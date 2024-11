Što ima novog u Muzeju iluzija? U Parizu i New Yorku rasturaju, ali srce ih veže za – Zagreb (video)

Muzej iluzija je svoju priču započeo 2015. godine u Zagrebu i odmah je počeo bilježiti veliku popularnost, a sada je već razgranat diljem svijeta – zapravo, to je najveći lanac privatnih muzeja na svijetu. O počecima i tajni uspjeha, ali i o daljnim planovima s osnivačima, Rokom Živkovićem i Tomislavom Pamukovićem razgovarala je urednica Forbes Magazina, Tea Johman Nitraj

Jeste li spremni na avanturu? Tako se na stranici Muzeja iluzija postavlja pitanje svima onima koji žele zakoračiti u svijet zabavnije stvarnosti, a moglo bi se reći da se i za osnivače muzeja cijeli biznis pretvorio u veliku avanturu – kojom treba mudro upravljati da bi se i dalje razvijala u dobrom poslovnom smjeru.

Muzej iluzija je, naime, najveći lanac privatnih muzeja na svijetu, a sve je počelo u Zagrebu 2015. godine.

Kako je sve počelo?

“Zagreb je tada manjkao turističkom ponudom i ponudom za djecu, nije bilo igraonica i bilo ja malo stvari koje su bile posebne. Probali smo spojiti edukaciju i zabavu i nakon dvije godine razmišljanja došli smo do koncepta muzeja iluzija. Od tisuću stvari koje vidiš malo njih možeš zapravo staviti u muzej. Mi danas imamo tim od 30 ljudi u Oroslavju koji se bavi eksponatima. Arhitekti, dizajneri, ljudi koji se bave metalom, to je produkcija eksponata. U početku smo to Tomislav i ja sami radili.”, opisuje početke cijelog projekta jedan od osnivača, Roko Živković.

Tomislav Pamuković, osnivač Muzeja, u razgovoru s urednicom Teom Johman Nitraj; Foto: Forbes Magazin

Nakon odličnih rezultata muzeja u Zagrebu širenje je došlo prirodno. Danas u svom portfoliju imaju 54 muzeja iluzija otvorenih u svijetu. Muzej u Kopenhagenu proteže se na 1.200 četvornih metara i svojim posjetiteljima osigurava više od 70 uzbudljivih i vrlo atraktivnih eksponata od kojih neki upravo u Kopenhagenu imaju i svoju svjetsku premijeru.

“Dan danas smo najposjećeniji zagrebački muzej. Nudimo koncept zabave i edukacije. Sve nas generacije vole posjećivati. Taj isti koncept funkcionira u svakom gradu u kojem smo do sad otvorili.”, kaže Živković.

Tomislav Pamuković objasnio je za Forbes Magazin i kako izgleda process otvaranja novih muzeja.

“Danas kad smo više orijentirani na otvaranje vlastitih muzeja najveći je izazov naći dobar prostor i naći tim koji će sve to podržati.”, kaže Pamuković.

Jedna od atrakcija Muzeja iluzija; Foto: Forbes Magazin

Kada je riječ o konkurenciji, kažu, nema straha.

Pet godina ispred drugih

“Mi smo uvijek 5 godina ispred i smatram da je to najvažnije. Konkurencija te uvijek tjera da budeš bolji, najveći lijek protiv konkurencije je raditi svoj posao, pratiti trendove i brzo djelovati na tržištu.”, naglašava Pamuković.

Najveći broj posjetitelja broje muzeji u Parizu i New Yorku, a od novijih su to Kopenhagen i Las Vegas. Tomislav nam ipak napominje da je muzej u Zagrebu njihov najdraži muzej.

U planu je otvaranje i novih muzeja, cilj im je otvoriti godišnje 12-18 novih muzeja i zasad taj cilj ostvaruju. U Valenciji bi se trebao otvoriti novi muzej već krajem studenog.

Video razgovora s osnivačima Muzeja iluzija možete pogledati ovdje: