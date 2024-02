Ova stranica za poslove izgleda kao TikTok i tako se približava generaciji Z

Tvrtka Handshake predstavila je novi izgled svoje popularne platforme za studentske poslove – ona sada izgleda kao društvena mreža s video alatima za poslodavce koji im omogućuju da manje atraktivne poslove povežu sa studentima i tako ostvare bolji kontakt s generacijom koja praktički živi na TikToku.

Na TikToku se nalazi preko 2,6 milijuna objava s oznakom #WorkLife. To su videozapisi koji nude savjete za uzimanje slobodnih dana, raspravljaju o popularnim trendovima ili opisuju “dan u životu” zaposlenika tvrtki poput Googlea ili Deloittea. Mladi djelatnici u posljednje vrijeme su čak počeli snimati situacije u kojima dobivaju otkaze, objavljujući viralne snimke trenutaka koji su nekad bili privatni i tako stvarajući glavobolje poslodavcima. Za generaciju Z, online videi dio su profesionalnog života jednako koliko i privatnog.

Ipak, platforma za traženje poslova za studente Handshake, koja ima oko 15 milijuna korisnika, dosad je izgledala više kao oglasna ploča. U utorak je Handshake pokrenuo novo sučelje koje izgleda kao početna stranica društvene mreže, kao i nove video značajke, u nadi da će tvrtkama tako omogućiti direktniju komunikaciju s kandidatima generacije Z, a tražiteljima poslova mjesto za otkrivanje prilika koje možda inače ne bi pronašli.

Suosnivač i izvršni direktor Handshakea Garrett Lord nada se kako će novo sučelje “ujednačiti teren dijeljenja informacija,” kaže on za Forbes. “To sve na Redditu ili TikToku izgleda malo neorganizirano.” Handshake želi biti “mjesto gdje se nalaze svi razgovori, sajmovi karijera i oglasi za poslove.”

Poslodavci su se već pridružili ovom trendu: stvaraju vlastite videozapise “dana u životu” djelatnika, kao i promo klipove koji se obraćaju mladim tražiteljima poslova. No u digitalnom svijetu gomilanja sadržaja i beskonačnog izbora platformi poput Glassdoora ili TikToka, kandidatima te zapise može biti teško pronaći osim ako aktivno traže stranice konkretnih poslodavaca.

U nestabilnom tržištu poslova i uslijed masovnih otkaza – pogotovo u sektorima tehnologije i medija – ovaj novi dizajn nije greška, kaže Lord. Iako su oglasi za poslove na puno radno vrijeme na Handshakeu pali za 24 posto 2023. godine, a prihodi su iznosili tek nešto preko 120 milijuna dolara (10 posto više u odnosu na 2022.), Lord kaže kako platforma bilježi “nevjerojatnu potražnju” za studentima. Nove značajke mogle bi pomoći i manje popularnim poslodavcima u potrazi za radnicima u techu koji su zabrinuti zbog sigurnosti posla u toj industriji.

“Neke kompanije ulažu više jer Big Tech ne zapošljava puno,” kaže Lord. “To bi moglo značiti da će financijske ili auto kompanije imati više odličnih programera koje mogu zaposliti.”

Nove značajke Handshakea uključuju redizajniranu aplikaciju, koja je ranije prikazivala samo oglase za poslove i evente, a sada više podsjeća na društvene mreže. Ona studentima omogućava da pregledavaju oglase, kao i kratke videozapise poslodavaca. “Ovo je zaista duh onoga što studenti žele i očekuju,” kaže Lord.

Ideja je da tražitelji posla dobiju dinamičniji dojam o kompanijama gdje se prijavljuju – dojam koji se ne svodi na listu uvjeta ili ušminkanom videu u kojem se menadžeri hvale o odličnoj kulturi kompanije. Za generaciju Z video je apsolutni vladar, kaže Adam Robinson, osnivač i izvršni direktor kompanije za regrutacijske softvere, Hireology. “U velikoj većini slučajeva, prva stranica koju tražitelj posla gleda nakon proučavanja oglasa je ona gdje se nalaze videi i studije,” kaže on.

Ipak, ovo je riskantan potez za poslodavce koji im se može obiti u glavu ako njihovi videi budu izgledali neautentično ili previše promotivno. Mladi tražitelji posla, kaže Robinson, “jako dobro prepoznaju pretjerano produciran, uvježban video”.

Student sveučilišta Arizona State, Mehul Kumar Srivastava, kaže kako su videi za njega ključni u potrazi za pripravničkim poslovima. “Opisi poslova ne govore o tome što se u toj tvrtci zapravo događa,” kaže ovaj student računalstva, dodajući kako im videi o “danu u životu pripravnika” pokazuju što očekivati. “To je zbilja motivirajuće, jer poželite da ste tamo.”

Izvršna direktorica za obrazovnu strategiju u Handshakeu Christine Cruzvergara kaže kako su značajke koje podsjećaju na društvene mreže osmišljene kako bi studenti u potrazi za poslovima mogli lakše naletjeti na nešto što žele ili poslodavca koji im nudi nove uloge. “Stari izgled na studente je stavljao teret da moraju znati što žele pronaći i imati jasne kriterije,” kaže ona.

Novo sučelje platforme pomoću profila studenata (njihovih studija, lokacije, kompanija za koje su zainteresirani ili sveučilišta koje pohađaju) pronalazi poslove ili objave i prikazuje im poslodavce koje možda ranije nisu uzeli u obzir ili ih spajaju s alumnusima koji im mogu dati savjet. Poslodavci se putem novog sučelja mogu spojiti sa širim bazenom kandidata.

Tvrtke kao što su TikTok, Teach for America i L’Oréal testiraju Handshakeovu opciju kreiranja kratkih videa. Podpredsjednica L’Oréala za akviziciju talenata, Emma Shuttleworth, kaže kako je ovo dio širih napora tvrtke za privlačenje mladih radnika. Marketinški tim zapošljava mlade iz generacije Z kako bi širili informacije među tražiteljima poslova i stvarali videe koji će zapravo biti gledani. Na Handshakeu ova beauty tvrtka dijeli snimke o svom procesu zapošljavanja, ali i dulje “masterclass” videe o konkretnim vještinama poput vođenja marketinške kampanje. Shuttleworth se nada kako im to “omogućava da smo uvijek prisutni na umu studenata i da ćemo doći na radar onim studentima koji ranije nisu razmišljali o prijavi za posao u L’Oréalu.”

Autor originalnog članka: Emmy Lucas, Forbes

Link: This Gen Z Jobs Site Wants To Give Employers A TikTok Alternative

(Prevela: Nataša Belančić)