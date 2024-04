Mike Tyson postao je teškaš u svijetu marihuane

Bivši boksački prvak i mogul u svijetu kanabisa za Forbes govori o tome kako mu je marihuana promijenila život, ali i o tajnom oružju koje će mu pomoći isprašiti Jakea Paula u borbi.

Kada je Mike Tyson, bivši neupitni prvak svijeta u teškoj kategoriji, 20. travnja prehodao Times Squareom, izbio je totalni kaos. Taksist je naglo zakočio, sklopio ruke kao u molitvi i proderao se: “Volim te, Mike! Bog te blagoslovio.”

Skupina turista primijetila je 57-godišnjeg boksača i potrčala za njim kao školarci. Čak su i pravi njujorčani, koji uvijek moraju negdje biti, stali i počeli vikati: “Hej, pa to je Željezni Mike!” Kada je Tyson nestao iza metalne ograde, jedna majka je svoje dijete bacila prema njemu u nadi da će mu prenijeti snagu prvaka.

No Tyson – nekoć “najopakiji čovjek na planetu” – nije došao u New York na borbu. Ne, klinac iz Brownsvillea u Brooklynu došao je proslaviti 420 (20. travnja), praznik kanabisa, i promovirati širenje svog brenda kanabisa Tyson 2.0 u svom rodnom gradu, ali i suradnju banke za marihuanu, Royal Queen Seeds.

“Samo nebo je granica,” kaže Tyson, suosnivač i glavni direktor za brend. “Bio sam prvak svijeta, a sad sam prvak u kanabisu. Pokorit ćemo svijet. Želimo biti u svakoj zemlji na planetu.”

JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Željezni Mike kao boksač je često pumpao vlastitu slavu, a slično radi i s tvrdnjama o svojoj kompaniji. Tyson 2.0 prodaje proizvode od marihuane, uključujući cvjetove, e-cigarete i bombone u obliku uha Evandera Holyfielda, u 20 saveznih država SAD-a i Amsterdamu, Barceloni i na Tajlandu. Tvrtka je kroz partnerstvo s PHCANN Internationalom iz Sjeverne Makedonije u procesu ulaska na njemačko tržište, kao i britansku industriju medicinske marihuane.

Tvrtka radi po modelu licenciranja, sklapajući ugovore s vlasnicima franšiza koji uzgajaju, proizvode i prodaju proizvode od kanabisa. Prošle godine brend je generirao 150 milijuna dolara prihoda, procjenjuje Forbes; oko 30 posto tog iznosa došlo je od prodaje kanabisa, a ostatak od dodataka, CBD-a, nikotinskih isparivača i drugih proizvoda.

Cvijet tvrtke ima imena legendarnih Tysonovih boksačkih mečeva: Dynamite Cookies (njegov prvi nadimak bio je Kid Dynamite) i Knockout OG (Tyson je 44 od svojih 50 pobjeda u karijeri ostvario nokautom). No glavni proizvod kompanije je Mike Bites – bomboni u obliku Holifieldovog poluodgrizenog uha – a razvila ga je Tysonova supruga Kiki.

“Moja žena je luda, ali je genijalna,” kaže Tyson. “Jednog dana me pitala zašto ne iskoristim uho.” U početku se Tysonu ta ideja nije nimalo svidjela. “Daj, prestani,” prisjeća se kako joj je rekao. “Bio sam malo ogorčen jer mi je to uho priredilo ozbiljne nevolje.” No onda je shvatio da tu možda ima nešto.

Zašto sam ja lice kanabisa i psihodelika?” pita se Tyson. “Ja te riječi ne mogu ni napisati kako spada.”

Odluka se isplatila, usprkos kontroverzama. U vrlo kompetitivnom tržištu legalnog kanabisa, vrijednom 28 milijardi dolara, brendovi slavnih često ne uspijevaju. No Tyson 2.0 uživa titulu najprodavanijeg celebrity brenda, pokazuju podaci tvrtke Headset.

“Znate što je smiješno? Kada sam ugrizao Holyfielda za uho, uzeli su mi tri milijuna dolara,” kaže on o incidentu koji je najcrnja točka njegove karijere. “Više od toga sam zaradio slikajući se s ljudima kojima grizem uši. Ja i Holyfield jedini smo ljudi koji još uvijek zarađujemo od borbe koja se dogodila prije 30 godina.

