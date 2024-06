U SAD-u zabilježeni šokantni toplinski rekordi: Mjeri se preko 45 stupnjeva Celzijusa

Toplinska kupola donijela je prošlog tjedna prve opasno visoke temperature sezone u dijelove Kalifornije, Arizone i Nevade, a padaju temperaturni rekordi i na jugu i sjeveroistoku zemlje, dok meteorolozi upozoravaju građane da se drže klimatiziranih prostorija i izbjegavaju fizičke aktivnosti.

Rekordne temperature, vjeruju prognozeri, povećat će i broj tropskih oluja i uragana na Atlantiku. Prošlog tjedna su meteorolozi u američkoj Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu predvidjeli kako će nadolazeća sezona donijeti rekordnih 17 do 25 imenovanih oluja, uključujući do 13 uragana, od kojih će četiri do sedam doseći treću kategoriju. Ako se to predviđanje ostvari, ono bi daleko nadmašilo godišnji prosjek od tek oko 14 imenovanih oluja zabilježenih u prošlih 30 godina.

Dok je jug SAD-a kiptio tijekom vikenda, drugi dijelovi zemlje pogođeni su snažnim olujama, tornadima, snijegom, požarima, a u nekim područjima i netipično hladnim vremenom. Velike oluje i tornadi pogodili su sjever Teksasa u nedjelju. Poginulo je najmanje 21 ljudi, a ozlijeđeno ih je preko stotinu. Preko 250.000 domova i poslovnih prostora ostalo je bez struje.

Ogranak američkog meteorološkog zavoda za Austin i San Antonio (Teksas) upozorio je građane da izbjegavaju naporne fizičke aktivnosti, da piju vodu “čak i ako nisu žedni” i da ne ostavljaju djecu ili kućne ljubimce u automobilima. Također savjetuju ostanak u klimatiziranim prostorima ili u hladu.

Evo nekih rekorda srušenih u SAD-u u posljednjih nekoliko tjedana:

Del Rio u Teksasu 24. je svibnja srušio svoj dnevni i mjesečni rekord, zabilježivši 42,7 stupnjeva Celzijusa. To je treća najviša temperatura ikada zabilježena u ovom gradu na jugu Teksasa. U McAllenu, također u Teksasu, 29. je svibnja izmjereno 38,3 stupnjeva Celzijusa. Taj grad temperaturni je rekord srušio čak šesti dan zaredom.

Dnevni temperaturni rekordi 26. su svibnja padali diljem juga Floride. Miami je zabilježio 35,5 stupnjeva Celzijusa, kao i Fort Lauderdale, dok je u West Palm Beachu zabilježeno 35 stupnjeva.

U Las Vegasu u Nevadi 6. je lipnja srušen dnevni temperaturni rekord. Tada je izmjereno 43,8 stupnjeva Celzijusa, pokazuju podaci Nacionalnog meteorološkog zavoda, a izjednačen je i rekord za najraniji dan u godini kada je temperatura premašivala 43 stupnja.

Phoenix u Arizoni srušio je dnevni rekord istog dana. U gradu je tada izmjereno čak 45 stupnjeva Celzijusa.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes; Molly Bohannon, Forbes

Link: 2024 Record High Temperatures: New Heat Records In Arizona, California, Nevada And New England

(Prevela: Nataša Belančić)

