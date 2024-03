Donosimo pregled najboljih dronova za 2024. godinu po izboru Forbesovih stručnjaka

Najbolji dronovi pomažu vam snimiti besprijekorne fotografije i snimke, bez obzira na to jeste li profesionalac ili amater, a usto su još i zabavni. Bez obzira na to želite li snimati videosnimke iz zraka ili dronove vidite kao moderne verzije modela zrakoplova i samo želite uživati u upravljanju, na tržištu postoji dron koji je savršen za vaše želje i potrebe.

Forbes je istražio (i testirao) ponudu na tržištu i donosi popis najboljih dronova za sve džepove i zahtjeve.

Najbolji dron ukupno

DJI Mavic 3 Pro

Sve što želite od drona – uključujući 5K video

DJI

Domet: 28 km | Maksimalna brzina: 75,6 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 43 minute | Kamera: 20 ili 48 megapiksela; 5.1K video | Cijena: 2.199 dolara

Najbolji za: One koji žele snimati fotografije i snimke iz zraka visoke rezolucije

Ovo je jedan od najboljih dronova trenutno na tržištu. DJI Mavic 3 Pro ima 5.1K Hasselblad trostruki sustav kamere koji može snimati nevjerojatno detaljne 5.1K videosnimke i fotografije od 48 megapiksela. Kamera je postavljena na trostrukoj osi koja omogućava maksimalnu kontrolu kretnji. Uz cijenu od 2.199 dolara, Mavic 3 Pro jest skup, ali je još uvijek u budžetu za iskusne pilote koji žele poboljšati svoju opremu. Mogućnosti ovog drona ističu ga među drugima u istom cjenovnom rangu.

PREDNOSTI MANE 5.1K video Visoka cijena Maksimalnih 47 minuta letenja Skupi dodaci Domet od 28 km

Najbolji budžet dron

DJI Mini 2 SE

Odličan pogled iz zraka uz pristupačnu cijenu

DJI

Domet: 9,1 km | Maksimalna brzina: 58 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 31 minuta | Kamera: 12 megapiksela; 4K video | Cijena: 299 dolara

Najbolji po: Kompaktan, ali svestran dron s dobrom kamerom

DJI Mini 2 SE cjenovno je vrlo pristupačan, što ga čini idealnim za amatere i one koji traže dron po cijeni manjoj od 500 dolara. Kao i Mini 3 Pro, Mini 2 SE je sklopiv i takav lako stane u ruku. Ovaj dron zaista je odličan u letu. Može proizvesti impresivne i oštre videosnimke i fotografije.

Nažalost, on osjeti samo prepreke ispod sebe, a ne u sva četiri smjera kao i Mini 3 Pro. Sve što vam je potrebno za upravljanje ovim dronom stane u pakiranje uključeno u dostavu.

Što kažu kritičari: “Iako je ovo jedan od jeftinijih dronova tvrtke DJI, on je u tom cjenovnom rangu priča za sebe. Kamera je fenomenalna, a dron je sam po sebi iznimno stabilan.”

PREDNOSTI MANE Niska cijena Osjeti prepreke samo ispod Odličan video Nema digitalni zoom Solidne značajke za cijenu

Najbolji dron za početnike

EXO Scout

Raznovrstan dron za svačiji džep, s dobrim videom

EXO Scout

Domet: 96 m | Maksimalna brzina: 24 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 15 minuta | Kamera: 6 megapiksela; 1080p video | Cijena: 151 dolar

Najbolji za: Pilote početnike

EXO Scout ima bolji raspon mogućnosti nego što biste očekivali od drona ove cijene i veličine, što ga čini najboljim dronom za početnike. Ima tri brzine leta (11, 19 i 24 km/h), kao i automatsko uzlijetanje i slijetanje. Uz to, možete postaviti držanje visine usred leta i iskoristiti unutrašnje senzore kako biste izbjegli sudare.

