Ovo je top lista 100 najboljih restorana na svijetu: Španjolci uvjerljivo vode

Najbolji restoran na svijetu je Disfrutar. Osim tog pobjednika iz Barcelone, u top pet najboljih na listi The World’s 50 Best Restaurants za 2024. godinu plasirala su se još dva restorana iz Španjolske – Asador Etxebarri iz Axpe i Diverxo iz Madrida

Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch, tri chefa koja stoje iza najboljeg restorana na svijetu Disfrutar u srijedu su u hotelu Wynn u Las Vegasu primila nagradu The World’s Best Restaurant 2024. Uz priznanje da su broj jedan u svijetu, ove godine njihov restoran slavi i jubilarnu desetu obljetnicu postojanja. Dodjela nagrada prvi se put održala na američkoj zapadnoj obali, prošle godine organizirana je u španjolskoj Valenciji.

Rangiranje na The World’s 50 Best listi koju objavljuje William Reed Business Media od 2002. godine temelji se na glasovima 1080 stručnjaka diljem svijeta. Oni su već prije nekoliko godina zapazili rad kuhara iz restorana u Barceloni čiji rad opisuju kao “sveto trojstvo briljantno maštovitih jela, nenadmašnog tehničkog umijeća i razigrane prezentacije”.

Disfrutar se pojavio na toj listi prvi puta 2018. godine kada je zauzeo 19. mjesto, a otada je svake godine bio rangiran sve bliže i bliže vrhu. Naredne godine bio je deveti, 2021. peti, 2022. treći, a lani drugi.

Chefovi Disfrutara Oriol Castro Forns, Eduard Xatruch Cerro i Mateu Casañas Puignau, Foto: Disfrutar

“Da nam je netko rekao prije deset godina, kad smo pokrenuli Disfrutar, da ćemo biti ovdje u Las Vegasu i da će nas proglasiti najboljim restoranom na svijetu 2024. godine, mislili bismo da su ludi. Da je to samo san”, izjavio je Xatruch ističući kako svakodnevno marljivo rade i daju sve od sebe.

Dio tog njihovog truda, razigranosti pa i spomenute briljantnosti može se iščitati iz jelovnika. Jelo zgodnog naziva Strah: Kozica (eng. Fear: The Prawn) sastoji se od plodova mora okruženih (neškodljivim) suhim ledom, tako da gosti moraju tapkati kroz maglu kako bi pronašli škampe. Na meniju su i sendviči punjeni sladoledom od gazpacha, a jedno od jela s njihovim prepoznatljivim potpisom je panchino – krafna u čijoj se utrobi skriva kavijar.

Prevlast španjolske gastronomije

Tri od pet mjesta na samom vrhu liste pripala su restoranima u Španjolskoj čija je gastronomija imala pet predstavnika u top 50 ove godine. Nakon Disfrutara, na drugom mjestu je Asador Etxebarri u Axpeu. Njihov su forté jela pripravljena na drvenom ugljenu. Na četvrtom se pak mjestu našao madridski Diverxo poznat po vrhunskoj kuhinji i atmosferi.

Na trećem mjestu našao se pariški restoran Table food bloggera Brune Verjusa, a na petom Maido iz Lime koji vodi chef Micha Tsumura rođen u Japanu. Stoga je i restoran poznat po lokalnoj hrani s japanskim twistom.

Najbolje rangirani američki restoran je njujorški Atomix bračnog para Junghyuna i Ellije Park, koji je zauzeo šestu poziciju na rang listi.

“Veliko je to priznanje za našu kulturu i naslijeđe koje predstavlja i Koreju i Sjedinjene Države. To je vrlo značajno za raznolikost svih kultura”, kazala je Ellia Park.

Prošlogodišnji broj jedan, inovativni peruanski Central iz Lime prešao je u kategoriju Best of the Best i više se ne nalazi na listi. U toj su kategoriji serijski pobjednici otkako je 2019. godine odlučeno da lista želi promovirati nove restorane i imati promjene na vrhu. Prije toga je Osteria Francescana iz Modene dva puta proglašena najboljim restoranom na svijetu, a danska Noma, koja je najavila zatvaranje 2025. godine, pobijedila je pet puta.

Uoči ceremonije, Kato iz Los Angelesa proglašen je restoranom na koji treba obratiti pozornost. Riječ je o restoranu zanimljivog jelovnika obojanog tajvanskim bojama kuhara Jonathana Yaoa. Nagradu za najbolju cheficu osvojila je Janaína Torres iz a Casa do Porco u Sao Paulu.

Ovo je lista ovogodišnjih pobjedničkih restorana (u zagradama se navodi prošlogodišnji rang, a novi restorani na listi označeni su zvjezdicom(*).

