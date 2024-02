Sa samo dvadeset i tri godine postala je chefica u prestižnom restoranu: Sve je započelo s povrćem iz vlastitog vrta u Lici

Strast prema gastronomiji kroji njezinu budućnost, a već ju je lansirala visoko, ni manje ni više nego u Nebo. Gabriela Filca s prvim je danom veljače postala chefica restorana Nebo u Hilton Rijeka Costabella te na tom mjestu naslijedila svog mentora Denija Srdoča, najmlađeg hrvatskog chefa (dvaput) ovjenčanog Michelinovom zvjezdicom. Za Forbes Hrvatska predstavnica nove generacije chefova otkriva kako je izgledao njezin karijerni i životni put

U četvrtak navečer na najvišem katu hotela Hilton Rijeka Costabella ponovno je otvoren restoran Nebo koji osim raskošnog pogleda na plavetnilo Kvarnerskog zaljeva nudi i prvoklasnu gastronomiju. Bila je to večer kao i svaka druga. No, u kuhinji restorana koji je pod chefovskom kapom Denija Srdoča dobio Michelinovu zvjezdicu i četiri Gault&Millau toke došlo je do velike promjene. Chefica restorana Nebo postala je uskoro dvadesetčetverogodišnja Gabriela Filca. Mlada, perspektivna nasljednica s kulinarskim maestrom Srdočem radila je u oba restorana kojima je Michelin dodijelio prestižne zvjezdice. Nova titula trijumf je njezine radišnosti i sljubljenosti s prirodom i uzgojem hrane.

Filca je rođena u Rumunjskoj, ali se kao dvogodišnjakinja s obitelji doselila u Hrvatsku. Oduševljen prirodnim ljepotama, mirom, lokacijom i svime što taj kraj nudi, njezin je otac 1990. godine odlučio preseliti u malo mjesto Prokike u Lici. S obzirom na to da vole prirodu te da se bave uzgojem voća i povrća, bio se ispostavilo idealnim izborom za njezinu obitelj. Ispričala je to za Forbes Hrvatska Filca koju je takvo okruženje usmjerilo u kuhinju.

Nebo Lounge Bar u Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa hotelu, Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

“Moj put prema kulinarskoj školi započeo je s dubokom ljubavi prema hrani koju sam njegovala od najranijih dana, inspirirana majčinim strastvenim pristupom kuhanju. Tajna i toplina obiteljskih okupljanja oko stola ostavili su snažan dojam na mene. Kako sam odrastala, razvijala sam sve snažniju strast prema kulinarstvu, potaknutu ne samo pripremom jela, već i radom u vrtu”, kaže vrhunska kuharica koja je završila smjer kuharstva u Ugostiteljskoj školi u bajkovitoj Opatiji.

“Tijekom tih školskih godina, marljivo sam razvijala svoje kulinarske vještine, uvijek se nadahnjujući ljubavlju prema hrani koju sam naslijedila iz obiteljske tradicije”, priča Filca te ističe kako je oduvijek težila postizanju najboljih rezultata. Nastavnici i mentori prepoznali su njezinu strast prema gastronomiji, a njihova podrška i vodstvo bili su ključni u njezinom putovanju prema vrhunskoj gastronomiji.

Gabriela Filca pobjedila je na natjecanju za mlade chefove na festivalu Taste The Mediterranean održanom 2022. godine u Splitu, Foto: Taste The Mediterranean

Radišna priroda

Njezin prvi mentor u tom svijetu vrhunske gastronomije bio je Deni Srdoč, chef restorana Draga di Lovrano. Filca kaže kako ju je primijetio tijekom stručne prakse, pružio joj podršku i pozvao je da se pridruži njegovom timu.

“Nakon završetka srednje škole, započinjem svoju karijeru s Denijem u restoranu Draga Di Lovrana, nositelju Michelinove zvjezdice koju smo postigli svojim predanim radom. Nakon dvije i pol godine, prelazim s timom u restoran Nebo unutar prekrasnog Hilton Rijeka Costabella hotela. Već nakon tri mjeseca od otvaranja, postižemo veliki uspjeh osvajanjem Michelinove zvjezdice, čime smo privukli pažnju ne samo hrvatske gastronomske scene, već i šire”, napominje Filca.

Najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom Deni Srdoč 2019. godine u restoranu Draga di Lovrana, Foto: Nel Pavletic/PIXSELL”n Draga di Lovrana, Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Restoran Draga di Lovrana, Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kad je pitamo čime se to istaknula, što ju je razlikovalo od drugih i omogućilo joj da joj se ta vrata otvore, mlada kuharica pokazuje skromnost, prizemnost i još jednom se vraća čvrstoj vezi koju je uspostavila s prirodom.

“Smatram da se posebno ističem po svojoj ‘radišnoj’ prirodi i upornosti, po tome što ne odustajem dok ne dovršim posao ili ostvarim svoje ciljeve, kako mi često kažu kolege. Također, duboka povezanost s procesom uzgoja namirnica omogućila mi je jedinstveno razumijevanje kuhanja. Strast prema uzgoju povrća, inovativan pristup kuhinji te sposobnost spajanja tradicije s modernom tehnologijom mislim da su me istaknuli u očima drugih.”

Hrabri chefovski koraci

Novu cheficu Neba čekaju dinamični i ispunjeni radni dani. Kaže kako će se od administrativnih zadataka do kuhače posvetiti vođenju kuhinje i neprestano raditi na unaprjeđenju tima. Pritom će ključna biti suradnja sa Srdočem koji nastavlja raditi kao konzultant tima u Nebu. Filca naglašava kako im je cilj zadržati renome restorana i nastaviti pružati vrhunski gastronomski doživljaj.