Kamera snima video od 1080p i fotografije od 6 megapiksela. Loša strana je maksimalni domet od tek 96 metara, kao i samo 15 minuta po punjenju. S cijenom ispod 170 dolara, ovaj dron dobra je opcija ako tražite nešto cjenovno pristupačno i jednostavno za upravljanje.

Što kažu kritičari: “Ja sam novi u svijetu dronova. Ovaj proizvod vrlo je čvrst (da, zbog mojih grešaka puno se rušio),” piše jedan kupac. “Ovo je definitivno dobra opcija ako vas zanimaju dronovi i htjeli biste jednog isprobati, a da za to ne morate previše platiti.”

PREDNOSTI MANE Cijena Slaba baterija Video od 1080p Ograničen domet leta Jednostavno upravljanje Niska rezolucija fotografija

Najbolji dron za selfieje

HoverAir X1

Toliko jednostavan da vam daljinski ni ne treba

HOVER Air screenshot

Domet: 30 m | Maksimalna brzina: 24 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 10 minuta | Kamera: 12 megapiksela; 2.7K video | Cijena: 479 dolara

Najbolji za: Jednostavno snimanje odličnih selfieja iz zraka

HoverAir X1 nije običan dron. Umjesto da ga navodite putem mobitela ili joysticka, HoverAir je takozvani “selfie dron” – možete ga lansirati s dlana i on će vas slijediti, kružiti oko vas ili uzletjeti visoko u zrak kako bi snimao iz ptičje perspektive. Ovaj dron ne možete koristiti za rekreaciju ili snimanje vrhunskih videa vašeg susjedstva, ali idealan je kao neka vrsta letećeg selfie štapa.

Magija ovog drona leži u njegovoj jednostavnosti. Jedan jedini gumb na dronu omogućava vam da birate između šest načina letenja. Dron dolazi s dvije baterije, iako vam svaka od njih pruža samo 10 minuta leta. Propelere u potpunosti štiti plastični “kavez,” što znači da se neće oštetiti pri udaru u neku prepreku. Imajte na umu da će u prepreke udarati: ovaj dron nema sustav za izbjegavanje prepreka i tvrdoglavo vas pokušava pratiti, čak i kad mu se ispriječi nešto na putu.

Što kažu stručnjaci: “Više puta se dron zabio u drvo jer je kroz šumu slijedio moj bicikl. Pokupio bih ga i ponovno pokrenuo let, bez ikakvih problema. Čini se da je praktički neuništiv,” kaže izvršni urednik Dave Johnson. “Još jedan bonus: ovim dronom možete ručno upravljati uz pomoć aplikacije na mobitelu ili sićušnog daljinskog, ali prava magija je u tome da ga koristite kao selfie dron za snimke koje nikada ne biste mogli načiniti mobitelom ili selfie štapom.

PREDNOSTI MANE Jednostavno upravljanje Ne izbjegava prepreke Radi bez mobitela ili daljinskog Nema GPS Plastična zaštita

Najbolji kompaktni dron

DJI Mini 3 Pro

Jednostavan za korištenje, a stane vam na dlan

DJI

Domet: 12 km | Maksimalna brzina: 57,6 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 34 minute | Kamera: 48 megapiksela; 4K video | Cijena: 599 dolara

Najbolji za: Novajlije koji traže jednostavan dron s odličnim dometom.

DJI Mini 3 Pro teži samo 80 grama i sklopljen vam stane na dlan, što ga čini iznimno praktičnim. Vrijeme letenja traje do 34 minute, a domet mu je do 12 kilometara. Ako kupite i Plus bateriju, ovaj dron u zraku može ostati čak do 47 minuta. Kao i drugi DJI modeli, Mini 3 Pro ima praktične značajke poput automatskog uzlijetanja i pametnog povratka.

Značajke kamere su impresivne: Ima 4x digitalni zoom, pregled od 180 stupnjeva i može snimati 4K video od 60fps. Detaljne i oštre fotografije imaju do 48 megapiksela. Usprkos malenim dimenzijama, ovaj dron može izdržati vjetrove od maksimalnih 37 kilometara na sat.

