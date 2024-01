S državnom subvencijom kupio je prvo računalo, a danas je milijarder

Nakon petnaest godina vođenja švedske tvrtke Klarna, giganta u industriji digitalnog plaćanja, suosnivač i direktor, Sebastian Siemiatkowski, sve intenzivnije uvodi umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje i najavljuje izlazak na burzu

Sebastian Siemiatkowski zaljubio se u poduzetništvo već u mladosti, inspiriran najvećim uzorima, Richardom Bransonom, poznatim osnivačem konglomerata Virgin Group, i Ingvarom Kampradom, čovjekom koji stoji iza švedskog giganta namještaja Ikea. Svoj uspjeh pripisuje švedskoj državnoj potpori, zahvaljujući kojoj je njegova obitelj mogla nabaviti prvo računalo.

Poslovnu avanturu započeo je s 23 godine, kada je sa svoja dva prijatelja pokrenuo vlastitu tvrtku s idejom novog online plaćanja pod nazivom “kupi sada, plati kasnije” (buy now, pay later). Trojac je prvo predstavio ideju na natjecanju poduzetnika, no žiri ju je odbio, tvrdeći da je koncept neizvediv i da bi ga banke već iskoristile da jest izvediv. Potencijal je primijetio jedan od slušatelja i mladićima vratio nadu riječima: “Banke to nikada neće učiniti.”

Dva milijuna kupovina – dnevno

Početkom novog tisućljeća, online kupovina je još uvijek je bila relativno nova pojava. Na neiskusne kupce često su vrebali prevaranti koji bi uzeli novac pri plaćanju, ali nikada ne bi isporučili robu. Zbog toga je pristup tvrtke Klarna odmah privukao pažnju javnosti. Tvrtka je omogućila kupcima da isprobaju proizvode prije plaćanja. Klarna je u kratkom vremenu doživjela izniman rast. Uskoro nakon osnivanja proširila se iz Švedske na susjedna tržišta, a ubrzo potom postala je “jednorog” – tvrtka vrijedna milijardu dolara. Iz tvrtke tvrde da danas imaju više od 150 milijuna korisnika diljem svijeta, koji svakodnevno zaključe otprilike dva milijuna kupovina.

Pastelno ružićasta boja postala je zaštitni znak tvrtke; Foto: Profimedia

Prekoret

Siemiatkowski kaže da je start-up tvrtka u njegovoj mladosti podsjećala na običnu banku. Tako su se u početku vidjeli i sami osnivači – odijevali su se u klasična poslovna odijela s crvenim kravatama, a u novčanicima nosili službene vizitke.

“Što više iskustva steknemo, manje su važne takve sitnice. Sve što važi jest vrijednost koju možeš ponuditi korisnicima”, rekao je glavni izvršni direktor, sažimajući promjenu razmišljanja. Novi smjer tvrtke uključivao je potpuno redizajniran grafički identitet, gdje je glavnu ulogu preuzela pastelna ružićasta boja, i preusmjeravanje s jednostavnih online transakcija prema pružanju jednostavnog iskustva kupovine. Tako je Klarna s mobilnom aplikacijom zakoračila u financijsko-tehnološke vode, iako je već 2017. godine stekla punu bankarsku licencu, kojom danas nudi i potrošačke i štedne račune te izdaje platne kartice.

Razvoj s umjetnom inteligencijom

U intervjuu za časopis GQ, Siemiatkowski je objasnio svoj proces inoviranja:”Kada pronađem nešto novo, želim isprobati tu stvar, naučiti je i razumjeti.” Ništa se nije promijenilo ni 2022. godine, kada je svoju tvrtku ponudio kao “pokusnog kunića” Samu Altmanu, šefu start-upa OpenAI. Kreator jezičnog modela ChatGPT prihvatio je ponudu, čime je Klarna postala jedna od prvih tvrtki koja je uključila razgovor u svoju aplikaciju.

Klarna trenutno testira različite funkcije umjetne inteligencije, među kojima je Siemiatkowski posebno istaknuo pretraživač najboljih cijena prilikom online kupovine i alat za sortiranje odgovora na upite korisnika. Ovaj posljednji štedi oko pet minuta ljudskog rada za svako pitanje. “Svaki mjesec primamo milijune telefonskih poziva i poruka”, rekao je. “Pet minuta za svaki od njih napravit će ogromnu razliku.”

IPO, da ili ne?

Klarna već nekoliko godina slovi kao jedno od najviše očekivanih imena na burzi. Namjeru prvog javnog izdanja dionica (IPO) švedska nadzorna agencija priopćila je tijekom pandemije, kada je industrija financijsko-tehnoloških tvrtki procvjetala. Tadašnja procjena vrijednosti kretala se oko 45 milijardi dolara. Tada se i Siemiatkowski, koji posjeduje oko sedam posto dionica Klarne, privremeno upisao među milijardere.

No, tvrtka se nije odlučila za konačni korak, a cijela industrija je izgubila zamah s popuštanjem protuepidemijskih mjera. Prema izvješću Reutersa, procijenjena vrijednost Klarne iznosila je nešto manje od sedam milijardi dolara u posljednjem krugu financiranja. Trenutno tvrtka nema fiksni vremenski okvir za svoj ulazak na burzu, ali to i dalje planiraju kada tržišne prilike budu povoljnije. U studenom 2023. je Klarna, kako je izjavio glavni izvršni direktor, osnovala holding tvrtku u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je važan korak prema najavljenoj prvoj javnoj ponudi dionica.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbes Slovenija.)