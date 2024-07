Uber počinje Europom voziti – po vodi

Trebate stići nekamo u Veneciji, a nemate način za prijeći kanal? Ili možda želite putovati plavetnilom oko Ibize, Mykonosa ili Santorinija? Nema problema. Sada za prijevoz po vodi možete pozvati Uber Reserve

Uber je već dugo sveprisutan po cestama, a sada se širi i na vodene puteve: ove godine će uslugu lansirati u nekoliko ključnih europskih gradova. Brojke iz 2023. godine pokazuju kako je potražnja za uslugama Ubera porasla za 55 posto na lokacijama poput Grčke i Španjolske, a očekuje se kako će nove usluge povećati broj međunarodnih korisnika aplikacije kojih zasad ima 6,5 milijuna. Medijska stranica Ubera kaže kako je aplikacija otvorena čak 800.000 puta samo na malenoj Ibizi.

Uberova jahta na Ibizi počet će putnike prevoziti u kolovozu

Ovog ljeta će najluksuzniji Uberov proizvod dosad gostima mediteranskog otoka Ibize ponuditi priliku rezervacije privatne jahte putem Uber aplikacije. Elegantna jahta Sunseeker može prevoziti do osam gostiju na luksuznom osmosatnom putovanju oko otoka.

Rezervacije za uslugu za kolovoz kreću 26. srpnja, a potrebno ju je rezervirati 24 sata unaprijed kroz Uber Rezerve na Ibizi. Uz osobnog skipera, besplatni šampanjac i transfere do i s jahte na bilo koju lokaciju na otoku, cijena iznosi 1.600 eura.

Brod na zahtjev u Veneciji

FOTO: UBER

Ovog ljeta će gosti u Veneciji imati priliku dobiti jedno posve novo iskustvo taksija na vodi: elegantno drveno plovilo koje mogu naručiti putem Ubera, a koje goste prevozi na stotine lokacija diljem lagune. Usluga će se nuditi od osam ujutro do osam navečer, a u brod stane šest putnika. Cijena od 120 eura u skladu je s nekim drugim opcijama poput gondola.

Popisu se pridružuju i Mykonos, Atena, Krf i Santorini

Mykonos / FOTO: Richard Maschmeyer / robertharding / Profimedia

Usluge Uber Boata u Grčkoj pokrenute su u Mykonosu prošlog ljeta, a sada se šire. Krajem srpnja će oni koji traže prijevoz do Atene, Krfa ili Santorinija ili do nekih udaljenih otoka, mogu rezervirati brod putem Ubera.

Pariz postaje električan

FOTO: UBER

Od ovog ljeta gosti u Parizu mogu zatražiti električni Uber Cruise rijekom Seinom. Dok upijate vizure Grada svjetla, možete nazdraviti šampanjcem.

Tijekom Olimpijskih igara, Uber će nuditi besplatne jednosatne vožnje od 12. srpnja do 3. kolovoza kako bi pomogao olakšati pritisak na prometu i prevoziti putnike rijekom.

U Londonu po Temzi

Thames Clippersi rijekom voze već 20 godina. Od srpnja 2020. godine Uber je započeo partnerstvo koje nudi uslugu prijevoza po vodi i lokalcima i turistima, imena Uber Boat By Thames Clippers. Zasad su prevezli preko četiri milijuna putnika. Raspored je pristupačan i točan: s centralnih dokova kreću svakih 20 minuta.

Inovativna budućnost za Uberovu platformu

Što bi moglo biti sljedeće za Uber? Možda VTOL?

S-A1 zračni taksi Hyundaija, koji u partnerstvu s Uberom planira izraditi električni VTOL / FOTO: JAMES ATOA / UPI / Profimedia

Uber Elevate planira razviti eVTOL (letjelicu s okomitim uzlijetanjem i slijetanjem). Zamislite dokove u zraku i mreže koje putnicima i turistima omogućavaju da izbjegnu prometne gužve, loše vrijeme ili promjene ruta zbog radova. Ovo vjerojatno neće biti spremno tako brzo, ali zašto ne sanjati?

Autor originalnog članka: Kathleen Turner, suradnica Forbesa

Link: Rideshare Giant Uber Takes To The Water Across Europe

(Prevela: Nataša Belančić)

