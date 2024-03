Visa i Mastercard moraju smanjiti naknade u SAD: Trgovci će uštedjeti 30 milijardi dolara

Visa i Mastercard umanjit će naknade za kartične transakcije, koje plaćaju trgovci, za sljedećih pet godina, čime bi trgovci mogli uštedjeti čak oko 30 milijardi dolara. Odluka je donesena u sklopu povijesne nagodbe nakon nekoliko desetljeća dugog procesa protiv ove dvije kartične kompanije.

Mastercard i Visa umanjit će naknade obrade plaćanja za svaku kupnju u kojoj upotrijebljena kreditna kartica izdana u SAD-u, i to za najmanje četiri bazna boda tijekom sljedeće tri godine, a smanjene stope ostat će ograničene na pet godina, stoji u priopćenju tvrtke Hilliard Shadowen LLP koja predstavlja tužitelje.

Smanjene stope moraju biti najmanje sedam baznih bodova ispod trenutnog prosjeka, a provjeravt će ih nezavisni auditor, navodi se u priopćenju.

Ovi uvjeti predloženi su u sklopu nagodbge u tužbi iz 2005. godine, u kojoj se tvrdilo kako su kartične kompanije i banke članice kršile zakone o monopolu, zbog čega su trgovci plaćali pretjerane naknade, stoji u priopćenju.

Velika pobjeda za trgovce

Robert Eisler, odvjetnik tužitelja, kaže kako se ovom nagodbom “eliminiraju ograničenja koja narušavaju tržišno natjecanje i postižu trenutne i značajne uštede za sve američke trgovce, velike i male.”

Predložena nagodba, u sklopu koje nijedna kompanija nije priznala prijestup, čeka na odobrenje njujorškog suda.

Nagodba će američkim trgovcima, stoji u priopćenju tvrtke, uštedjeti najmanje 29,79 milijardi dolara.

Visa i Mastercard čine preko 80 posto američke mreže kreditnih kartica, što je preko 576 milijuna kartica, stoji u zakonu Credit Card Competition Act iz 2023. godine čiji je cilj uništiti duopol kompanija. Političari su tu mjeru ponovno uveli prošlog ljeta.

Nagodba je samo posljednja u nizu u pravnim bitkama između kartičnih kompanija i trgovaca. Kartične kompanije 2018. godine su u sklopu nagodbe u procesu gdje ih je tužilo čak 12 milijuna trgovaca pristale platiti između 5,54 i 6,24 milijarde dolara, prenosi Bloomberg. Nagodba je u ožujku prošle godine finalizirana na 5,54 milijarde dolara, a podnošenje prijava za naknade krenulo je u prosincu.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: What We Know About Visa And Mastercard’s Landmark $30 Billion Swipe Fee Settlement

(Prevela: Nataša Belančić)