U kuhinji Neba ne osjećamo generacijski jaz. Predstavljamo vrlo mlad i kreativan tim s obiljem ideja. Naša usklađenost, sinergija i organizacija omogućuju nam da timski savladavamo sve izazove koji nam se postave, kaže Gabriela Filca, chefica restorana Nebo u kojem chef Deni Srdoč nastavlja raditi kao konzultant, Foto: Privatna arhiva

“Iako svjesna odgovornosti, ne doživljavam ovu priliku kao veliki stres, već kao izazov koji s nestrpljenjem prihvaćam. Radujem se novim iskustvima i rastu u kulinarskom svijetu. Očekivanja su visoka, ali vjerujem u svoje sposobnosti i predanost. Želim doprinijeti Michelinovoj zvjezdici restorana, a priliku koju sam dobila cijenim i poštujem. Svjesna sam da sam mlada, ali hrabro ću koračati kroz svakodnevne izazove ne bojeći se pogrešaka jer vjerujem da su one sastavni dio puta prema uspjehu. Znam da su usponi i padovi neizbježni te smatram da me greške unapređuju i pružaju najvrjednije lekcije, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu”, odlučna je mlada chefica.

U kuhinji sudjeluje i uživa u svim poslovima, no najviše je veseli filetiranje ribe jer to joj, kaže, pruža mir. S druge pak strane, najveći ushit osjeća kada priprema jela koja ju je naučila majka jer ti okusi u njoj “bude posebnu emociju”.

“Kod kuće, moji ukućani najviše uživaju kada im pripremam nešto što još nikad nisu probali”, odgovara na naša pitanja Filca te dodaje kako osobito uživa u pripremi jela s povrćem pri čemu naglašava važnost svježih i kvalitetnih namirnica.

Pokike, vrt u kojem Gabriela Filca i njezina obitelj uzgajaju povrće, Foto: Privatna arhiva

Dominacija, nova generacija

U vrhunskoj kuhinji godinama su dominacirali muškarci, no svoj put među etabliranim chefovima pronalaze i talentirane chefice. “Vjerujem da se trend mijenja te dolazi vrijeme i za chefice u Hrvatskoj. Bitno je raditi na vlastitom stilu, posvetiti se struci i izraziti osobni pečat, odnosno svoju priču koju želiš podijeliti s drugima. Za mene, jedini način kako se probiti je kroz rad, iskrenost i posvećenost struci”, kaže Filca te priznaje kako je do sada uvijek bila jedina žena u kuhinji, ali i kako je u njezinom timu sada potpuno druga priča.

Chefice Ana Grgić Tomić, Vesna Miletić, Gabriela Filca i Sandra Tahirović kuhale su za ekskluzivnu donatorsku večeru u Smaragdnoj dvorani Hotela Esplanade kojoj je glavna zvijezda bila Leonor Espinosa, najbolja chefica svijeta 2022. prema izboru World’s 50 Best Restaurants, Foto: Matej Dokić / Taste The Mediterranean

“Kod nas su trenutno sve žene u kuhinji, imamo samo jednog muškog kolegu. Iako moje iskreno mišljenje i dosadašnje iskustvo govore da, ako si dobar radnik, nije uopće bitno kojeg si spola”, zaključuje Filca, pripadnica jedne nove generacije hrvatskih vrhunskih kuhara.

Ona je i članica udruge Mediterranean Women Chefs (MWC) koja je nastala iz incijative festivala Taste The Mediterranean (TTM). Postala je članicom nakon što je 2022. godine pobijedila na natjecanju za mlade chefove u sklopu TTM festivala u Splitu.

Nedavno je sudjelovala u pripremanju jela za donatorsku večeru u čast dolaska najbolje chefice svijeta 2022. prema izboru World’s 50 Best Restaurants Leonor Espinosa. Filca je bila dio vrlo snažnog ženskog kuharskog tima koji su činile chefica restorana u Esplanadi Ana Grgić Tomić, chefica Tača Vesna Miletić, Sandra Tahirović, suvlasnica i chefica splitskog restorana Zora Bila te Esplanadina slastičarka Mirjana Špoljar.

Udruga MWC i festival TTM zalažu se za povećanje vidljivosti žena u gastronomiji, kazala je za Forbes Hrvatska izvršna direktorica tog festivala i udruge Dubravka Tomeković Aralica. “Gabrijela Filca je glasnogovornica mladih koja svojim primjerom pokazuje kako itekako ženama u gastronomiji treba dati šansu”, naglasila je Tomeković Aralica.

Razvoj gastro scene u Hrvatskoj

Mislim da se gastro scena u Hrvatskoj pozitivno razvija, a nova generacija chefova, među kojima sam i ja, može doprinijeti njenom daljnjem usponu kroz inovacije i suvremenu reinterpretaciju tradicije. Hrvatska je poznata po bogatoj gastronomiji, autohtonim namirnicama i talentiranim kuharima diljem zemlje. Vjerujem da će nova generacija donijeti svježe ideje, kreativnost te pristup hrani koji će obogatiti već postojeću scenu. Sretna sam što mogu biti dio te nove generacije koja će nastaviti graditi ugled hrvatske gastronomije u svijetu, ističe chefica Neba Gabriela Filca.

“Trenutno živim svoje snove i osjećam se iznimno sretno zbog ostvarenja svojih ciljeva! Ne preferiram previše otkrivati o sebi ili pričati o vlastitim uspjesima, jer vjerujem da moj rad najbolje govori za sebe. Smatram da će moja dosadašnja postignuća biti pokazatelj budućih uspjeha i doprinosa struci”, zaključuje Filca.