Što kažu kritičari: “DJI Mini 3 Pro za mene je bio pravo osvježenje u istraživanju grada. Ovaj lagani i moćni dron omogućio mi je nevjerojatne poglede iz zraka i priliku da snimim iznimno kvalitetne snimke koje prikazuju ljepotu moje okoline.”

PREDNOSTI MANE Fotografije i snimke s širokom perspektivom Nema automatsko izbjegavanje prepreka Automatsko uzlijetanje i pametni povratak Impresivne fotografije od 48 megapiksela

Najbolji dron srednje cijene

DJI Air 3

Pouzdani dron korak iznad početničke razine

DJI

Domet: 20 km | Maksimalna brzina: 34 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 46 minuta | Kamera: 48 megapiksela; 4K video | Cijena: 1.099 dolara

Najbolji za: Tech entuuijaste u potrazi za dronom koji ima više značajki, a nešto manju cijenu.

DJI Air 3 dobra je opcija za one koji traže nešto kvalitetniji dron od drona Mini 3 Pro, ali nisu spremni platiti toliko novca za Mavic 3 Pro. Za nekoliko stotina dolara više od Mini 3 Pro, Air 3 nudi drugu leću kamere i nekoliko naprednih značajki, uključujući senzore za prepreke u svim smjerovima i značajku koja omogućava planiranje ruta letenja i snimanje unaprijed. To znači da s ovim dronom možete biti kreativniji nego s modelom Mini 3 Pro i to za gotovo upola nižu cijenu od vrhunskog Mavic 3 Pro modela.

Što kažu kritičari: “Moram reći da je Air 3 moju kreativnost odveo na potpuno nove razine. Ovo je nevjerojatan komad opreme. Iako ima nešto višu cijenu, definitivno vrijedi toliko,” stoji u jednoj recenziji.

PREDNOSTI MANE Fotografije od 48 megapiksela, 4K video Cijena preko 1.000 dolara Dvojne kamere Senzori za izbjegavanje prepreka u svim smjerovima

Najbolji dron za fotografije

DJI Mavic 3 Classic

Jednostavan za upravljanje s impresivnim fotografijama i videima

DJI

Domet: 30 km | Maksimalna brzina: 75,6 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 46 minuta | Kamera: 20 megapiksela; 5.1K video | Cijena: 1.599 dolara

Najbolji za: Impresivne zračne fotografije i videosnimke bez potrebe za vrhunskim vještinama upravljanja

DJI Mavic 3 Classic nevjerojatno je moćna, ali istovremeno i nešto jednostavnija verzija modela Mavic 3 Pro. S njim imate odlične mogućnosti za fotografiranje i snimanje videa, solidan domet, vrhunsku brzinu i maksimalno vrijeme letenja. Za navigaciju koristi GPS, Galileo i BeiDou, a ima i 8 gigabajta unutrašnje memorije za snimanje videa i fotografija pri letu. Kamera ima 3x zoom i perspektivu od 84 stupnja.

Amaterima u sprječavanju nezgoda pomaže sustav dalekozora u svim smjerovima, kao i infracrveni senzori na dnu drona. Dron dolazi s daljinskim upravljačem, baterijom, punjačem i svime što vam treba za let. Iako nema tri Hasselblad kamere kao i Mavic 3 Pro, ova verzija značajno je cjenovno pristupačnija i ima dovoljno značajki koje ga stvrstavaju među najbolje.

Što kažu kritičari: “Ova jednostavna jedinica snima neke od najboljih videa koje sam ikada vidio, a može odletjeti gotovo 1,6 kilometara bez problema s vezom! Definitivno dobra investicija,” kaže jedan upravljač dronom.

