Izašao prvi trailer za sedmi film Brada Pitta i Georgea Clooneyja, donosimo pregled dosadašnjih suradnji

Najbolji Pitt-Clooney filmovi prema svjetskom Box Officeu Mojo

1. Ocean’s Eleven (2001) — 450.7 milijuna dolara (800 milijuna današnjih dolara)

2. Ocean’s Twelve (2004) — 362.7 milijuna dolara (597 milijuna današnjih dolara)

3. Ocean’s Thirteen (2007) — 311.3 milijuna dolara (468 milijuna današnjih dolara)

4. Burn After Reading (2008) — 163.7 milijuna dolara (234 milijuna današnjih dolara)

5. IF (2024) — 104.8 milijuna dolara (manje uloge)

6. Confessions of a Dangerous Mind (2002) — 33 milijuna dolara (57 milijuna današnjih dolara)