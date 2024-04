Ovi milijarderi su se obogatili na ratu u Ukrajini: Ne donosi samo oružje astronomsku zaradu

Ruska invazija na Ukrajinu nekolicini je milijardera donijela velike financijske dobitke – od oligarha koji su jeftino kupili zapadne biznise do ruskih trgovaca čija prodaja je zabilježila rast.

Ruske trupe Ukrajinu su napale u veljači 2022. godine. Otada je potpuno uništen niz gradova diljem zemlje, stotine tisuća ljudi je poginulo, a globalno gospodarstvo okrenuto je naglavce.

Mnogi životi su potpuno uništeni, no neki pojedinci zbog rata su se obogatili, bilo izravno ili neizravno. Na vrhu popisa nalaze se ruski oligarsi pod sankcijama. Mnogi od njih vlasnici su kompanija duboko umiješanih u rat Vladimira Putina: ruski istraživački medij Proekt u srpnju prošle godine je izvijestio kako ruski vojno-industrijski kompleks opskrbljuje 81 bogati ruski tajkun, uključujući 63 pripadnika ovogodišnje Forbesove liste svjetskih milijardera. Oni su od okupacije Krima 2014. do 2023. godine dobili ukupno čak tri milijarde dolara vrijedne javne ugovore s ruskom obrambenom industrijom.

Ovi milijarderi i njihove kompanije proizvode metale za proizvodnju projektila (Aleksej Mordašov), borbenih zrakoplova (Vladimir Potanin) i puški, dostavljaju gorivo za vojsku i opskrblju ju kemikalijama za eksploziv i streljivo (Leonid Mikelson). Drugi pružaju digitalnu infrastrukturu koja osigurava komunikaciju vojske (Denis Frolov), a neki vode biznise i grade nekretnine u okupiranim regijama Ukrajine (Aleksej Repik).

Ove godine na Forbesovom popisu milijardera našlo se rekordnih 120 Rusa, dok ih je prošle godine bilo 105. Njihovo bogatstvo ukupno iznosi 537 milijardi dolara, što je čak 13 posto više u odnosu na prošlu godinu. Njih 55, uključujući najbogatijeg Rusa Vagita Alekperova, sankcionirao je SAD, Velika Britanija ili EU. Od tih 55, 37 se tijekom prošle godine još obogatilo. Samo 24 Rusa siromašnija su danas nego prošle godine, a među njima je tek devet sankcioniranih oligarha.

Nisu se obogatili samo Rusi. Dok se Ukrajina bori za obranu svog teritorija, od pomaganja Kijevu profitirali su i neki autsajderi iz zemalja poput Češke i Turske. Czechoslovak Group češkog milijardera Michala Strnada jedan je od najvećih dobavljača oružja za ukrajinsku vojsku, dok je turski proizvođač dronova Baykar – u vlasništvu novih milijardera Selcuka i Haluka Bayraktara – zabilježio snažan porast izvoza nakon što je njihov dron Bayraktar TB2 pomogao Ukrajincima na fronti 2022. godine.

Ukrajinski su pak milijarderi postali siromašniji za 19 posto u odnosu na prošle godine. Najbogatiji Ukrajinac Rinat Ahmetov pretrpio je težak udarac kada su Rusi u veljači okupirali grad Avdiivku i uništili tamošnju tvornicu njegove tvrtke.

Forbes donosi popis novih (i starih) imena na Forbesovoj listi milijardera koji su se obogatili opskrbiljivanjem jedne – ili obje – strane ili jeftinim kupovanjem ratom razrušene imovine zbog nedostatka konkurencije u Rusiji.

George Prokopiu i obitelj

BOGATSTVO: 2,6 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Brodarstvo ZEMLJA: Grčka

Grčki tajkun pomorskog prometa vlasnik je flote tankera za naftu i prirodni plin. Njegova tvrtka Dynacom Tankers krajem 2023. je bila jedan od najvećih prijevoznika ruske nafte.

Ivan Tavrin

BOGATSTVO: 2,4 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Privatni kapital ZEMLJA: Rusija

Tavrinova tvrtka Kismet Capital Group bila je dio konzorcija koji je u travnju prošle godine kupio rusku imovinu giganta potrošačkih dobara Henkel. Imovina je kupljena po cijeni od tek nešto iznad 660 milijuna dolara, najmanje 50 posto ispod tržišne vrijednosti. SAD je protiv Tavrina i njegove tvrtke uveo sankcije u prosincu, nazvavši ga “jednim od najvećih ruskih ratnih profitera od početka ilegalnog ruskog rata protiv Ukrajine.”

