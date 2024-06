Ona organizira vjenčanja iz snova u Dubrovniku: Kad se drži u rukama nečiji najvažniji dan u životu

Ines Nanić ima vrlo delikatan posao, mora se pobrinuti za to da parovima najljepši dan u životu prođe besprijekorno. Imućni stranci i slavni već više od 15 godina njezinoj agenciji za luksuzna vjenčanja Dubrovnik Event povjeravaju taj važan zadatak. Za Forbes Hrvatska ispričala je što se traži i kako nastaje magija

Sezona je krenula ranije nego ikada, već polovinom travnja, govori nam Ines Nanić, vlasnica Dubrovnik Eventa, agencije specijalizirane za destinacijska vjenčanja. „Ovisimo o letovima, što prije oni krenu, nama prije počne sezona,“ dodaje.

Njezinom umijeću da s udaljenosti veće od nekoliko tisuća kilometara upozna klijente „u dušu“ i organizira im vjenčanje iz snova godišnje se osvjedoči tridesetak parova. Uz središnju svečanost, Nanić obično za mladence organizira i događanja dan prije i dan nakon vjenčanja. Najčešće su to probne večere, domjenci, druženja na jahti, brunchevi na plaži i slično. Usluge njezine agencije najviše koriste klijenti iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, ali dolaze i s Bliskog istoka te sa svih drugih strana svijeta.

Dubrovnik Event nije isključivo usmjeren na vjenčanja. Ona se, ionako, uglavnom odvijaju u ljetnim mjesecima. U ostalim mjesecima četveročlani tim ove agencije organizira ekskluzivne rođendanske zabave, poslovna druženja, otvorenja restorana, barova i vinoteka, promocije proizvoda. Klijenti su im u pravilu stranci, a mnogi od njih već godinama svoje zabave stavljaju u njihove ruke.

Kubanska noć bila je dio četverodnevne proslave bar micve koju je organizirala agencija, Foto: Libre

Najluksuznije što su organizirali bila je četverodnevna proslava bar micve. Tom prilikom su, prisjeća se, nadograđivali lokaciju i dizali skele iznad provalije kako bi dobili dodatnih 150 kvadrata prostora za izgradnju replike kubanskog bara iz Miamija. „Rekreirali originalni stage u obliku ananasa koji taj bar ima, došao je u ogromnom kontejneru iz Izraela. Doveli smo i čovjeka s Kube koji je motao kubanke. Što više personalizirate event, to je veći osjećaj luksuza“, rekla je Nanić.

Istaknula je kako za klijente rade sve osim letova. „Otkad oni kroče u Hrvatsku do kad ne odu, radimo sve što im padne na pamet“, smije se.

Lokalni, autentični elementi

Za tako velike produkcije događanja kao što su vjenčanja ili višednevne proslave potrebna je cijela vojska suradnika. Ljudi često podcjenjuju što ovakve agencije poput naše sve rade, upozorava naša sugovornica.

Za jednu svadbu je potrebno i po dvadeset dobavljača. Nabraja nam samo neke kao što su kozmetičari, frizeri, glazbenici, umjetnici, prijevoznici, fotografi, kamermani, kemijske čistionice, iznajmljivači smještaja, hoteli, restorani, vlasnici brodova, ljudi koji rade rasvjetu, audiovizualne efekte, ambijentalnu i dekorativnu rasvjetu, razglas, dekorateri, cvjećari, DJ-evi, saksofonisti, folkloraši. Također, budući da žele dodati što je više moguće autohtonog štiha, surađuju i s lokalnim obrtima kako bi sudionicima događanja poklonili njihove hand made proizvode. No, ne staju samo na tome, trude se ubaciti lokalne elemente i u sam program vjenčanja.

„Često imamo dubrovačku stražu na ulazu u palaču Sponza ili u Lovrijenac. Znamo angažirati i plesače linđa koji onda potiču i goste da zaplešu sa njima. To bude jako atraktivno i ljudima se ureže u sjećanje. U pakete dobrodošlice obavezno stavljamo proizvode lokalnih proizvođača poput stolnjaka, salveta ili tabletića koje su ručno izradile žene iz Konavala, broštulanih mjendula (op. a. ušećerenih bademi) i arancina“, navodi Nanić pojašnjavajući kako tako promoviraju lokalnu kulturu i u isto vrijeme pomažu poslovanju malih biznisa.