PREDNOSTI MANE Vrhunske snimke i fotografije Samo jedna ugrađena kamera Jednostavan za upravljanje Impresivan domet, maksimalno vrijeme i brzina letenja

Najbolji dron za kreatore sadržaja

EXO Cinemaster 2

Cjenovno pristupačna opcija koja snima nevjerojatne 4K videosnimke iz zraka

EXO Drones screenshot

Domet: 0.8 km | Maksimalna brzina: 43,4 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 28 minuta | Kamera: 10 megapiksela; 4K video | Cijena: 469 dolara

Najbolji za: Pristupačno snimanje videa s odličnom rezolucijom, bogatim bojama i dobrom stabilizacijom.

Ako ćemo biti potpuno otvoreni, sposobnosti ovog drona za snimanje fotografija nisu ništa posebno. Ipak, kreatorima sadržaja koji se uglavnom bave videom jako će se svidjeti kako Exo Cinemaster 2 snima videosnimke, pogotovo zato što ovaj dron može proizvesti zaista impresivne snimke svojim ugrađenim Sonyjevim senzorom. Dizajniran je za amatere, što znači da možete vrlo jednostavno snimiti odlične snimke pomoću načina Follow Me, Circle Me, Sport Mode i Pin-Route Fly. Dron također ima značajku povratka, automatskog uzlijetanja i automatskog slijetanja.

Uz dron dobivate i pametni upravljač, spremnik za putovanja, dodatne propelere i sve punjače, ali i tri baterije – sve to za manje od 500 dolara. Morat ćete dodatno kupiti microSD karticu.

Što kažu kritičari: “Jednostavan za korištenje, jednostavan za upravljanje, snima fenomenalne videe,” kaže jedan kupac, dok drugi fotografije i videosnimke naziva “zapanjujućima.”

PREDNOSTI MANE Cjenovno pristupačan Kratak domet 4K video Rezolucija fotografija nije impresivna Dodatne baterije

Najbolji dron za dugi let

DJI Avata Pro-View Combo

Upravljajte iz FPV perspektive

DJI

Domet: 5 km | Maksimalna brzina: 97,2 km/h | Maksimalno vrijeme letenja: 18 minuta | Kamera: 48 megapiksela; 4K video | Cijena: 999 dolara

Najbolji za: Entuzijaste koji žele FPV perspektivu

Iako nije jeftin, DJI Avata Pro-View Combo jedan je od najnevjerojatnijih dronova koje je Forbes testirao. Opremljen je naočalama DJI Googles 2, što vam omogućava FPV perspektivu. Njime je jednostavno izrađivati fotografije od 48 megapiksela ili 4K video s perspektivom od 155 stupnjeva. Zahvaljujući značajkama RockSteady i Horizon Steady, dobit ćete snimke koje su istovremeno oštre i uglačane.

Dron ima klasičan dizajn koji se oslanja na intuitivni upravljač DJI Motion Controller, što upravljanje čini zaista jednostavnim. Druge korisne značajke uključuju zaštitu za propelere, gumb za brzo kočenje i senzore za sigurnost leta i let na malim visinama. Dron je vrlo lagan (0,4 kilograma) i malen, a ima i ugrađen GPS. Početne postavke mogu biti zbunjujuće no DJI-evi tutoriali olakšavaju proces.

Što kažu stručnjaci: “Riječi ne mogu opisati uzbuđenje uzleta pri brzini od 40 km/h, preleta preko jezera i pored brodica, uzleta visoko u zrak i brzog spuštanja natrag prema površini vode,” kaže Johnson. “Upravljanje Avatom zaista je uzbuđujuće, a još ga privlačnijim čini jednostavnost upravljanja.”

PREDNOSTI MANE Odlična kamera Visoka cijena Intuitivno upravljanje Početno postavljanje je zbunjujuće Superiorna FPV perspektiva

Autor originalnog članka: Jason R. Rich, Forbes; Dave Johnson, Forbes

Link: The Best Drones To Take Stunning Photos And Videos In 2024

(Prevela: Nataša Belančić)