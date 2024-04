Atlantic grupa objavila ozbiljan rast dobiti, a ni plaće Uprave nisu loše

Poslovni rezultati Atlantic grupe u prvom kvartalu 2024. godine su dobri. Završen je i proces preuzimanja srpskog Strauss Adriatica. Ta tvrtka bavi se preradom kave, koja je po prihodima najjače strateško poslovno područje grupe.

Atlantic grupa objavila je svoj kvartalni financijski izvještaj i poziv na glavnu skupštinu, u kojoj otkriva kolike su plaće i naknade njezine Uprave.

Predsjednik Uprave Emil Tedeschi u izvješću je istaknuo kako su rast prihoda ostvarili su u gotovo svim poslovnim i distribucijskim područjima. Tu se najviše ističu Strateška poslovna područja Pića i Ljekarničko poslovanje. Odlični prodajni rezultati omogućili su rast profitabilnosti unatoč značajnom rastu cijena kakaa i sirove kave te logističkim izazovima.

Početkom ožujka Atlantic je zaključio i preuzimanje kompanije Strauss Adriatic o kojem je Forbes Hrvatska više puta izvještavao. Ta tvrtka uključuje moderni proizvodni pogon u industrijskoj zoni Šimanovci pored Beograda i 220 zaposlenih.

Prihod od prodaje 236,6 milijuna eura, neto dobit 9,9 milijuna

Prihod od prodaje Atlantica u prvom kvartalu iznosio je 236,6 milijuna eura, što je rast od 9,8 posto u odnosu na prvi kvartal, odnosno 8,3 posto ako se ne računa utjecaj preuzimanja Strauss Adriatica. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) je iznosila 25,2 milijuna eura, što je 20,3 posto (odnosno 20,5 posto bez Straussa) više u odnosu na prvi kvartal 2023. godine. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) je iznosila 14,5, milijuna eura, što je 26,5 posto, odnosno 27,8 posto više (bez Straussa). Neto dobit je bila 9,9 milijuna eura, odnosno 3,2 posto više (4,8 posto bez Straussa). Rast očekuju i u ovoj godini.

Kava; Foto: Arturo Añez / Pixabay

Kava vodeće područje po prihodima

Zanemare li se principalski brendovi, najznačajniji dio prihoda Atlantic ostvaruje od Kave. Strateško poslovno područja Kava donosi 47,5 milijuna eura. Slijede strateška poslovna područja Delikatesni namazi, Slatko i slano, Pića, Ljekarničko poslovanje i Donat.

Atlantic je istaknuo i kako je njihov godišnji izvještaj za 2023. godinu objavljen uvažavajući novu zakonsku regulativu nefinancijskog izvještavanja. To uključuje i primjenu European Sustainability Reporting Standards (ESRS) u okviru održivosti. Te standarde na ovim prostorima za sada je primijenio jako mali broj tvrtki. Osim toga, Atlantic Droga Kolinska proglašena je prvakom Slovenije u ESG-u za 2024. godinu, potvrđujući da Atlantic ujednačeno ispunjava obveze ESG-a u svim trima područjima – okolišu, društvu i upravljanju. Svi pokazatelji se povezuju u indeks održivosti poduzeća, koji ukazuje na uspješnost kompanije u realizaciji godišnjih ciljeva, a predanost održivom razvoju posebno je bila vidljiva u tome što je Atlantic Grupa premašila postavljene ciljeve indeksa održivosti za 2023. godinu.

Kolike su plaće Uprave?

Objavili su i podatke o primicima članova Nadzornog i Upravnog odbora u 2023. godini. Članovi Nadzornog odbora primili su od 23.890 do 40.509 eura bruto po osobi. Ti iznosi uključuju i naknadu troškova nastalih tijekom obavljanja dužnosti.

Izvor: Obavijest o sazivu Glavne skupštine Atlantic grupe

Sedmeročlana Uprava dobila je u 2023. godini primitke vrijedne između 324.871 i 508.402 eura bruto I. Kao što se vidi u tablici, oni uključuju fiksnu naknadu koja vjerojatno obuhvaća godišnju plaću, regres, božićnicu i prijevoz. Taj iznos kretao se od 216.003 do 364.483 eura po članu Uprave. Kolike su točno njihove plaće nije moguće izračunati, no grubo zaokruženo, mjesečni bruto I iznosi kreću se od 18.000 do 30.000 eura mjesečno, ovisno o članu Uprave.

Tu su još primici u naravi i varijabilna naknada koja predstavlja bonuse za poslovne rezultate. Emil Tedeschi i Lada Tedeschi Fiorio varijabilnu naknadu dobili su u novcu, a ostali članovi Uprave u dionicama. Navedene varijabilne naknade isplaćene u 2023. godini odnose se na dio 2022. i 2019. godine.

Iako se nekome iznosi plaća odnosno fiksne naknade mogu učiniti visoki, znatno su manji nego u primjerice Zagrebačkoj banci, koja je navedene podatke također objavila u ranijem izvješću. Doduše, treba uzeti u obzir da Tedeschom pripadaju i dividende na brojne dionice koje posjeduje.