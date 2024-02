FER-ov tim osvojio dva milijuna dolara na natjecanju iz robotike

Tim Zagrebačkog FER-a pobijedio je u finalu prestižnog natjecanja u robotici održanog u Abu Dhabiju. Osim zadovoljstva zbog pobjede u jakoj konkurenciji, pripalo im je i dva milijuna dolara nagrade.

Tim Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta iz Zagrebu (FER) pobijedio je na prestižnom međunarodnom natjecanju u robotici u Abu Dhabiju s projektom suradnje bespilotnih letjelica i besposadnih brodova u obavljanju složenih zadataka kao što su lociranje plovila uljeza, otkrivanje ilegalnog tereta te hvatanje i transport objekata u okruženju bez globalnog satelitskog navigacijskog sustava.

FER-ov pobjednički tim sastoji se od stručnjaka iz Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS) i Laboratorija za podvodne sustave i tehnologije (LABUST) pod mentorstvom prof. Stjepana Bogdana i prof. Nikole Miškovića. Vodila ga je dr. sc. Barbara Arbanas Ferreira.

Forbes Hrvatska o ovom natjecanju detaljno je izvještavao još u studenom prošle godine. kad je hrvatski tim s još četiri tima ušao u finale natjecanja. Tome je prethodio prvi krug natjecanja na kojem je sudjelovalo pedesetak timova s uglednih sveučilišta iz cijelog svijeta, uključujući Lockheed Martin i svjetski poznati MIT Massachusetts Institute of Technology.



U velikom finalu FER se borio bok uz bok s velikim svjetskim istraživačkim institucijama kao što su KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) i DTU (Technical University of Denmark). Jedno od najprestižnijih robotičarskih natjecanja u svijetu, koje sponzorira predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dhabija Sheikh Mohamed bin Zayed, održava se svakih nekoliko godina u Abu Dhabiju. Cilj natjecanja bio je napraviti potpuno autonoman besposadni brod koji bi mogao uzeti teret s drugog broda u suradnji s dronovima. S FER-a ističu kako je nagrada još jedan dokaz kako taj fakultet kvalitetom svoje nastave i istraživanja stoji uz bok svjetskim sveučilištima.