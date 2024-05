Frizerka kojoj je biznis rastao s Instagramom: Tim mi je sve veći, ali i sama radim – sve više (VIDEO)

Teuta Mesaroš jedna je od najpoznatijih hrvatskih stilistica i koloristica za kosu. Nakon gotovo 20 godina rada, danas zapošljava 18 vrhunskih stilista i kolorista za kosu, šminku i tehničara za nokte, a nedavno je otvorila i novi salon čiji dizajn potpisuju Dean Franić i Saša Šekoranja. Za Forbes Magazin s poduzetnom Teutom Mesaroš razgovarao je Elvir Mešanović

Teuta Boutique Salon jedini je frizerski salon na svijetu u kojem je moguće kupiti i ekskluzivne Byredo mirise za kosu, a od inovativnih rješenja za kosu tu su i Keune, Leonor Greyl, Philip B, Kerastase i Dyson. Teuta sustavno ulaže u inovacije – od frizerskog alata do tehnika rada na kosi.

Zanimalo nas je kako je tijekom godina uspjela postati frizerka koju brojne klijentice obožavaju te kako se istaknula među svim drugim frizerima.

“Uvijek se u svakom segmentu koji radim trudim biti iskrena. I to je nešto što su prepoznale i moje klijentice i ljudi koji rade kod mene. Otvorena sam prema svemu i preuzimam odgovornost. Frizerski posao i beaty industrija je nešto što živim. To sam ja u punom smislu. Volim trendove, pratim trendove i živim trendove i onda je to logično. Trendovi u kosi se mijenjaju brže nego ikada. Ali tu je i odjeća, tu je makeup. Imam veliki aspekt interesa, za to živim i to je možda ključ uspjeha”, smatra Tueta.

Teuta Mesaroš tijekom godina postala je i iznimno utjecajna na društvenim mrežama. Danas njene savjete o kosi na Instagramu prati više od 30 tisuća ljudi. Vjeruje da je time privukla mlađu publiku.

“Spontano mi se dogodio Instagram. Sve se to odvijalo paralelno. Kad sam ga otvorila nisam ni pomišljala da želim postati influencerica. Tada sam već bila izgrađena osoba, Teuta koja ima svoj salon. Sada imam 18 zaposlenih, tada sam imala 11. Mislim da je i Instagram pridonio tom širenju prema mlađoj publici. Nikad se nisam uspoređivala ili gledala konkurenciju, nikad se nisam time bavila. Uvijek sam radila i bavila se sobom. Imala sam svoj fokus i svoj cilj, to mi je jedino bilo bitno. Ako se i uspoređujem s nekim onda je to uvijek netko izvrstan, npr. najbolji frizerski salon u Parizu ili New Yorku. Prije ću se ugledati na njih nego možda u Hrvatskoj”, govori Teuta o svom ključu uspjeha.

Fluktuacija osoblja u frizerskih salonima je česta. Teutra trenutno ima 18 zaposlenih no i dalje i sama radi kao frizerka. To vidi kao bitnom stavkom u svom biznisu.

“Bez obzira što imam 18 zaposlenih i dalje i ja radim kao frizerka. Radim možda i više nego ikada. Nekad sam mislila da ću raditi manje, ali često dolazim prva i odlazim zadnja. Da bih vodila tim od 18 ljudi mislim da je to najbolje i najlakše ako sam u samom procesu, a to znači da moram zasukati rukave i biti u “rudniku”. Kroz svoj rad uvijek više dajem primjer i lakše motiviram i vodim druge ljude. To je možda i želja za kontrolom, ali i klijentice to traže. Bilo bi neprirodno da ja koja sam stvorila tu priču odjednom nestanem. Ako sam ja pokrenula tu priču, a mene u toj priči nema onda to postaje tuđa priča, tuđi projekt. Tako da i dalje provodim puno vremena u salonu i puno radim”, zaključuje Teuta Mesaroš za Forbes Magazin.

Cijelu priču pogledajte u videu, kao i odgovor na pitanje smatra li Teuta da je i dalje najbolja frizerka u svom salonu. Otkrila nam je i koji su najnoviji trendovi u svijetu kose.