Ugo Gussalli Beretta i obitelj

BOGATSTVO: 2,4 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Oružje ZEMLJA: Italija

Ugo Gussalli Berett / FOTO: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

On je bio na čelu Berette, najstarijeg svjetskog proizvođača vatrenog oružja (tvrtka je osnovana davne 1526. godine), dva desetljeća prije nego ju je 2015. prepustio svojim sinovima. Prihodi i dobit od 2022. godine rastu, dijelom i zbog snažne prodaje europskim vojskama. Istraga talijanskog istraživačkog medija IrpiMedia i nezavisne ruske stranice The Insider u veljači je pokazala kako tvrtka još uvijek izvozi oružje u Rusiju preko lokalne podružnice. Tvrtka nije odogovorila na upite za komentar talijanske IrpiMedije.

Constantinos Martinos i obitelj

BOGATSTVO: 2,3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Brodarstvo ZEMLJA: Grčka

Andreas Martinos i obitelj

BOGATSTVO: 1,8 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Brodarstvo ZEMLJA: Grčka

Athanasios Martinos i obitelj

BOGATSTVO: 1,5 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Brodarstvo ZEMLJA: Grčka

Braća Andreas, Athanasios i Constantinos Martinos osnovali su brodarsku kompaniju Thenamaris sa svojom majkom Athinom 1972. godine. Andreas i Athanasios odvojili su svoje dijelove 1990-ih, a Athanasios je 1990. osnovao Eastern Mediterranean Maritime, dok je Andreas osnovao tvrtku Minerva Marine 1998. Constantinos, danas 71-godišnjak, je zadržao originalnu tvrtku. Sve tri tvrtke bile su među najvećim prijevoznicima ruske nafte 2023. godine.

Selcuk Bayraktar

BOGATSTVO: 1,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Vojni dronovi ZEMLJA: Turska

Selcuk Bayraktar / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Haluk Bayraktar

BOGATSTVO: 1,1 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Vojni dronovi ZEMLJA: Turska

Braća Haluk i Selcuk zetovi su turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, i predsjednici tvrtke Baykar koja proizvodi vojne dronove. Njihov najslavniji izvozni proizvod je dron Bayraktar TB2 kojeg su ukrajinske trupe koristile toliko uspješno da je inspirirao i popularnu folk pjesmu.

Vladimir Fartušnjak

BOGATSTVO: 1,8 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja ZEMLJA: Rusija

Nikolaj Fartušnjak

BOGATSTVO: 1,5 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja ZEMLJA: Rusija

Aleksandar Mikalskij

BOGATSTVO: 1,3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja ZEMLJA: Rusija

Braća Nikolaj i Vladimir Fartušnjak zajedno su osnovali trgovinu sportskih dobara Sportmaster 1992. godine, a trenutno su suvlasnici grupe zajedno s milijarderom Aleksandrom Mikalskijem. Tvrtka diljem Bjelorusije, Kine, Kazahstana i Rusije ima preko 500 dućana, a u Rusiji je prodaja porasla nakon što su iz zemlje otišli zapadni giganti Nike i Adidas.

Vladimir Melnikov

BOGATSTVO: 1,7 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Brza moda ZEMLJA: Rusija

Melnikov je u Moskvi osnovao Gloria Jeans 1988. godine, a kasnije je proizvodio i za zapadne brendove kao što su Levi’s i H&M. Danas je Gloria jedan od najvećih ruskih trgovaca brzom modom s više od 700 dućana u Rusiji, Bjelorusiji i Kazahstanu. Prodaja je tijekom prošle godine porasla za 28 posto na 875 milijuna dolara, zahvaljujući dijelom i činjenici da su zbog rata konkurenti H&M i Zara zatvorili ukupno 648 dućana.

Igor Jakovlev

BOGATSTVO: 1,4 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Dućani s kućanskim aparatima ZEMLJA: Rusija

Bivši tajkun vratio se na popis po prvi put od 2008. godine, zahvaljujući svom modnom lancu Kari koji je postao najveći trgovac cipelama u Rusiji nakon što su zapadni brendovi napustili tržište.

