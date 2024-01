Porsche predstavio novo električno vozilo: Porche Macan ima domet od preko 600 kilometara

Novi Porsche Macan druge generacije električni je SUV s dvije varijante i dometa od oko 613 kilometara.

Ovo je drugi potpuno električni Porscheov automobil: u autosalone dolazi u drugoj polovici godine i tada će se pridružiti Taycanu, predstavljenom 2019. Bit će dostupan u dvije varijante: Macan 4 i Macan Turbo.

Obje varijante imaju dva motora, pogon na sva četiri kotača i koriste sustav od 800 volti. Također imaju i bateriju od 95kWh, a interijeri se mogu opremiti sa sustavom nove generacije koja u navigacijske i sustave za asistenciju vozačima inkorporira proširenu stvarnost.

Macan 4 je osnovni model. Njegov eksterijer je nešto mekši i zaobljeniji u usporedbi s oštrijim, sportskijim modelom Macan Turbo. Model 4 brzinu 100 na sat postiže u 5,2 sekunde, najviša brzina mu je 220 kilometara na sat, a navodno ima i domet od 613 kilometara na jednom punjenju.

Macan 4 / PORSCHE

S druge strane, sportskiji (i skuplji) Macan Turbo brzinu od 100 na sat postiže za samo 3,3 sekunde, a najviša brzina mu je 260 kilometara na sat. Ima nešto manji domet od Macana 4 – 590 kilometara. Iz Porschea kažu kako novi Macan može vući do 2.000 kilograma, no ne objašnjavaju kako to utječe na domet.

Oba automobila mogu napuniti baterije na do 270kW spajanjem na brzi DC punjač, što je dovoljno dobro za punjenje između 10 do 80 posto za 21 minutu, kažu iz Porschea. Novi Macan također ima i jedan zgodni trik: okretanje prekidača za visoku voltažu kada je automobil priključen na slabiji punjač, što 800-voltnu bateriju “pretvara” u dvije baterije od 400 volti, koje se pune paralelno do 135 kW.

Macan Turbo / PORSCHE

Interijer Macana ima novi zaobljeni ekran od 12,6 inča iza volana. U središtu kontrolne ploče ima i dodirni ekran od 10,9 inča za infotainment sustav, koji je izgrađen na Googleovom sustavu Android Automotive. Ispod njega nalazi se ploča s digitalnim prikazom temperature, kao i fizičkim gumbima i prekidačima za kontrolu klime u automobilu.

Ispred suvozačkog sjedala može se nalaziti i opcionalni, drugi ekran od 10,9 inča. On je identičan centralnom ekranu, ali ima poseban film na ekranu koji onemogućava da ga vozač vidi. Suvozači ga mogu koristiti za gledanje filmova u vožnji.

Interijer / PORSCHE

Porsche Macan obećaje sportsko i precizno upravljanje, pogotovo zbog prigušivača ventila koji bi trebao osigurati različit osjećaj vozača prilikom mijenjanja načina vožnje. Iz Porschea također kažu kako sustav kontrole proklizavanja funkcionira pet puta bolje nego ranije, a reagira na proklizavanje kotača u 10 milisekundi. Po prvi put je na modelima serije Macan omogućeno upravljanje stražnjim kotačima, što poboljšava stabilnost okretanjem stražnjih kotača u istom smjeru kao i prednjih, kao i pokretljivost pri niskim brzinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: Porsche Macan EV Revealed With Up To 381 Miles Of Range

(Prevela: Nataša Belančić)