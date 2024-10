Bill Gates pao je na najniže mjesto na popisu najbogatijih Amerikanaca u gotovo 25 godina

Suosnivač Microsofta koji je dugo uživao u tituli najbogatijeg Amerikanca pao je na popisu 400 najbogatijih građana SAD-a dijelom zbog svojih dobrotvornih davanja, ali i iz još jednog, vrlo važnog razloga.

Gotovo dvadeset godina, s početkom 1990., Bill Gates bio je ili najbogatiji ili drugi najbogatiji čovjek na Forbesovoj godišnjoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca.

To više nije slučaj. Iako je Gates još uvijek nevjerojatno bogat – ima 107 milijardi dolara – na ovogodišnjoj Forbesovoj listi nalazi se tek na 9. mjestu, dok je prošle godine bio šesti. Njegovo bogatstvo palo je u međuvremenu za četiri milijarde dolara u godini u kojoj su američki burzovni indeksi poput S&P 500 i Nasdaq 100 porasli za 30 posto. Među globalnim milijarderima, Gates je sada na dvanaestom mjestu – to je prvi put da se ne nalazi među 10 najbogatijih ljudi svijeta od 1991. godine.

Jedan veliki razlog za ovakav pad njegov je razvod od Melinde French Gates s kojom je bio u braku 27 godina.

Ranking Billa Gatesa na rang-listi Forbes 400 od 1987. do 2024. godine

IZVOR: FORBES

Kada je Melinda French Gates u svibnju ove godine objavila kako namjerava odstupiti s pozicije predsjednice zaklade Bill & Melinda Gates, također je spomenula kako će dobiti dodatnih 12,5 milijardi dolara za svoj dobrotvorni rad. Nije rekla otkud taj novac dolazi ni kada će ga primiti, no Forbes je saznao kako sredstva nisu dio novca same zaklade, već da dolaze od Billa Gatesa. Čini se kako ih je već prebacio.

Uz to, Forbes je gotovo utrostručio svoje ranije procjene novca koji je Melinda French Gates dobila u razvodu. Temeljem novih podataka o trenutačnom bogatstvu Billa Gatesa, Forbes je povećao procijenjeno bogatstvo French Gates na 29 milijardi dolara, dok je prije godinu dana ono iznosilo oko 10,3 milijarde dolara. To ju čini devetom najbogatijom Amerikankom. Glasnogovornici i Billa i Melinde odbili su komentirati nagodbu.

Sam je predvidio svoj “pad” na listi najbogatijih

Tijekom rasprave na Forbesovom summitu o filantropiji u rujnu 2022. godine, Bill Gates je predvidio da će pasti na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca. Tada je izjavio kako planira nastaviti donirati svoje bogatstvo u dobrotvorne svrhe dok ne nestane s Forbesovog popisa milijardera. Također je rekao kako postoji “mala šansa” da bivši bračni par neće na staviti raditi zajedno, dodavši kako će zaklada Gates nastaviti s radom još 25 godina.

French Gates je svoj dobrotvorni rad kroz ogranak Pivotal Ventures za investiranje i filantropiju fokusirala na “pružanje više moći većem broju ljudi – pogotovo žena,” stoji na internetskim stranicama tvrtke gdje također stoji da je French Gates rezervirala 2 milijarde dolara za proširenje moći i utjecaja žena. Prije dvije godine osnovala je zakladu Pivotal Philantropies, koju je financirala s 674 milijuna dolara u vrijednosnicama kojima se trguje na burzi. Vrlo je vjerojatno da će zaklada dobiti i nešto od ranije spomenutih 12,5 milijardi dolara.

Sada kada Melinda više nije jedna od predsjednica zaklade Gates, preostaje pitanje hoće li zaklada nastaviti raditi na podržavanju žena i obitelji, što je oduvijek bio njen fokus. Na prošlotjednom eventu zaklade o ekonomskom osnaživanju žena izvršni direktor Mark Suzman posvetio se upravo tom pitanju. “Ništa se neće promijeniti po pitanju naše posvećenosti rodnoj ravnopravnosti,” rekao je tada. “Ekonomsko osnaživanje žena nešto je na što smo duboko i dugoročno fokusirani.”

Autor originalnog članka: Kerry A. Dolan, Forbes

Link: Bill Gates Falls To Lowest Rank On The Forbes 400 In Nearly 25 Years

(Prevela: Nataša Belančić)