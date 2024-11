Trumpov kandidat za ključnu ulogu u nacionalnoj sigurnosti povezan je s mađarskim ekstremistima

Izabrani američki predsjednik Donald Trump nominirao je Sebastiana Gorku za budućeg višeg direktora za protuterorizam. Gorka je vrlo kratko bio dio i prve Trumpove administracije, no suočavao se sa žestokim kritikama zbog navodne podrške ekstremističkoj mađarskoj političkoj skupini koja je, tvrdi SAD, povezana s nacistima.

Gorka je rođen u Londonu 1970. godine. Roditelji su mu Mađari, a u Mađarsku se i sam preselio početkom 90-ih prije nego je postao građanin SAD-a 2012. godine, piše NBC News.

Gorka se 2006. godine navodno neuspješno kandidirao za gradonačelnika mađarskog grada Pilicsabe. Izbore je izgubio za manje od 40 glasova, a potom pokušao osnovati političku stranku povezanu s ekstremno nacionalističkim pokretom u Mađarskoj.

Veza s Trumpom

Prvi put je povezan s Trumpovom političkom karijerom 2015. godine, kada je Trumpov stožer Gorki platio 8.000 dolara za konzultacije, pokazuju spisi izborne komisije. Godine 2016. napisao je kako je razgovarao o pitanjima nacionalne sigurnosti s tada izabranim predsjednikom Trumpom.

Trump ga je potom imenovao zamjenikom pomoćnika i strategom za protuterorizam u siječnju 2017. godine. Gorka je zagovarao Trumpovu zabranu putovanja i primanja izbjeglica iz većinski muslimanskih zemalja.

Nakon što je Bijelu kuću napustio u kolovozu te godine, Gorka je radio kao komentator na Fox Newsu i Newsmaxu, a imao je i vlastitu radijsku emisiju: America First with Sebastian Gorka.

Godine 2020. Trump ga je imenovao u odbor za obrazovanje u nacionalnoj sigurnosti. Odbor ima 14 članova, a dijeli stipendije i poticaje za “ispunjavanje nacionalne potreba za stručnjacima u ključnim jezicima i regijama.”

Veze s skupinom Vitezi Rend

Na Trumpovoj inauguraciji 20. siječnja 2017. godine, Gorka je uslikan s medaljom koja se povezuje s mađarskom nacionalističkom skupinom Vitezi Rend. Američki State Department kaže kako je skupina radila prema uputama njemačke nacističke vlade. Osnovana je 1920. godine kao nacionalistička skupina koja se borila protiv komunističke vlasti u zemlji, a sada je prepoznata kao ekstremno desničarska skupina s antisemitskim pozicijama. Glasnogovornik skupine Andras Horvaz za NBC News je izjavio kako je skupina “vrlo ponosna” što je Gorka nosio medalju, a neki članovi izjavili su kako je Gorka dobro poznati suradnik skupine.

Jedan od lidera organizacije za CNN je pak izjavio kako Gorka nije član i odbacio je tvrdnje da je Vitezi Rend povezan s nacistima. Gorka je također negirao kako je medalju nosio kao znak simpatija prema skupini, već je kako bi odao počast svome ocu koji je nagrađen zbog borbe protiv komunističkog režima u Mađarskoj. Gorka je za Telegraph rekao kako je “titulu Viteza naslijedio zbog zasluga” svoga oca, iako nikada nije “formalno obećao odanost” skupini.

Skupina za građanska prava Anne Frank Center for Mutual Respect, pozvao je Gorku da da ostavku “ili dobije otkaz” zbog veza sa skupinom. Istovremeno, skupina demokratskih senatora zatražila je od ministarstva pravosuđa i domovinske sigurnosti da istraže je li Gorka lagao imigracijskim službama o svojim vezama sa skupinom prije dobivanja američkog državljanstva.

Zašto je Gorka napustio prvu Trumpovu vladu?

Gorka je istjeran s pozicije savjetnika tijekom prvog Trumpovog mandata nakon što je Trumpov šef ureda John Kelly postao nezainteresiran za njega, rekli su dužnosnici administracije za New York Times. Gorka se često pojavljivao kao gost u televizijskim emisijama, što se Trumpu sviđalo, no Kelly nije bio sretan zbog žestokih intervjua, rekao je jedan dužnosnik upoznat sa situacijom za CNN. U pismu napisanom nakon odlaska Gorka je rekao kako su ga istjerale “sile koje se protive Trumpovim politikama.”

U kolovozu 2017. godine, demokratski dužnosnici zahtijevali su da Bijela kuća makne Gorku, Stevea Bannona i Stephena Millera s pozicija savjetnika predsjednika. Dužnosnici u Kongresu njih su trojicu optužili da podržavaju rasističke i neonacističke skupine uoči skupa ekstremista u Charlottesvilleu. Prije skupa, Gorka je izjavio kako rasisti nisu problem u američkoj borbi protiv terorizma, izvijestio je Times.

Bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton Gorku je nazvao “prevarantom” nakon vijesti o njegovoj nominaciji prošlog petka. “Ne bih ga postavio nigdje u vladu,” rekao je.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Who Is Sebastian Gorka? Trump’s Pick For National Security Role Was Previously Linked To Far-Right Hungarian Group

(Prevela: Nataša Belančić)