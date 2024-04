Forbes donosi najbolje satove s najvećeg svjetskog sajma satova Watches and Wonders u Ženevi

Od Rolexa i Patek Philippea do Cartiera i IWC-a, donosimo pregled bezvremenskih komada sa sajma Watches and Wonders.

Na ovogodišnjem izdanju predstavljen je čitav niz inovativnih i nezaboravnih satova, a srušeni su i neki rekordi. Piaget je predstavio najtanji tourbillon na svijetu, od samo 2 milimetra, dok je Bulgari srušio vlastiti rekord najtanjim mehaničkim satom na svijetu, 0,3 milimetra tanjim od Piagetovog. Vacheron Constantin predstavio je najkompliciraniji sat na svijetu, koji je u proizvodnji bio nevjerojatnih 11 godina. Naručio ga je milijarder iz svijeta osiguranja William Berkley.

Rolex Perpetual 1908

Perpetual 1908 / FOTO: ROLEX

Godinu dana nakon što je Rolex predstavio svoj sada slavni sat s brojčanikom s motivom puzzli, ovaj ugledni švicarski brend ove godine se odlučio na nešto suptilniji stil. Ove godine ističe se komad iz kolekcije Perpetual 1908, s kućištem od platine i živopisnim ledenoplavim brojčanikom i guilloche uzorkom. Nosi se na crnom ili smeđem remenu s od kože aligatora. Za razliku od većine Rolexa, 1908 nije sportski sat, već je jednostavno – elegantan.

IWC Portugieser Eternal Calendar

IWC Portugieser Eternal Calendar / FOTO: IWC

Svake godine se na ovom sajmu u Ženevi IWC fokusira na novu kolekciju. Prošle godine bio je to Pilot’s Watch, a ove godine je IWC ponovno lansirao svoju kolekciju Portugieser s novim kazaljkama i novim inovacijama. Iako se mnogi brendovi satova hvale točnošću, IWC Portugieser Eternal Calendar sve ih lako nadmašuje. Uz 400-godišnji mehanizam koji u obzir uzima prijestupne godine i druge astronomske anomalije (IWC tvrdi da se kalendar ne mora podešavati do 3999. godine), postoji i jedna druga stvar koja ovaj sat čini bezvremenskim: radi se o inovativnom prikazu mjesečevih mijena koji će, kako kaže IWC, biti točan – 45 milijuna godina. Podsjetnik, očito, ne morate postavljati.

A. Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold “Lumen”

A. Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold “Lumen” / FOTO: A. Lange & Söhne

U sklopu proslave 30. godišnjice, A. Lange & Söhne predstavili su ograničeno izdanje sata Datograph Perpetual Tourbillon u boji meda.

Uz kalendar, tahimetar i prozor za datum ispod oznake za 12 sati, ovaj sat ima posebnu tehnologiju koja brojčaniku daje zeleni odsjaj pri izlaganju UV svjetlosti. Jedini problem je što postoji samo 50 primjeraka ovog sata.

Patek Philippe Golden Ellipse Ref. 5738/1R

Patek Philippe Golden Ellipse Ref 5738/1R / FOTO: PATEK PHILIPPE

Kolekcija Golden Ellipse tvrtke Patek Philippe prvi put je predstavljena 1968., a inspirirana je zlatim rezom – matematičkim omjerom od 1/1,618 koji se pojavljuje u prirodi, a umjetnici i dizajneri koriste ga već stoljećima kako bi pružili dojam harmonije. Novi sat Golden Ellipse u ružičastom je zlatu, s crnim brojčanikom i remenom u stilu lanca koji je podjednako lijep i udoban.

Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon

Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon / FOTO: WATCHES AND WONDERS

U sklopu svoje 150. godišnjice, Piaget je predstavio Polo 79 u žutom zlatu – svoj legendarni sportski sat koji je obilježio glamur 80-ih – ali to nije bilo jedino iznenađenje koje su priredili. Nedugo nakon što je Bulgari predstavio najtanji mehanički sat na svijetu – Octo Finissimo Ultra – Piaget je vratio krunu, ali u drugoj kategoriji: najtanjeg tourbilona na svijetu. Izbliza Altiplano Concept Tourbillon djeluje gotovo nevjerojatno, debljine tek 2 milimetra, a cijena – iako nije otkrivena – će sigurno značajno olakšati svačiji novčanik.

Grand Seiko SLGW003

Grand Seiko

Grand Seiko SLGW003 dio je kolekcije Evolution 9. Prava privlačnost ovog elegantnog sata u tome je što on nije mahanički. Za sve one koji uživaju u ručnom navijanju sata, SLGW003 ima vrlo ugodan osjećaj i zvuk.

Chanel J12 Automaton Caliber 6

Chanel J12 Automaton Caliber 6 / FOTO: WATCHES AND WONDERS

Popularna Chanelova kolekcija J12 ove je godine dobila eleganan novi izgled s kolekcijom Couture O’Clock inspiriranom Coco Chanel. Keramičko kućište okruženo je s 48 dijamanata na bezelu. Pritiskom na gumb, sama Mademoiselle počinje koristiti škare u svojoj radionici prepunoj prepoznatljivih materijala Chanela, uključujući tvid i kamelije.

Tudor Black Bay 58 GMT

Tudor Black Bay 58 GMT / FOTO: TUDOR

Kolekcija Black Bay brenda Tudor nastavlja se širiti i ispunjavati snove svojih fanova. Ove godine, brend je predstavio dugoočekivani Black Bay 58 GMT, manju verziju sata prvi put predstavljenog 2018. godine.

S bezelom u crnoj i boji trule višnje, ovaj sat dolazi s remenom od nehrđajućeg čelika ili gume.

Bremont Terra Nova 42.5 Chronograph

Pod palicom novog izvršnog direktora Davidea Cerrata, koji je britanski brend preuzeo prošlog svibnja nakon investicije od 58 milijardi dolara od privatne tvrtke Hellcat LP i i milijardera Billa Ackmana, Bremont je predstavio novi dizajnerski identitet, nadogradivši svoje satove inspirirane vojskom motivima iz svijeta avijacije i pustolovina na zraku, kopnu i moru.

Primjer za to je upravo kolekcija Terra Nova, koja na novu razinu podiže ovaj sat iz 20. stoljeća s retro brojevima i boljom vidljivošću.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour Nuit

Svake godine Van Cleef & Arpels predstavi nove satove Poetic Complications koji kombiniraju umjetnost izrade nakita i znanost horologije. Lady Arpels Jour Nuit prvi put je predstavljen 2008. a priča priču Sunca (izrađenog od žutih safira) i Mjeseca (od dijamanata) koji se love nebom od aventurina. Nikada se ne sretnu.

