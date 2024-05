Ukrajinci tvrde kako su u mjesec dana srušili sedam ruskih Suhoja, ali postoje dokazi za samo dva

Ukrajinska 110. mehanizirana brigada srušila je sedam napadačkih zrakoplova ruskih zračnih snaga u manje od mjesec dana, što je katastrofalan udarac za rusku zračnu moć, ali i osveta za poraz koji je brigada pretrpjela u nedavnim bitkama za Avdiivku.

Navodno. Vjerojatnije je da je 110. mehanizirana brigada srušila najviše dva ruska aviona u tom periodu, što je bolan, ali svakako ne i tragičan razvoj događaja za Ruse.

Brigada, ukrajinsko ministarstvo obrane, čak i predsjednik Volodimir Zelenski, zajedno su objavili kako je srušeno sedam ruskih aviona Suhoj Su-25: 4., 11., 13., 18., 22., 23. i 25. svibnja.

Problem je što postoje dokazi za samo dva od njih: mutna fotografija nečeg u plamenu od 13. svibnja i video od 26. svibnja, snimljen iz velike udaljenosti, koji možda prikazuje projektil kako udara avion u niskom letu. Jedini drugi vizualni “dokazi” koje je brigada ponudila zapravo dolaze iz – videoigre.

To ne znači da Rusi ovog mjeseca nisu izgubili mnogo svojih aviona – i tako povećali brojku od već ranije potvrđenih 29 Suhoja srušenih od početka rata – već da je to trenutno nemoguće potvrditi.

U svakom slučaju, nije teško shvatiti zašto bi 110. mehanizirana brigada željela napuhati svoje pobjede. Ova brigada sudjelovala je u zaista teškim borbama tijekom rata i moguće je da žele osvetu. Preko godinu dana brigada je čuvala položaje u Avdiivki na istoku zemlje.

Čučeći u ruševinama dok su oko njih konstantno padale ruske bombe, 2.000 vojnika čekalo je neizbježan ruski napad. On se napokon dogodio u listopadu, kada je nekoliko ruskih brigada s najmanje 30.000 vojnika napalo iz nekoliko smjerova.

Ishod nikada nije bil u pitanju. U ukrajinskoj brigadi vladala je očajnička nestašica oružja, uglavnom zato jer su proruski Republikanci u američkom Kongresu počeli blokirati daljnje slanje pomoći Ukrajini baš tog mjeseca kada su Rusi krenuli u napad na grad.

Dok je Ukrajina preklinjala za oružje…

Sredinom veljače, brigada se povukla, ostavivši za sobom možda i stotine poginulih i predavši uništeni grad u ruke Rusiji. Nakon samo nekoliko tjedana odmora vratili su se na novu liniju fronte zapadno od Avdiivke, spremni za borbu.

Nije nezamislivo da bi 110. bila sposobna srušiti sedam Suhoja u mjesec dana. Američki Kongres napokon je odobrio novu pomoć Ukrajini krajem travnja, a Pentagon je bez odlaganja poslao artiljeriju vrijednu nekoliko milijardi dolara.

Nadalje, ruske zračne snage postale su mnogo agresivnije u tih šest mjeseci koliko je Ukrajina preklinjala za naoružanje.

Ruski avioni Su-25 počeli su rutinski prelijetati direktno iznad fronte oko Časiv Jara sredinom travnja. To je za Ruse bila nova praksa. Prije nego je Ukrajincima privremeno ponestalo protuzračne obrane, ruski piloti svoje rakete su ispaljivali sa sigurne udaljenosti nekoliko kilometara dalje od fronte.

Moguće je da 110. mehanizirana brigada sada ima više projektila, a bilo je i više aviona koji su mogli biti potencijalne mete. Ipak, postoje dokazi za samo dva moguća rušenja, a i ti dokazi su slabašni.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Sukhoi Apocalypse Might Be A Myth – Ukraine Claims It Shot Down Seven Su-25s In A Month, But There’s Evidence For Just Two

(Prevela: Nataša Belančić)