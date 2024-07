Pogledajte ljetnikovac iz 16. stoljeća na otoku Šipanu koji se prodaje za 5,5 milijuna eura (video)

Ljetnikovac Vice Stjepovića-Skočibuhe na otoku Šipanu, jedinstvena je nekretnina na tržištu. Ovaj obnovljeni ljetnikovac iz 16. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro, neprocjenjive povijesne i kulturne vrijednosti budući da se radi o jedinome potpuno očuvanom zdanju takve vrste u Hrvatskoj. Forbes Magazin nas je poveo u razgledavanje nekretnine, a razgovor sa stručnjacima razotkriva tajnu njegove cijene

Očaravajuće imanje na parceli od tri tisuće metara kvadratnih predstavlja prvoklasni primjer renesansne ladanjske arhitekture i otmjenosti života visoke klase tog doba. Cijena mu je 5 i pol milijuna eura, a u Dubrovniku se povela rasprava treba li ga kupiti Grad. Nema sumnje da će svom novom vlasniku donijeti pravo povijesno blago.

Ljetnikovac Skočibuha na otoku Šipanu: Foto: Tonči Plazibat / CROPIX za Libertas Homes

Veličanstveni ljetnikovac, izgrađen u 16. stoljeću, bio je rezidencija jedne od najuglednijih dubrovačkih obitelji i razgledavanje njegovog interijera i eksterijera priča priču o bogatoj povijesti, raskošnoj arhitekturi i kulturnom naslijeđu. O obitelji Stjepović-Skočibuha za Forbes Magazin govorio je povjesničar umjetnosti, Ivan Viđen. Radi se, naime, o osobama i obiteljima koje nisu bile samo u jednoj generaciji i na jednom mjestu važne. Oni su ostvarili utjecaj na čitav otok i gradnjom čitavog niza kuća, palača, crkvi, kula.

Poznati trgovci, moreplovci, brodovlasnici…

“Znamo da su članovi obitelji Stjepović-Skočibuha bili poznati trgovci, morepolovci, brodovlasnici i da su putovali cijelim poznatim tadašnjim svijetom, da su imali vrlo jake poslovne veze diljem Mediterana, u Španjolskoj, Italiji, Napulju, Genovi, Firenzi i Rimu. I da su od tamo naručivali i namještaj, skupocjene predmete, knjige, slike. Sve ono što su kao ljudi dobrog ukusa željeli imati u svojim kućama i palačama. Znamo da su npr. naručivali umjetnine iz sjeverne Italije, slike, tkanine, da su naručivali sir čak iz Andore.”, opisuje Viđen za Forbes Magazin.

Ljetnikovac je u povijesti bio mjesto okupljanja intelektualaca, umjetnika i političara. Njegovi vrtovi i unutarnji prostori odražavaju bogatu kulturnu baštinu tog razdoblja.

Ljetnikovac Skočibuha na otoku Šipanu. Foto: Tonči Plazibat / CROPIX za Libertas Homes

“Radi se o sklopu građevina, a ne o jednoj građevini. Tu su kuća za stanovanje, pomoćne prostorije, spremišta, paviljon, kapelica, mlinica, kuhinje. Čitav niz građevina koje zapravo služe i za preradu proizvoda koji dolaze s imanja s cijelog otoka i onda za njihovu pohranu, kao što su mlinica ili vinski podrum. To je vrlo važno da znamo. To je puno više samo od ljetnikovca i ugodnog ladnja. To je sjedište obiteljskog gospodarstva.”, kaže Viđen.

Glavna rezidencija i još nekoliko objekata

Ljetnikovac je obnovljen i danas traži novog vlasnika koji će prepoznati njegovu vrijednost i nastaviti brigu o ovom povijesnom blagu. Ljetnikovac se nalazi na zemljištu površine 3500 metara kvadratnih. Na njemu se nalazi glavna rezidencija koja ima sedam soba. Od tih je pet spavaćih soba i pet kupaonica. Postoji kula koja je služila za obranu od gusara i postoji čitav niz pomoćnih objekata. Također, tu se nalazi i kapelica posvećena sv. Tomi. Goran Pikunić, direktor agencije Libertas Homes koja prodaje ljetnikovac, za Forbes Magazin ističe da kupcima posebno naglašavaju specifičnost ove ponude – ovakve nekretnine se iznimno rijetko nađu u ponudi. “Dogodi se jednom u 10 do 15 godina da dobijemo ovakvu jedinstvenu priliku i to će klijenti dubljeg džepa znati iskoristiti.”, kaže Pikunić.

Detalj iz unutrašnjosti ljetnikovca Skočibuha na otoku Šipanu. Foto: Tonči Plazibat / CROPIX za Libertas Homes

Budući da se radi o nekretnini koja je zaštićeno kulturno dobro je znati da se za rekonstrukciju objekta treba kontaktirati Konverzatorski zavod.

“Cijena ljetnikovca je pet i pol milijuna eura, a važno je naglasiti da su sadašnji vlasnici, Hrvati koji žive u Australiji, odlučili institucijama, gradu, županiji, Društvu prijatelja dubrovačke starine ili bilo kojoj drugoj javnoj instituciji koja se odluči kupiti ovaj ljetnikovac i dati ga u javnu namjenu, dati posebnu cijenu, poprilično jeftiniju.”, naglašava Pikunić.

Za ljetnikovac je navodno zainteresirano već nekoliko kupaca, a i u Dubrovniku se povela rasprava treba li ga kupiti Grad Dubrovnik.

Ljetnikovac Skočibuha na otoku Šipanu, pogled s visine. Foto: Tonči Plazibat / CROPIX za Libertas Homes

“Mogu lako vidjeti nekog stranog ministra ili državnika koji je gost naše države, grada ili županije da ga smjestimo u ovakav prostor, a naravno tu uvijek postoje i druge opcije kao što su neke akamedije, ljetne škole, tečajevi, dakle rezidencije bilo umjetničke, bilo znanstvene. Dakle, čitav jedan niz događanja koji se ovdje može dogoditi.”, smatra povjesničar Viđen. I direktor agencije Libertas Homes kaže da bi i on osobno želio da ljetnikovac dobije javnu namjenu. A ako ne? “Ukoliko se to ne dogodi bilo bi sjajno da kupi neka jako poznata svjetska osoba koja bi mogla promovirati grad Dubrovnik, dubrovački turizam i Šipan kao destinaciju.”, kaže Pikunić.

