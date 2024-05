Zaklada Gates, Novo Nordisk i Wellcome donirat će 300 milijuna dolara za rješavanje zdravstvenih problema

Zaklada Billa i Melinde Gates, Wellcome i Novo Nordisk u ponedjeljak su udružili snage kako bi pokušali riješiti neke od gorućih zdravstvenih problema svijeta u pothvatu koji okuplja tri najveća igrača svijeta filantropije koji žele napredak u znanosti i tehnologiji iskoristiti za dobro u vrijeme kada financiranje i pozornost vlada za globalno zdravlje posrće.

Partnerstvo vrijedno 300 milijuna dolara podržat će znanstvena istraživanja i razvoj za rješavanje globalnih zdravstvenih problema, najavila je skupina na summitu zaklade Novo Nordisk u Danskoj.

Svatko će projektu pridonijeti jednakim iznosom – odnosno 100 milijuna dolara, stoji u izjavi, a sredstva bi trebala trajati tri godine.

Projekt će u početku financirati istraživanja i rješenja za tri velika svjetska zdravstvena izazova, koji svi neproporcionalno pogađaju najsiromašnije: zdravstvene posljedice klimatskih promjena, zarazne bolesti i bolje razumijevanje međusobnog odnosa ishrane, imuniteta, bolesti i razvoja.

Iako se inovacija ubrzava s novim tehnologijama i znanstvenim otkrićima, kao i kolektivnim koracima kojima se pomaže eliminiranje bolesti i poboljšanje života, skupina kaže kako je napredak sada u opasnosti jer “financiranje i pozornost ka globalnom zdravlju i razvoju posrće.”

“Okupljanjem velikog iskustva i jedinstvene stručnosti svake organizacije… možemo postići napretke koji inače ne bi bili mogući,” rekao je izvršni direktor zaklade Novo Nordisk Mads Krogsgaard Thomsen, dodajući kako je “naročito uzbuđen zbog prilike za rušenje barijera između često izoliranih područja rada.”

Sredstva će također direktno podržavati istraživače i institucije u okruženjima s nižim ili srednjim primanjima, stoji u izjavi, uključujući resurse za povećanje pristupa postojećim alatima i tehnologijama, osnaživanje kapaciteta za istraživanje i razvoj i “poticanje napretka lokalno relevantnih istraživačkih planova.”

“Rješenja će doći iz znanosti,” kaže izvršni direktor zaklade Wellcome John-Arne Røttingen. “U današnjem kompliciranom svijetu, zdravstveni izazovi sve više se preklapaju,” dodaje, što znači da njihovo rješavanje traži globalnu suradnju. Udruživanjem snaga s Gatesom i Novom “možemo povećati ambicije i kombinirati resurse i mreže kako bismo pronašli nove načine za poticanje istraživanja o globalnom zdravlju, pogotovo za one čije potrebe su najveće.”

Tri zaklade kažu kako bi moglo doći i do još partnerstava. U izjavi stoji kako će “istražiti prilike” za produbljivanje ciljeva partnerstva. To uključuje suradnju s drugim dobrotvornim udrugama, ali i partnere iz privatnog i javnog sektora. “Svaki sektor ima ključnu ulogu i nadamo se da suradnja otvara vrata i drugim donatorima i partnerima da povećaju postojeće inovacije i razviju alate budućnosti,” kaže izvršni direktor zaklade Gates Mark Suzman.

Wellcome, Gates i Novo Nordisk među najvećim su dobrotvornim udrugama na svijetu i titani u medicinskom financiranju i filantropiji. Njihovi doprinosi i utjecaj toliko su značajni da se mogu uspoređivati s radom nekih nacionalnih vlada. Ipak, iako se mnogo njihovog rada hvali, također ih se optužuje za iskrivljavanje globalnih zdravstvenih prioriteta ovisno o onome što odluče financirati. Većina bogatstva zaklade Gates dolazi od Billa i Melinde Gates, kao i velikih donacija milijardera Warrena Buffeta. Bogatstvo zaklada Novo i Wellcome pak dolazi iz farmaceutskog sektora. Dok su Wellcome i Gates zaklade poznate u krugovima javnog zdravlja i medicinskih istraživanja diljem svijeta, Novo Nordisk je donedavno bio manje potnato ime. Ova zaklada kontrolni je dioničar istoimenog farmaceutskog giganta, a zbog nevjerojatnog uspjeha lijekova za dijabetes i pretilost poput Ozempica i Wegovyja, koje Novo Nordisk proizvodi i prodaje, vrijednost kompanije – ali i imovina zaklade – otišla je u nebo.

Vlade diljem svijeta zbog visoke inflacije i raznih dužničkih kriza drastično su srezale budžete. Ti rezovi, uključujući u područjima poput strane pomoći, medicinskih istraživanja i zdravlja, prijete uništavanju napora za rješavanje problema globalnog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija igrala je ključnu ulogu tijekom pandemije koronavirusa i drugih zdravstvenih kriza, no ona se oslanja na financiranje izvana što ju čini ranjivom na hirove političkih lidera koji razmišljaju lokalnije, poput bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je prekinuo američko financiranje tijekom pandemije.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Gates, Novo Nordisk and Wellcome Commit $300 Million To Climate Change, Infectious Diseases And Nutrition

(Prevela: Nataša Belančić)