Dmitrij Aleksejev

BOGATSTVO: 1,3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja ZEMLJA: Rusija

Jurij Karpcov

BOGATSTVO: 1,3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja ZEMLJA: Rusija

Aleksejev i Karpcov suvlasnici su DNS-a, najvećeg ruskog maloprodajnika elektronike za potrošače. Ruski nezavisni medij Proekt izvijestio je kako DNS upravlja dućanima na okupiranom Krimu, gdje ih je otvorio nakon aneksije Rusije 2014. godine. Tvrtka Atlas u vlasništvu Aleksejeva navodno je od AMD-ja i Intela u Rusiju uvezla poluvodiče u vrijednosti 2,5 milijuna eura preko kompanije iz Hong Konga u periodu između listopada i prosinca 2022. godine, prenosi Nikkei. Na dan početka invazije, 24. veljače 2022. godine, Aleksejev je na svoj privatni račun na Telegramu napisao kako “nije vjerovao da je ovo moguće” i kako “ne želi o tome razmišljati.”

Arsen Kanokov

BOGATSTVO: 1,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Nekretnine ZEMLJA: Rusija

Arsen Kanokov / FOTO: Saverkin Alexander / TASS / Profimedia

Kanokov je vlasnik velikog nekretninskog portfelja u Rusiji, a sudjelovao je i u preuzimanju lokacija McDonald’sa i Starbucksa nakon što su ti američki brendovi napustili rusko tržište zbog rata. On je član gornjeg doma ruskog parlamenta od 2014. godine, a SAD ga je zajedno s 168 kolega sankcionirao u rujnu 2022. godine.

Vladislav Sviblov

BOGATSTVO: 2,6 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Brodarstvo ZEMLJA: Grčka

Rudarski magnat kupio je rusku imovinu kanadskog Kinross Golda u lipnju 2022. godine za 340 milijuna dolara – daleko ispod tržišne vrijednosti koju su ruski mediji procijenili na 1,5 milijardi dolara. U prosincu je protiv njega SAD uveo sankcije.

Denis Frolov

BOGATSTVO: 1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: IT ZEMLJA: Rusija

Frolovljeva Astra Group na burzu je u Moskvi izišla u prosincu, uspješno prikupivši 36 milijuna dolara. Prihodi kompanije koja ruskoj vladi i vojsci pruža usluge ključne digitalne infrastrukture, porasli su za nevjerojatnih 39 posto 2023. godine, na 106 milijuna dolara. Astra također koristi ima i od činjenice što su zapadne kompanije poput Microsofta napustile zemlju.

Igor Kudrjaškin

BOGATSTVO: 1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Metalurgija ZEMLJA: Rusija

Nakon što je na dvije godine ispao s popisa milijardera, Kudrjaškin se ove godine vratio na listu zahvaljujući svom udjelu u tvrtci Ural Mining Metallurgical Company (UMMC), glavnom ruskom proizvođaču dobara poput bakra, cinka, ugljena i zlata. UMMC je osnovao milijarder Iskander Mahmudov, a tvrtka opskrbljuje nekoliko ruskih tvrtki za obranu, tvrdi Proekt. Ujedinjeno Kraljevstvo Kudrjaškinu je uvelo sankcije u veljači, pozivajući se na njegov udio u tvrtci.

Andrej Kuzjaev

BOGATSTVO: 1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Telekom, nekretnine, nafta ZEMLJA: Rusija

Kuzjaev se na popis milijardera vratio 2024. godine nakon čak 10-godišnjeg odsustva. Njegova tvrtka Luch Capital vlasnik je drugog najvećeg operatora širokopojasnog interneta u Rusiji, ER-Telecom Holdinga. Proekt navodi kako su njegove kompanije telekomunikacijskom opremom opskrbljivale tvrtke koje rade s ruskim ministarstvom obrane, kao i agencije za provedbu zakona.

Sergej Šiškarev

BOGATSTVO: 1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Prijevoz ZEMLJA: Rusija

Šiškarev je osnivač tvrtke Delo Group, jedne od najvećih ruskih kompanija za prijevoz i logistiku. U veljači je njegova tvrtka kupila 25-postotni udio američkog giganta Cargill’s u žitnom terminalu KSK, najvećem ruskom postrojenju za transport žitarica, čime je dobila 100-postotnu kontrolu.

