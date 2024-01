Koje je najsigurnije sjedalo u avionu?

Putovanje zrakoplovom nevjerojatno je sigurno u usporedbi s drugim metodama, ali ako vas zanima koja sjedala su najsigurnija u izvanrednim situacijama, odgovor je jasan – sve ovisi o vrsti situacije, ali studije pokazuju da ste generalno sigurniji na srednjem sjedalu u stražnjem dijelu zrakoplova.

Jesu li putovanja zrakoplovom sigurna?

Prošla godina bila je druga najsigurnija u povijesti što se tiče sigurnosti, pokazuju podaci baze Aviation Safety Network. Ova baza podataka pokazuje da je u 35 milijuna letova u 2023. godini zabilježeno 1.213 ozbiljnih incidenata, 134 nesreće, 5 fatalnih nesreća i 105 smrtnih slučajeva. Stranica airlineratings.com izvještava kako prosjek proteklih pet godina iznosi 13 nesreća svake godine i 300 smrtnih slučajeva.

Istraživanja provedena u 21. stoljeću pokazuju kako putovanje zrakoplovom redovito dobiva visoke ocjene po pitanju sigurnosti u usporedbi s, na primjer, automobilima. Studija Washington Posta otkrila je kako na svakih 1.6 milijardi kilometara prijeđenih automobilom dođe do 7.28 smrtnih slučajeva – najviše od svih metoda javnog prijevoza. Drugi po redu su trajekti (3.17 smrtnih slučajeva na istoj udaljenosti), vlakovi (0.43 smrtnih slučajeva), podzemna željeznica (0.24), autobusi (0.11), a potom zrakoplovi s 0.07 smrtnih slučajeva na svakih 1.6 milijardi kilometara. I druge studije pokazale su slične rezultate – komercijalna putovanja zrakoplovom najsigurnija su metoda dalekih putovanja.

Varijacije u sigurnosti postoje i po pitanju lokacije u svijetu: putovanje vlakom danas je mnogo sigurnije nego što je bilo 70-ih godina prošlog stoljeća, no jedna studija pokazuje kako je 58 puta veća vjerojatnost da ćete završiti ozlijeđeni putujući vlakom u SAD-u nego u, recimo, Francuskoj.

Također, sigurnost ovisi i o kojom aviokompanijom putujete. Studija MIT-ja iz 2020. otkrila je velike regionalne varijacije prema kojima su najsigurnije aviokompanije u SAD-u, Europskoj uniji, Kini, Japanu, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i Izraelu. Tijekom prethodnih nekoliko desetljeća, naglašava studija, stopa smrtnih ishoda pala je mnogo brže od straha javnosti od letenja.

Ako se bojite letenja, bit ćete mirniji ako odaberete prijevoznika koji je uvijek pri vrhu godišnjih popisa najsigurnijih na svijetu. Važno je naglasiti kako su margine između najsigurnijih 25 iznimno malene, no prvo mjesto zauzima Air New Zealand. Slijede ga Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways i Qatar Airways. Pet najsigurnijih low-cost avioprijevoznika su Jetstar, easyJet, Ryanair, Wizz i Norwegian.

Što je sigurnije – prednji dio, sredina ili stražnji dio zrakoplova?

Kada rezerviramo avionske karte, često uzimamo u obzir koliko će nam jednostavno biti ući i izaći iz zrakoplova i gdje će nam biti najudobnije. Ipak, istraživanja pokazuju kako su neki dijelovi zrakoplova sigurniji od drugih.

Kada je američki Nacionalni odbor za sigurnost prijevoza istraživao 20 zrakoplovnih nesreća od 1971. godine, otkrio je kako putnici koji su sjedili u stražnjem dijelu zrakoplova imali 69 posto izgleda za preživljavanje, dok su oni u prednjem dijelu zrakoplova imali samo 49 posto šanse. Putnici koji su sjedili oko avionskog krila imali su izglede za preživljavanje od 59 posto.

Sjedalo do prozora, u sredini ili do prolaza?

Timeova studija baze podataka o avionskim nesrećama američke Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA) analizirala je podatke od nezgoda između 1985. i 2000. godine. Studija je potvrdila kako je stražnji dio zrakoplova sigurniji po pitanju većih izgleda za preživljavanje, a čini se da izglede povećava i sjedenje u sredini.

Putnici koji su sjedili na sjedalima u sredini reda u stražnjem dijelu zrakoplova imali su stopu smrtnosti od 28 posto u analiziranim nesrećama. Najopasnija mjesta su ona do prolaza u srednjem dijelu zrakoplova (stopa smrtnosti od 44 posto). Sjedala u sredini reda sigurnija su jer putnici tako imaju zaštitu s obje strane.

Ovisi li sigurnost mjesta o vrsti incidenta?

Iako je statistički vjerojatnije da ćete zrakoplovnu nesreću preživjeti ako sjedite na srednjem sjedalu u stražnjem dijelu zrakoplova, sve naravno ovisi o vrsti nesreće i gdje avion pretrpi najveću štetu. Kada se 1989. godine srušio let United Flighta u saveznoj državi Iowi, preživjelo je 184 od 269 putnika, a svi oni su sjedili bliže prednjem dijelu zrakoplova. Kako piše CNN, zabijanje u planinu ili pad u ocean značajno smanjuju izglede za preživljavanje.

Studija Timea otkrila je i da u nekoliko nesreća nije bilo pravila o tome tko će preživjeti, zbog čega FAA vjeruje kako “sigurnije” mjesto u zrakoplovu – ne postoji.

Što putnici mogu učiniti kako bi bili sigurniji?

Ako se želite uvjeriti da ste učinili baš sve što možete kako biste bili sigurni u zrakoplovu, najbolje što možete učiniti jest da pogledate sigurnosne videosnimke, zapamtite gdje se nalaze vrata u slučaju nužde, nosite odjeću koja vam omogućava da se brzo krećete i ne konzumirate alkoholna pića. Najvažnije od svega: u slučaju da zrakoplov morate žurno napustiti, nemojte ništa nositi sa sobom.

Koliko je vjerojatno da će do nepredviđene situacije doći?

Izgledi da će na baš vašem letu doći do bilo kakve izvanredne situacije iznimno su niski – zrakoplovi su podvrgnuti strogim testovima i regulacijama, a ako se dogodi problem s jednim tipom zrakoplova, čitava linija bit će prizemljena ako je to potrebno.

Zapamtite – putovanje zrakoplovom iznimno je sigurno: piloti su vrhunski obučeni i pronaći će mjesto za slijetanje, a letenje je uvijek značajno sigurnije od drugih načina putovanja. Mnogo je vjerojatnije da ćete u prometu poginuti kao pješak, da ne govorimo o izgledima ako sjednete na motocikl.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viši suradnik Forbesa

Link: Where Is The Safest Seat On The Plane?

(Prevela: Nataša Belančić)