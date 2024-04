Najgori automobili 2024. godine, prema stranici Consumer Reports

Stranica Consumer Reports ključan je izvor informacija za kupce automobila koji traže savjete, a upravo je objavila popis najgorih automobila.

Evo njihovog popisa pet modela koje treba izbjegavati ove godine, kao i komentara Forbesovog suradnika.

Rivian

Rivian je 2009. godine s pravom percipiran kao dobrodošao, inovativan dodatak svijetu električnih vozila. Ipak, neki od njihovih modela Forbesovom suradniku djeluju kao prototipovi koji nikada nisu napredovali.

FOTO: Rivian

Rivian trenutno nudi samo dva modela, R1S i R1T. Consumer Reports kaže kako oba modela imaju dobre performanse, ali nisu pouzdani, zbog čega zaslužuju peto mjesto na listi najgorih. I tvrtka ima ogromne probleme: njihove dionice ove godine su dramatično pale, a ovog vikenda su dosegnule najniže razine ikada.

GMC

GMC, kaže Consumer Reports, nema nijedan model s dobrim ocjenama, a vlasnike najviše živcira njihova Sierra 1500.

2024 GMC Sierra 1500 / FOTO: GMC

To je veliko, zastrašujuće i, naravno, predivno vozilo. Model iz 2023. kojeg je testirao suradnik izgledao je vrlo snažno i moćno, ali ispitanici kažu kako je automobil i vrlo bučan, a problem predstavlja i pouzdanost.

Jaguar F-Pace

Jaguarov F-Type omiljen je automobil ljubitelja ove marke, no F-Pace, pokazuje istraživanje Consumer Reportsa, proizvodi “previše buke”, a ispitanici kažu kako je u jednom slučaju za dobivanje termina za servis trebalo proći nekoliko tjedana, a ni temeljiti pregled nije uspio riješiti probleme s bukom.

Jaguar F-Pace / FOTO: Jaguar

Suradnik Forbesa kaže kako bi oznaka Jaguara trebala značiti stil, eleganciju, opasnost i život s pet zvjezdica. F-Pace nije niti uzbuđivao, ali niti bio odbojan tijekom testiranja.

Land Rover Range Rover Sport

Unutrašnjost je najbolja strana ovog automobila, s odličnim materijalima, mirnom i tihom vožnjom, udobnim sjedalima i mnogo prostora za prtljagu. Kožna sjedala s mogućnošću grijanja dolaze u standardnom paketu.

Land Rover Range Rover Sport / FOTO: Land Rover

Nijedan automobil Land Rovera nije dospio na listu najboljih Consumer Reportsa, što nije nužno grozno. Ipak, Range Rover Sport dobio je iznimno loše recenzije. Stranica ga naziva drugim najgorim brendom uopće na novom tržištu za 2024. godinu i savjetuje kupcima da ga izbjegavaju.

Jeep

Jeep ima odane fanove, pogotovo što se tiče modela Wrangler. Među njima je i Forbesov suradnik.

Jeep Grand Cherokee / FOTO: JEEP

Iako je njihov 2023. Grand Cherokee odlično obiteljsko vozilo koje bez problema može prevesti obitelj na vikend-putovanje ili čak duži put, ovaj automobil skuplji je od svojih konkurenata, a suradnik kaže kako je uz to i slabašan.

Consumer Reports prenosi da Jeep Grand Cherokee ima iznimno nisku pouzdanost.

Zaključak? Možda ćete vi imati sreće s jednim od ovih vozila, a komentari su uvijek dobrodošli.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: The Worst Cars Of 2024, According To Consumer Reports

(Prevela: Nataša Belančić)