U organizaciji stranih vjenčanja u Dubrovniku nastoje se uvesti lokalni, autentični momenti, Foto: DT studio

Ljudi uvijek misle da na tim vjenčanjima treba biti neki spektakl od cvijeća, posebnog kavijara ili vintage šampanjca, ali ljudi se najviše oduševe malim stvarima, ističe vlasnica agencije koja se mladencima iz dalekih zemalja i njihovoj svadbenoj sviti trudi priuštiti nezaboravno iskustvo.

Dubrovnik može biti Milano, Venecija, Monaco…

Gledamo fotografije parova koji na internetskoj stranici agenciji dijele povratne informacije o svojim iskustvima. Uz superlative za agentice nižu se scene prvih poljubaca u atriju gotičko-renesansne palače Sponza, na hridima tvrđave Lovrijenac i Umjetničke galerije s pogledom na Stari grad. To su ujedno i najskuplje lokacije, a među njima je i Park Orsula i Višnjica koji je pogodan i za čin vjenčanja, ali i za proslavu s pogledom koji puca na grad i seže sve do plavetnih prostranstava i Lopuda i Lokruma.

Prosjek jednog takvog boljeg vjenčanja kreće se od 1.500 eura po osobi na više. Taj iznos ne uključuje smještaj, let, vjenčanicu, odijelo, prstenje. Mladenci i njihovi gosti tijekom boravka troše, riječ je o imućnim gostima što osigurava lijep priljev novca lokalnoj zajednici. Stoga bi bilo dobro da to prepoznaju i javne institucije i turistička zajednica te da doprinesu razvoju tog biznisa, smatra Nanić. Posljednje dvije godine osjeti se zamah celebrity vjenčanja, možda će to potaknuti razgovore lokalnih vlasti s branšom jer, kako kaže, postoji prostor za poboljšanja.

Foto: Kriste Foto: Mihoci Studios Foto: Danilo & Sharon Foto: Danilo & Sharon Foto: Saša Tomić Foto: Saša Tomić Foto: Saša Tomić Foto: Saša Tomić

Ekskluzivni klijenti i celebrity vjenčanja dolaze sa zahtjevom za privatnosti, a to je sve teže postići s gužvama koje su specifične za naš obožavani King’s Landing. Regulacija brojnosti turista nije jedino što bi bilo od pomoći. Tu je i zabrana puštanja glazbe nakon 23:30. „Samo sat vremena da se to produlji, puno bi nam značilo. Dosta lokacija nam ne dozvoljava da dođemo prije 19 sati. Što znači da se i svečana večera i zabava moraju stisnuti od 19 do 23. Kad plaćate tolike novce ne čini vam se da se dobili value for money. Prije dvije godine Grad je zabranio i vatromete koje eksluzivni klijenti jako vole“, navodi samo neke od tema koje bi valjalo staviti na stol gradske uprave i s njom raspraviti opcije.

Dubrovnik može s lakoćom zamijeniti Veneciju, Monaco, Milano, mišljenja je Nanić koja ističe kako su sva celebrity vjenčanja dosad bila u Dubrovniku zbog neke povezanosti mladenaca s Hrvatskom. „Naša je zadaća da se promoviramo kao destinacija za vjenčanja tako da nam požele doći slavni i oni visoke platežne moći koji nemaju poveznice s Hrvatskom“, istaknula je poduzetnica koja je karijeru započela u hotelu Dubrovnik Palace. Iz ugostiteljskog segmenta poslovanja napredovala je do prodaje banketa, između ostalog i vjenčanja. No, u to doba početkom 2000-ih bila su to uglavnom hrvatska vjenčanja. Polako su počeli interes pokazivati i strani gosti, a to je dovelo i do otvaranja Dubrovnik Eventa 2008. godine.

