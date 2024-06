Tri noći je trajao napad za osvajanje specijalnog ruskog tenka: On se sada bori za Ukrajinu

T-72B3M se mogao pohvaliti hrpom radio ometača protiv dronova.

Početkom travnja, ruska jurišna skupina napala je položaje koje je držala ukrajinska 12. brigada Azov izvan Ternija, zapadno od Kremine u istočnoj Ukrajini.

Napad je završio na uobičajen način. Razneseni minama i uznemireni ukrajinskim bespilotnim FPV (first person view – upravljanje na način da pilot drona na ekranu vidi snimku uživo iz perspektive drona, op. FH.) letjelicama, preživjeli Rusi napustili su svoja vozila i pobjegli natrag prema svojim linijama, nekoliko stotina metara istočno.

Ono što je bilo posebno bilo je ono što su ostavili iza sebe: gotovo netaknut — i potpuno novi — tenk T-72B3M koji je imao jedan od najglomaznijih i, u teoriji, najučinkovitijih radio ometača protiv dronova koje je itko vidio u širem ruskom ratu protiv Ukrajine.

12. Azov brigada pokrenula je odvažnu tronoćnu misiju pregleda, popravka i izvlačenja 51-tonskog T-72. Dva mjeseca kasnije, dvije godine star T-72 pregledan je, uklonjeni su ometači, popravljen, prebojen oznakama 12. Azov brigade i dodijeljen istom tenkovskom bataljunu koji ga je zaplijenio.

To je jedan od dva zarobljena T-72B3M u službi 12. Azov brigade. Ukrajinci su ga prozvali “Carski tenk” ili “Car E.W.” – gdje E.W. označava elektroničko ratovanje.

Slavni ukrajinski ratni dopisnik Jurij Butusov nedavno se susreo s jednako poznatim ‘Krimom‘ – zapovjednikom tenka 12. azovske brigade, koji je izgubio oko braneći Mariupolj u prvim mjesecima rata, kako bi dopunio detalje epske pljačke tenkova brigade. Estonski analitičar @wartranslated preveo je intervju na engleski.

“Zašto je ovaj tenk poznat?” upita Butusov. “Cijeli internet priča o tome.”

“To je prvi trofej ove vrste u cijelom ratu”, rekao je Krim. “Imao je ogroman sustav za elektroničko ratovanje s dodatnim baterijama sa strane, vezan konopima kao na gusarskom brodu.”

Očito je zašto su Rusi nagomilali toliko tehnologije za ometanje na jedan tenk. Šest mjeseci, počevši od listopada, Rusiji naklonjeni republikanski zastupnici u Kongresu SAD-a blokirali su daljnju američku pomoć Ukrajini, uskraćujući ukrajinskim brigadama topničke granate i protutenkovske projektile koji su im bili potrebni za odbijanje ruskih napada.

Ukrajinci su zbog toga u stotinama malih radionica pokrenuli ubrzani program za izgradnju čak 100.000 FPV dronova. Dok su malene ukrajinske bespilotne letjelice ispunjavale nebo, Rusi su se trudili postaviti obranu od bespilotnih letjelica – uključujući ometače koji bi mogli blokirati upravljačke signale bespilotnih letjelica.

Tank Car je možda predstavljao vrhunac ometanja bespilotnih letjelica na ruskom bojnom polju – ili najnižu razinu, ako sudite ometače po njihovoj eleganciji. Često sirovi, nemarno građeni i na brzinu sastavljeni, ometači su se kvarili onoliko često koliko su radili. No uvijek su bili podvrgnuti intenzivnom ispitivanju ukrajinske obavještajne službe — otuda i interes za zaglavljeni Car tenk.

This fascinating video by Butusov presents the story of the defender of Mariupol with the call sign "Krym", who lost one eye in the battle for the city. This man is one of the most experienced tankmen in Ukraine. Here he talks about the capture of the Russian T-72 B3M tank… pic.twitter.com/eNTGpyMdnk