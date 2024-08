Ukrajinci u Kursku razaraju mostove prije nego ih Rusi uopće stignu i podići

U samo četiri dana, ukrajinske kopnene i zračne snage raznijele su sva tri betonska mosta preko rijeke Sejm u ruskoj regiji Kursk. Cilj im je potpuno odsjeći 780 kvadratnih kilometara teritorija regije jugozapadno od rijeke.

Ruski inženjeri velikom su brzinom pokušali izgraditi pontonske mostove preko rijeke, ali Ukrajinci su očekivali taj potez. Eksplozivnim FPV dronovima presreli su konvoje inženjera i raketama raznijeli brodove i pontone na vodi.

Rezultat je da je šest dana nakon početka operacija na rijeci veliki dio Kurska – kao i sve ruske trupe koje su se u njemu zatekle – odsječen od ostatka zemlje, kao i pojačanja i opreme. Ne treba očekivati ni veliku pomoć iz zraka: ukrajinske snage nebo iznad Kurska su učinile iznimno opasnim za ruske helikoptere.

Takva odlučnost da izoliraju dio Kurska lijevo od rijeke Sejm znak je da bi sljedeći potez Ukrajinaca mogao biti kopneni napad preko rijeke upravo u tu regiju. Prvi znakovi da Ukrajinci napadaju mostove pojavili su se u petak, kada su se na internetu pojavile snimke sve gore štete na mostu u naselju Gluškovo, 14 kilometara od fronte u zoni invazije.

Napadi na mostove u naredna tri dana pomicali su se prema zapadu. Do ponedjeljka navečer, rakete i bombe pogodile su – i teško oštetile ili uništile – betonske mostove u naseljima Zvannoe i Kariž. Nakon napada na most u Karižu u ponedjeljak, Rusi su ostali bez jedndostavnog načina za dovoženje vozila u Kursk jugozapadno od rijeke.

Zato su poslali inženjerske jedinice s pontonima i brodovima. Promatrajući satelitske snimke, dopisnik Radio Free Europe Mark Krutov identificirao je izgradnju najmanje tri pontonska mosta.

Karta na lijevoj strani prikazuje odsječeni teritorij između rijeke Sejm (sjeverno) i rusko-ukrajinske granice (južno), s označenim gradovima gdje su uništeni mostovi preko rijeke. S desne strane, u plavom, označena je zona invazije ukrajinskih snaga u Rusiju / FOTO: Deep State via FORBES

Ako je Krutov mogao vidjeti te mostove, mogla ih je vidjeti i ukrajinska obavještajna služba. Ukrajinski FPV dronovi presreli su neke od jedinica za postavljanje mostova dok su one još uvijek bile na putu. Dronovi su pronašli i druge jedinice na samoj rijeci. Uslijedio je napad raketama.

Napadi su se nastavili i u ponedjeljak. Ukrajinske snage “gađale su pontonske mostove i inženjersku opremu na zapadnom dijelu zone u okrugu Gluškovo,” izvijestio je ukrajinski Centar za obrambene strategije.

Ukrajinske trupe žele “prestići neprijatelja u slanju snaga u ovom smjeru,” kažu iz Centra. Za to je ključno uništiti mostove. Rusi više ne mogu jednostavno doći do tog dijela Kurska, no Ukrajinci mogu, i to jednostavnim prelaskom granice.

Da je nebo iznad regije sigurnije, Rusi bi mogli svojim trupama na odsječenom dijelu pomoći helikopterima, ali Ukrajinci su očistili zračni prostor.

Od početka invazije na ruski teritorij 6. kolovoza, Ukrajinci su projektilima zemlja-zrak i FPV dronovima srušili nekoliko ruskih helikoptera u Kursku.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)