1. Disfrutar, Barcelona, Spain (2)

2. Asador Etxebarri, Axpe, Spain (4)

3. Table by Bruno Verjus, Paris, France (10)

4. Diverxo, Madrid, Spain (3)

5. Maido, Lima, Peru (6)

6. Atomix, New York, US (8)

7. Quintonil, Mexico City, Mexico (9)

8. Alchemist, Copenhagen, Denmark (5)

9. Gaggan, Bangkok, Thailand (17)

10. Don Julio, Buenos Aires, Argentina (19)

11. Septime, Paris, France (24)

12. Lido 84, Gardone Riviera, Italy (7)

13. Trèsind Studio, Dubai, UAE (11)

14. Quique Dacosta, Denia, Spain (20)

15. Sézanne, Tokyo, Japan (37)

16. Kjolle, Lima, Peru (28)

17. Kol, London , UK (23)

18. Plénitude, Paris, France (36)

19. Reale, Castel di Sangro, Italy (16)

20. Wing, Hong Kong (90)

21. Florilège, Tokyo, Japan (27)

22. Steirereck, Vienna, Austria (18)

23. Sühring, Bangkok (72)

24. Odette, Singapore (14)

25. El Chato, Bogotá, Colombia (33)

26. The Chairman, Hong Kong (50)

27. A Casa do Porco, São Paulo, Brazil (12)

28. Elkano, Getaria, Spain (22)

29. Boragó, Santiago, Chile (29)

30. Restaurant Tim Raue, Berlin, Germany (40)

31. Belcanto, Lisbon, Portugal (25)

32. Den, Tokyo, Japan (21)

33. Pujol, Mexico City, Mexico (13)

34. Rosetta, Mexico City, Mexico (49)

35. Frantzén, Stockholm, Sweden (30)

36. The Jane, Antwerp, Belgium (39)

37. Oteque, Rio de Janeiro, Brazil (76)

38. Sorn, Bangkok , Thailand (56)

39. Piazza Duomo, Alba, Italy (42)

40. Le Du, Bangkok , Thailand (15)

41. Mayta, Lima, Peru (47)

42. Ikoyi, London, UK (35)

43. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Germany (45)

44. Mingles, Seoul (89)

45. Arpège, Paris (62)

46. SingleThread, Healdsburg (68)

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Switzerland (26)

48. Hiša Franko, Kobarid, Slovenia (32)

49. La Colombe, Cape Town (94)

50. Uliassi, Senigallia, Italy (34)

51. Le Calandre, Rubano, Italy (41)

52. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italy *

53. Leo, Bogotá, Colombia (43)

54. Kadeau, Copenhagen, Denmark (91)

55. Mérito, Lima, Peru (59)

56. Narisawa, Tokyo, Japan (51)

57. Potong, Bangkok, Thailand (88)

58. Lasai, Rio de Janeiro, Brazil (58)

59. Enigma, Barcelona, Spain (82)

60. Fyn, Cape Town, South Africa (75)

61. Nuema, Quito, Ecuador (79)

62. Coda, Berlin, Germany *

63. Bozar, Brussels, Belgium *

64. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE (46)

65. Brat, London, UK (53)

66. La Cime, Osaka, Japan (60)

67. Alcalde, Guadalajara, Mexico

68. Burnt Ends, Singapore (65)

69. Fu He Hui, Shanghai, China (99)

70. Le Doyenné, Saint-Vrain, France *

71. Le Bernardin, New York, USA (44)

72. Aponiente, El Puerto de Santa María, Spain (64)

73. Mil, Cusco, Peru

74. Nusara, Bangkok, Thailand (74)

75. Ernst, Berlin, Germany (55)

76. Flocons de Sel, Megève, France (80)

77. La Grenouillère, La Madelaine-sous-Montreuil, France (48)

78. Masque, Mumbai, India *

79. Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen, Paris, France (78)

80. The Clove Club, London, UK (38)

81. Mugaritz, San Sebastián, Spain (31)

82. Sud 777, Mexico City, Mexico (70)

83. Willem Hiele, Oudenburg, Belgium

84. Restaurant Jan, Munich, Germany

85. Ceto, Roquebrune-Cap-Martin, France (95)

86. Mosu, Seoul, South Korea *

87. Lyle’s, London, UK (86)

88. Tantris, Munich, Germany (77)

89. Indian Accent, New Delhi, India

90. Smyth, Chicago, USA *

91. Neolokal, Istanbul, Turkey (63)

92. Labyrinth, Singapore (97)

93. Sazenka, Tokyo, Japan

94. Mountain, London, UK *

95. Meta, Singapore (84)

96. Onjium, Seoul, South Korea *

97. Core by Clare Smyth, London, UK (71)

98. Saint Peter, Sydney, Australia *

99. Cosme, New York, USA (73)

100. Fauna, Valle De Guadalupe, Mexico *