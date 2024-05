Ukrajinski padobranci u američkim vozilima u Vovčansku bore se protiv žestokih napada Rusa

SAD je početkom prošle godine Ukrajini donirao gotovo 200 borbenih vozila Stryker. Zapovjedništvo u Kijevu gotovo sva je namijenilo novoj 82. zračno-jurišnoj brigadi, elitnoj brigadi u elitnoj grani ukrajinskih oružanih snaga.

Gotovo godinu dana kasnije brigada je napokon počela upotrebljavati ova vozila tamo gdje su ih proizvođači – američka vojska i tvrtka General Dynamics – i namijenili kada su ih dizajnirali 90-ih: u gradu.

Konkretnije u Vovčansku, trenutnom žarištu dvotjedne ruske sjeverne ofenzive u regiji Harkiv na sjeveru Ukrajine. U danima nakon inicijalnog ruskog napada sjeverno od drugog najvećeg ukrajinskog grada Harkiva, pojavile su se glasine da 82. zračno-jurišna kreće ojačati garnizon u Vovčansku.

Brigada je u utorak objavila videomontažu koja potvrđuje da su glasine istinite. U videu – kojeg su snimili dronovi i kamere na kacigama vojnika – ukrajinski padobranci idu u bitku u središtu Vovčanska, a jedan od njih vidi se i kako ispaljuje protutenkovsku raketu iz Strykera.

“Zadatak je zauzeti obrambene pozicije i odbaciti neprijatelja,” rekao je u drugom videu jedan padobranac, prevodi estonski analitičar @wartranslated. To je upravo onakva bitka za kakvu je 82. brigada i osnovana.

Prva američka brigada koja je Strykerima išla u bitku bila je 3. brigada američke vojske, odnosno njihov 2. pješački odred.

Jedinica je u listopadu 2003. godine poslana u Mosul, na sjeveru Iraka. “Jedinica je obavljala nekoliko zadataka koji su ubrzo ovim vozilima dali dobru reputaciju. Vojnici su hvalili njihovu pokretljivost, brzinu i bezvučnost zbog čega su ona postala prvi izbor za upade, patrole i operacije ograđivanja i pretrage na ulicama Mosula,” rekao je u studiji iz 2017. godine bojnik američke vojske, Walter Gray II.

Implikacije su bile jasne. Ukrajinska vojska trebala bi svoju novu brigadu i njihove Strykere poslati u urbane borbe.

Ono što ne bi trebali činiti je slati brigadu u direktne bitke s ruskim mehaniziranim ili tenkovskim brigadama, pogotovo na otvorenom terenu gdje teški tenkovi i borbena vozila mogu u potpunosti iskoristiti svoju vatrenu moć. “Primarna uloga (brigade sa Stryerima) nije uništavanje ruskih formacija vozila,” naglasio je Gray.

Ipak, kada je prošlog ljeta ukrajinska 82. brigada po prvi put krenula u bitku, bilo je to na upravo takvom pogrešnom terenu i protiv pogrešnog neprijatelja: čvrsto ukopanih ruskih mehaniziranih snaga na otvorenim poljima na jugu Ukrajine. Brigada je izgubila najmanje osam Strykera, potvrdili su analitičari u Oryxu.

Kako se južna fronta stabilizirala, a Rusi koncentrirali svoje snage u urbanim područjima na istoku i sjeveru, 82. zračno-jurišna brigada napokon je dobila priliku boriti se na terenu koji im i odgovara.

Ulozi su bili ogromni kada je brigada poslana u Vovčansk. U želji da se probiju kroz grad i očiste si put do Harkiva, ruska vojska je usvojila taktike koje su već bile uspješne u drugim sektorima fronte u Ukrajini.

“Jurišne skupine, uglavnom veličine vodova (oko 40 vojnika) napadaju uporište, a potom se spajaju s drugim jurišnim skupinama,” objašnjava ukrajinski Centar za obrambene strategije. “To umanjuje gubitke tijekom približavanja meti, ali također usporava sam napredak.”

Ruski vodovi raširili su se po urbanoj ničijoj zemlji u centru Vovčanska, zamutivši tako liniju fronte i prisilivši ukrajinske vojnike da se u Strykerima bore sa svih strana. “Držali smo kružnu obranu,” kaže jedan padobranac. “Dolazili su iz svih smjerova.”

Strykerima dobro leži kružna obrana. Ova vozila vrlo su visoka, što ih čini dobrim platformama za promatranje i pucanje zbog čega im se teško prišuljati.

Što je još važnije, svako vozilo Stryker može prevoziti devet vojnika, što znači da samo devet vozila može u borbu slati čitav vod od oko 40 vojnika – nešto što teža, ali manje prostrana vozila M-2 ne može. Nije bez razloga brigada sa Strykerima “najkorisnija kao borbena snaga koja se iskrcava,” objašnjava Gray.

Očito je da je 82. zračno-jurišna bila spremna na urbane bitke u Vovčansku. Nakon što su napredovali nekoliko kilometara prema jugu u prvim danima sjeverne ofenzive, Rusi su naletjeli na čvrstu ukrajinsku obranu u središtu Vovčanska – uključujući i novopridošle padobrance i njihova vozila – i gotovo potpuno prestali napredovati.

“Postoje znakovi da se ruske trupe nastavljaju infiltrirati u šume i pojedine zgrade na južnijim točkama kako bi se tamo ukopali,” naglašava ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight. “Ipak, skeptični smo da će uspjeti napredovati duboko na jug.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: In Vovchansk, Ukrainian Paratroopers In Stryker Vehicles Are Fighting Russian Infantry Attacking From All Directions

(Prevela: Nataša Belančić)