Započela javna ponuda dionica trgovačkog lanca Studenac. Za male ulagače predviđeno 10 posto dionica

Studenac je krenuo u javnu ponudu dionica, koja traje do 27. studenog. Dionice će biti izlistane na Varšavskoj i Zagrebačkoj burzi, a prikupljeni kapital, od oko 80 milijuna eura bit će iskorišten za daljnje širenje poslovanja.

Maloprodajni lanac Studenac, objavio je prospekt i službeno pokrenuo inicijalnu javnu ponudu (IPO) svojih dionica. Ova ponuda uključuje do 24.066.667 novih dionica i do 31.103.927 postojećih dionica, ukupno 55.170.594 dionica, što predstavlja do 35% temeljnog kapitala Studenca nakon IPO-a.

Prikupljena sredstva, procijenjena na 80 milijuna eura, bit će usmjerena, kako poručuju iz Studenca, na širenje maloprodajne mreže, akvizicije drugih lanaca u Hrvatskoj i Sloveniji te smanjenje omjera zaduženosti.

Sredstva za daljnji rast

“Objava IPO-a značajan je korak za Studenac jer otvara put prema Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi. Ovim potezom osiguravamo sredstva za daljnji dinamičan rast, ali i jačamo naš financijski profil,” izjavio je Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Raspon cijena za institucionalne ulagatelje kreće se od 3,14 do 3,32 po dionici. Cijena za male ulagatelje, za koje je predviđeno do 10 posto dionica iznosi 3,32 eura po dionici, a razdoblje upisa traje od 20. do 27. studenog 2024. godine.

Očekivana objava konačnih cijena i raspodjele je na zadnji dan upisa, odnosno 27. studenog ili dan poslije. Ponuda je otvorena za male i institucionalne ulagatelje u Hrvatskoj i Poljskoj, kao i za kvalificirane institucionalne ulagatelje u SAD-u i odabranim međunarodnim tržištima.

Od preuzimanja Studenca 2018. godine od strane private equity fonda Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), Studenac je imao intenzivan rast. Broj trgovina se utrostručio, a prihod je porastao sa 309,5 milijuna eura u 2021. na 668,1 milijun eura u 2023. Prilagođena EBITDA je u istom razdoblju povećana sa 31,3 milijuna na 65,9 milijuna eura.

Sav profit ulagan je u daljnji rast

“Od preuzimanja Studenca 2018. godine, dosljedno potvrđujemo svoje uvjerenje da je riječ o kompaniji s iznimnim potencijalom rasta. Tada je Studenac, izgrađen na čvrstim temeljima, započeo svoju veliku transformaciju pod vodstvom novog menadžmenta sastavljenog od hrvatskih i međunarodnih stručnjaka i lidera s bogatim iskustvom u maloprodaji. Danas je Studenac najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj po broju trgovina te najbrže rastući lanac po prihodima u posljednjih pet godina. Ove je godine Društvo napravilo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije. Važno je naglasiti da je sav profit Društva u proteklih pet godina reinvestiran u daljnji rast” rekao je Michał Kędzia, član Nadzornog odbora i partner u Enterprise Investors

Dodao je da i nakon ponude, namjeravaju ostati glavni dioničar u Studencu jer vjeruju da postoji značajni potencijal za njegov daljnji rast i u njemu i dalje žele sudjelovati.

Studenac, kako najavljuju, nastavlja s organskim rastom otvaranjem novih trgovina i strategijom preuzimanja manjih lanaca. Mrežu Studenca čine 1.404 trgovine zaključno s 30. rujnom 2024. godine, uključujući 1.372 trgovine u Hrvatskoj po čemu je Studenac lanac s najvećom maloprodajnom mrežom u državi, te 32 trgovine u Sloveniji nakon ulaska na to tržište u 2024. akvizicijom prodajnog lanca Kea.

Studenac djeluje kroz trgovine takozvanog ‘proximity’ modela, što znači da su strateški pozicionirane u blizini kupaca i prilagođene specifičnim potrebama obližnje zajednice te lokalnim uvjetima (npr. razina posjećenosti kupaca, turistička ponuda).

Menadžment planira povećanje prihoda za 30% na pro forma osnovi u 2024. u odnosu na 2023. godinu, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 25–30% u srednjoročnom razdoblju.