Zašto su za Ukrajinu važne zalihe tenkova T-64

U listopadu prošle godine je ukrajinska vojska oformila novu brigadu – 150. mehaniziranu – u sklopu malene mobilizacije s ciljem da osnaže oko stotinu brigada koje su tada postojale u ukrajinskim kopnenim snagama. A to je brigada koja se posebno ističe svojom opremom.

Formiranje nove brigade nije poseban događaj. U 28 mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, i jedna i druga strana osnovale su nove odrede, a istovremeno i mobilizirane trupe slale u one postojeće kako bi nadomjestile gubitke na fronti.

Organiziranje novih brigada s vlastitim trupama za podršku zapovjednicima omogućava rotirati iscrpljene formacije kako bi svi vojnici imali priliku za odmor i dodatnu obuku.

Ono što se kod 150. brigade ističe je njezina oprema, konkretno tenkovi T-64BV Obr. 2017. Više od dvije godine od početka pune invazije, čak i nakon što su stotine ovih tenkova izgubili zbog ruskih mina, artiljerije i dronova, Ukrajinci još uvijek na frontu dovoze nove T-64.

To je u trećoj godini rata dobar znak. Ukrajinska vojska mučila se s nabavljanjem dovoljne količine pješačkih borbenih vozila i oklopnih vozila za prijevoz trupa, ali barem imaju dovoljno tenkova.

T-64 je klasik iz Hladnog rata. Teži četiri tone, ima stotine milimetara oklopa i mjesta za tri člana posade. Tvornica Mališev u Harkivu na sjeveroistoku Ukrajine nove tenkove T-64 je proizvodila između 1963. i 1987. godine.

Kako su nastale “zalihe” tenkova

Kada je sovjetska vojska počela napuštati Ukrajinu 1991. godine, za sobom je ostavila tisuće ovih tenkova – neke procjene kažu kako se radi od čak tri tisuće primjeraka. Tvornica Mališev je nadogradila njih tisuću, koji su potom poslani u službu zajedno s novijim T-72 i T-80. Ne zna se što se točno dogodilo s preostalim tenkovima, ali upravo oni bi mogli poslužiti kao objašnjenje za kontinuiranu opskrbu obnovljenih tenkova T-64 jedinicama baš poput 150. mehanizirane brigade.

Kada su Rusi 2014. godine napali Krim, ukrajinsko ministarstvo obrane počelo je izvlačiti stare tenkove T-64 iz skladišta, a sigurno je da se taj proces znatno ubrzao nakon veljače 2022. godine.

Tvornica u Harkivu u ranim je tjednima rata pretrpjela veliku štetu, ali ukrajinska industrija se prilagodila, rasporedivši postojeću industrijsku opremu i osnovavši nove radionice u manje rizičnim gradovima. Istovremeno je Kijev potpisao ugovore za popravke i moderniziranje svojih tenkova u Poljskoj i Češkoj.

Tenk T-64 / FOTO: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia

Širenje i djelomičan outsorcing ukrajinske tenkovske industrije pomaže objasniti zašto, nakon što su u borbama izgubili oko 300 tenkova T-64, ukrajinska vojska još uvijek ima dovoljno tih tenkova da održava postojeće brigade i opremi nove.

Česi od Ukrajinaca još nisu dobili nijedan T-64 – navodno zato jer potrebe zasad ispunjavaju radnici u Ukrajini i Poljskoj. Drugim riječima, Ukrajina možda ima višak infrastrukture za T-64.

Što kada ponestane T-64?

Ipak, svaki “novi” T-64 zapravo je stari oklop s modernom optikom i kontrolama, što znači da se u nekom smislu radi o ograničenom resursu. Ovih tenkova s vremenom će sigurno ponestati. To se međutim neće dogoditi uskoro. U prosjeku Ukrajina već gotovo tri godine gubi oko stotinu tenkova T-64 godišnje. Ako je iskoristiva samo polovica tenkova koje su Sovjeti ostavili za sobom 90-ih, to znači da Ukrajinci mogu popraviti i modernizirati njih dovoljno za još nekoliko godina žestokih borbi.

Na drugoj strani, čini se da i bi Rusi – koji se uvelike oslanjaju na stare tenkove – mogli imati dovoljno tenkova za još nekoliko godina.

Vrijedi naglasiti kako obje zemlje imaju alternativne izvore zamjenskih tenkova. Rusija gradi oko 500-600 novih tenkova godišnje, a Ukrajina je od svojih saveznika dobila njih gotovo sedam stotina, a u narednih nekoliko mjeseci stići će ih još oko 300. U duljem roku, Ukrajina je u pregovorima s jednom njemačkom kompanijom za osnivanje lokalnih postrojenja za proizvodnju njemačkih tenkovskih dizajna.

Ipak, neko vrijeme bi upravo ti hladnoratovski T-64 trebali ukrajinskim brigadama davati većinu snage.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Isn’t Anywhere Close To Running Out Of T-64 Tanks

(Prevela: Nataša Belančić)