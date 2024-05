Ukrajinski vojnici napokon su počeli uništavati čudne ruske tenkove-kornjače

Početkom travnja na bojištu u Ukrajini pojavilo se novo rusko oklopno vozilo: takozvani “tenkovi-kornjače”, a to su zapravo T-62, T-72 ili T-80 s nadodanim metalnim oklopima. Ispočetka su izazivali podsmjeh, onda i zabrinutost jer su se pokazali funkcionalnima, a nakon što je jedan od njih uništen, uslijedila je i forenzika – koju donosi suradnik Forbesa David Axe

Koliko god bizarno izgledali, tenkovi-kornjače zapravo funkcioniraju. Ili su barem funkcionirali. Posljednjih dana ukrajinski vojnici uništili su nekoliko ovih tenkova, dokazavši da nijedna ratna inovacija ne može funkcionirati vječno.

Povjesničar za oružje Matthew Moss ovo je predvidio još prije nekoliko tjedana. “Vjerojatno ćemo vidjeti mnogo ovakvih tenkova uskoro,” napisao je, “ali Ukrajinci će s vremenom vjerojatno pronaći način za efikasnu borbu protiv ovih zaštićenih tenkova.”

Problem za Ruse je to što su ovi tenkovi predstavljali tehnološko rješenje za konkretan tehnološki problem: stotinu tisuća eksplozivnih FPV dronova koje ukrajinske trupe izbacuju na ruske vojnike i vozila svakog mjeseca

Zavareni oklopi tenkova-kornjača sprječavaju FPV dronove da udare u sam tenk, dok radio-ometači koje su neke posade pričvrstile na oklope mogu ometati kontrolne signale dronova.

Zaštićeni od tada najvažnije ukrajinske artiljerije, ovi tenkovi mogli su se približiti ukrajinskim položajima relativno ležerno, čisteći mine kako bi se druga vozila mogla dovoljno približiti za iskrcavanje trupa.

Dokle god su Ukrajinci mogli računati gotovo isključivo na FPV dronove za obranu svojih položaja, tenkovi-kornjače donosili su ozbiljnu prednost ruskim operacijama, kao i ozbiljnu prijetnju onim ukrajinskim.

Uništeni tenk-kornjača / FOTO: via SOCIAL MEDIA

Ipak, FPV dronovi, proizvedeni u malenim radionicama diljem Ukrajine, uvijek su bili samo privremena stvar – način da Ukrajinci nadomjeste nestašicu artiljerije i projektila izazvanu šestomjesečnom blokadom američkog Kongresa.

Kada je Kongres napokon odobrio slanje novih sredstava, Pentagon je vrlo brzo Ukrajini poslao 1,4 milijarde dolara vrijedno novo streljivo. Te granate i projektili, uz veliku pošiljku streljiva iz Češke, mijenjaju dinamiku duž čitave fronte u ratu.

Kada ruski odredi napadnu, ukrajinske brigade na njih sada mogu ispaljivati teške granate i projektile, uz lagane, male dronove. To objašnjava zašto toliko tenkova-kornjača završava uništeno.

Tanki metalni krov možda će tenk zaštititi od slabašnog drona s pola kilograma eksploziva, ali je i gori od beskorisnog kada se na njega ispali artiljerija s eksplozivom od preko 11 kilograma. Takva artiljerija probija krov bez problema i izaziva požar.

Za posadu ovih tenkova također je problematična činjenica da zavareni metalni oklop ozbiljno ograničava vidljivost i mogao bi onemogućiti bijeg u slučaju da vozilo postane nepokretno.

Loša vidljivost i mobilnost tenkova-kornjača nisu nužno bili veliki problemi dokle god je bilo malo vjerojatno da će na njih padati teška artiljerija. Sada kada je to slučaj, posade ovih tenkova ne mogu si priuštiti da ostanu slijepe i zarobljene.

Ukrajinci će se u narednim tjednima i mjesecima nastaviti naoružavati, zbog čega će im biti sve lakše uništavati tenkove-kornjače. To bi moglo prisiliti Ruse da se odreknu ovog primitivnog – ali barem privremeno efikasnog – dizajna, ili da ga barem ponovno prilagode. Ipak, smanjivanje metalnog oklopa koje bi omogućilo bolju vidljivost i pokretljivost ponovno otvara prostor za FPV dronove.

“To je toliko često u ratu,” napisao je Moss. “Nastavit će se razvoj mjera i protumjera.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Troops Have Figured Out How To Destroy The Russians’ Turtle Tanks

(Prevela: Nataša Belančić)