Foto: DT Studios

“Prije nekoliko godina je došao gospodin, Indijac iz Dubaija u potragu za lokacijom za vjenčanje svog sina. Trebalo je biti tisuću ljudi na vjenčanju i nikako nismo mogli pronaći lokaciju koja je zadovoljavala sve njihove kriterije. Na kraju smo, nakon što smo cijeli dan pregledavali lokacije, išli na večeru u grad i došli na Stradun. ‘Zašto mi cijeli dan hodamo okolo kad je savršena lokacija upravo tu’, zapitao se želeći zakupiti Stradun na tri dana za privatnu zabavu. Bio je to vrlo uspješan poslovni čovjek, milijarder koji je dao brojne poslovne prijedloge za trgovine, restorane, slastičarne, ljude koji žive tamo i kojima bi u slučaju zakupa trebalo platiti odštetu. Tjednima je još nazivao i nije odustajao od ideje jer mu nikako nije bilo jasno da da ne postoji price tag. I danas se znamo smijati toj anegdoti koja tako dobro zapravo ocrtava našu kulturu i način razmišljanja i onu našu dubrovačku – sloboda se ne može kupiti za svo blago ovog svijeta.”

Ines Nanić, osnivačica agencije Dubrovnik Event

Produkcija poslovnih događanja

„Bila je to prva dubrovačka agencija za organizaciju vjenčanja, ta industrija tada kod nas gotovo da nije ni postojala“, prisjeća se poduzetnica koja je nedavno i magistrirala na RIT-u Croatia. Sve se mijenja i za vrhunsku uslugu potrebno je imati i nova znanja, napominje.

Danas se tržište razvilo, ima dosta agencija za organizaciju vjenčanja, no ima i potražnje. Nanić porast konkurencije ne brine jer „za sve one koji će raditi etično i dobro te se educirati uvijek će biti posla“. S takvima u čiji rad vjeruje i surađuje. Promovira i vjenčanja u Istri i Hvaru partnerskih agencija Weddings in Croatia i Promessi. „Od 2017. godine imamo i zasebnu tvrtku i tim ljudi u Crnoj Gori. Mi im uskačemo ako je potrebno“, kaže i dodaje kako je Crna Gora najizgledniji smjer što se tiče geografskog širenja poslovanja.

Iz voda ljubavi, emocija i snova u budućnosti će agencija vjerojatno pojačati produkciju i dizajn poslovnih događanja. Sve više korporacija im se javlja da im organiziraju druženja, teambuildinge, konferencije i slično. U travnju su tako organizirali maskenbal na Lovrijencu za tour operatora iz New Yorka koji je na to zbivanje pozvao pedesetak vlasnika ekskluzivnih agencija diljem svijeta. „Tu je bilo performera, akrobata, fantom u operi, plesača, pjevača. Pravu produkciju smo napravili“, kaže Nanić koja priznaje kako je posao kojim se bavi vrlo atipičan.

Ines Nanić bavi se jednim vrlo atipičnim poslom koji podrazumijeva mnogo stresa, ali i veliki užitak, Foto: Katija Zivkovic

„Zvuči jako glamurozno, ali je fizički i psihički iznimno naporan. Pri zapošljavanju uvijek istaknem da će kroz ovaj jedan posao raditi mnogo njih te da će u tome biti dobri koliko je u tome dobar njihov partner. Ovisite o drugima, sve nadgledate, za sve ste odgovorni. Danas naš posao nadilazi običan wedding planning i postaje pravi produkcijski proces“, priča vlasnica agencije koja u svom radu proživi mnogo stresa, ali mnogo češće se od prosječnog čovjeka nalazi i u samom srcu high-end događanja, kao i onih u kojima glavnu riječ vode najnježnije emocije koje ljudska bića mogu ćutjeti.

“U rukama imate nečiji najvažniji dan u životu. Puno je tu emocija i međuljudskih odnosa što automatski eksponencijalno povećava razinu stresa. Netko je dobre volje, netko nije, jesu li se posvađali sinoć, na sve treba paziti i posao je takav da ste puno više od samog organizatora. S druge strane, kad vidite da ste unatoč svim preprekama, a ponekad prođete kroz neopisivo puno toga, uspjeli organizirati jedan takav spektakl, želite se uštipnuti. Na koncu vam ljudi počnu prilaziti zahvalni na svemu što ste napravili za njih. Sve to postaje veliki užitak i sav stres se zaboravi”, zaključila je.