Tyson 2.0/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Tyson 2.0/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Osnovana 2021., tvrtka Tyson 2.0 u potpunosti je u vlasništvu tvrtke Carma Holdco Inc. iz Las Vegasa, koju je Tyson osnovao zajedno s poduzetnikom i investitorom Adamom Wilksom. Tyson je jedan od najvećih dioničara tvrtke koja također posjeduje brend kanabisa hrvačke legende Rica Flaira, kao i liniju marihuane EVOL hip-hop pjevača Futurea.

Marihuana je dio Tysonovog života još otkad je bio dijete u Brownsvilleu, gdje je njegova majka radila u seks industriji. On ne zna točno tko mu je otac, ali dok je bio mali, rečeno mu je da je to bio svodnik imena Curly Kirkpatrick. Prvi put je kušao marihuanu kad je bio tek dječak. “Plakao sam i majčina prijateljica joj je rekla da mi da nešto, a ona mi je dala joint,” prisjeća se. “Nikada nisam prestao.”

Tyson je odrastao u svijetu zločina i nevolja: kaže kako je do 12. godine bio uhićen 38 puta. Nakon što je poslan u školu za preodgoj na sjeveru savezne države New York, zapeo je za oko legendarnom trenru Cusu D’Amatu, koji mu je pomogao da postane najmlađi boksač u povijesti koji je osvojio titulu prvaka u teškoj kategoriji: imao je tek 20 godina. Kid Dynamite uništavao je svoje protivnike – dobio je svojih prvih 37 borbi, gotovo sve nokautom. Ipak, 1996. je uhićen u Indiani i osuđen za silovanje. Odslužio je tri godine zatvora, ali do danas negira da je kriv.

Godine 2009. u nesreći je poginula njegova četverogodišnja kćer, nakon čega je postao ovisan o kokainu. Tijekom tog perioda Tyso je prestao biti heroj boksa i postao najveći zlikovac.

Za Jasona Wilda, predsjednika i glavnog investicijskog direktora u hedge fondu za kanabis JW Asset Management, ulaganje u Tysona bila je očita stvar. Većina celebrity brendova kanabisa uvene na tržištu: na primjer, ugasila se tvrtka Snoop Dogga, ali u Tysonu i njegovoj priči ima nešto na što kupci dobro reagiraju.

“On je bolno otvoren oko svega, dijeli svoje muke – imao je dobre dane, postigao je nevjerojatne uspjehe, ali imao je i loše periode,” kaže Wild. “Ljudi pozitivno reagiraju na takvu apsolutnu autentičnost.”

Tyson kaže kako je zahvalan što je dogurao ovako daleko u životu. Od Brownsvillea do titule prvaka došao je do najuspješnijeg celebrity brenda u industriji kanabisa. To najbolje može objasniti – postavljanjem pitanja.

“Zašto je Bog, svemir, u što god vjerujete, zašto sam ja postao lice toga?” pita se Tyson. “Neobrazovan tip, Mike Tyson, zašto sam ja lice kanabisa i psihodelika? Ja te riječi ne mogu ni napisati kako spada.”

A Tyson se vraća u ring, i to po prvi put otkad se borio protiv Roya Jonesa Jr.-a 2020. godine. U srpnju će navršiti 58 godina i borit će se protiv 27-godišnjeg YouTube infulencera i poduzetnika-boksača Jakea Paula u neodobrenom egzibicijskom meču u Arlingtonu u Teksasu.

Tyson kaže kako je svog protivnika shvatio ozbiljno i kako trenira triput dnevno. Odrekao se i svojih najdražih poroka. “Trenutno živim disciplinirano: prošlo je šest tjedana otkad sam se napušio ili seksao,” kaže on. “Nisam to postigao otkad sam bio dijete.”

“Mrzim što ne mogu pušiti,” nastavlja, “ali pretvaram se da to volim; mrzim što ne mogu spavati sa svojom ženom ali pretvaram se da volim.”

Uz njegova desetljeća bavljenja profesionalnim boksom, Tyson ima i još jedno tajno oružje koje bi trebalo zabrinjavati Paula. Poznat je po svojoj ljubavi prema psihodelicima, a kaže kako – iako se tijekom treniranja odrekao kanabisa – još uvijek uzima DMT. Kaže kako je jednom ranije kušao taj psihodelik, a tom prilikom je upoznao Boga i saznao svoju životnu misiju.

“Rođen sam da pokorim svijet,” kaže Tyson. “Bez obzira na to što moram izdržati da to postignem, samo zbog toga sam ovdje.”

Autor originalnog članka: Will Yakowicz, Forbes

Link: Mike Tyson On Becoming A Heavy Hitter In Weed

(Prevela: Nataša Belančić)