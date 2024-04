Kalin Dimtchev, Microsoft Adriatic: Umjetna inteligencija je tu da poveća naše sposobnosti

Kalin Dimtchev, Country Manager Microsoft Adriatic, govori o mogućnostima umjetne inteligencije i projektu Copilot, te o tome kako javne i privatne institucije i tvrtke prihvaćaju umjetnu inteligenciju u svom svakodnevnom poslovanju

Zašto Microsoft ulaže u umjetnu inteligenciju kao tehnologiju koja će promijeniti način na koji radimo i živimo?

Trebamo razumjeti da termin umjetna inteligencija nije samo još jedan buzzword – ona je poput transformativne sile koja utječe na naše živote. Njen utjecaj seže izvan tehnologije ili jednostavnih zadataka koji su se u posljednje vrijeme puno spominjali, kao što su pisanje e-mailova i priprema prezentacija. Umjetna inteligencija se bavi ključnim izazovima – od složenih poslovnih procesa do nekih od najvećih izazova s kojima se suočavamo, kao što su klimatske promjene, prirodne katastrofe i zdravstveni izazovi. Ako pogledamo samo financijski aspekt, nedavno objavljeno PwC istraživanje otkrilo je da će gotovo polovica ekonomskih benefita koje očekujemo do 2030. biti rezultat poboljšanja proizvoda i poticanja interesa potrošača. Umjetna inteligencija bi do 2030. godine mogla doprinijeti povećanju od 11,5% BDP-a u Jugoistočnoj Europi, uključujući i Adriatic regiju, što je ekvivalent dodatnih 700 milijardi USD. To bi moglo značajno utjecati na različite sektore, kao što su zdravstvo, automobilska industrija, financijske usluge, maloprodaja i proizvodnja. Umjetna inteligencija također stvara nove mogućnosti zapošljavanja, jer će dodatno razviti ili kreirati neke poslove, dok će drugi poslovi biti automatizirani.

Prošle godine smo mnogo čuli o Copilotu. Koja je njegova prava vrijednost?

Čak i sam naziv Copilot odražava naš generalni pristup prema umjetnoj inteligenciji. Predstavljamo kopilota za sve što radimo, od jednostavne Bing pretrage pa do modernog poslovanja i kibernetičke sigurnosti. Govoreći o sigurnosti, prvi puta možemo imati sve prednosti generativne umjetne inteligencije i primijeniti ih na kibernetičku obranu, što čak i onima s manje obuke i iskustva omogućava da se kvalitetno obrane od kibernetičkih prijetnji.

Copilot je stvoren da bude naš svakodnevni AI suputnik koji nam pomaže u istraživanju, pisanju, dizajnu, kodiranju! Može nas podržati tako što automatizira svakodnevne zadatke, smanjuje opseg posla, pruža nam vrijedne uvide te poboljšava produktivnost, suradnju i korisnička iskustva.

Naš ključni cilj je u skladu s našom generalnom vizijom da osnažimo svaku osobu i svaku organizaciju da postignu više tako što će osloboditi vrijeme za kreativnost, podići vještine na višu razinu i ubrzati izvršavanje dugotrajnih zadataka. Copilot je zaista kopilot, svakodnevni pratitelj ili pomoćnik koji može odraditi dio zadataka omogućavajući nam da se fokusiramo na ono što je važno. I to je, po meni, njegova najveća vrijednost – omogućiti ljudima da se usredotoče na ono gdje mogu zaista napraviti razliku!

Možete li objasniti kako Copilot može promijeniti našu dnevnu radnu rutinu?

Kao što sam već spomenuo, predstavljamo Copilot za sve što radimo. Može nam pomoći tako što automatizira svakodnevne zadatke jer može pristupiti podacima iz e-mailova, sa sastanaka, iz razgovora i dokumenata te s weba i formirati sugestije na svakodnevnom jeziku, kao što je „Obavijesti moj tim o promjenama u strategiji proizvoda“, jer također može kreirati i ažuriranja statusa. Poboljšava suradnju između zaposlenika koji rade na istraživačkim projektima.

Integriran je u aplikacije koje svakodnevno koristimo: može rezimirati sastanke u Microsoft Teamsu, olakšati kreativne zadatke u Wordu, napraviti analizu podataka u Excelu, dizajnirati prezentaciju u PowerPointu, upravljati e-mailovima u Outlooku i još mnogo toga. U jednoj rečenici, Copilot može obavljati repetitivne, dugotrajne zadatke i osloboditi vam vrijeme za zadatke koji zahtijevaju vaše iskustvo, specifično znanje ili kreativnost. Pomislite samo na sekundu što to znači za medicinsko osoblje. Doktor u SAD-u trenutno provodi 20 sati tjedno obavljajući administrativne poslove. Zamislite da to vrijeme ima za pacijente umjesto za izvještavanje!

Imate li neke informacije o tome kako korisnici prihvaćaju Copilot?

Kako smo iz godine najava stigli u godinu kada je Copilot postao stvarnost, već imamo neke sjajne indikatore! Na primjer, povećanje produktivnosti od 70% kod Copilot korisnika, koji su postali i četiri puta brži u nadoknađivanju propuštenih sastanaka.

Copilot ljude čini produktivnijima i kreativnijima, dok im istovremeno štedi vrijeme. Korisnici su obavljali zadatke, kao što su istraživanje, pisanje i sumiranje sadržaja gotovo 30% brže, a istaknuo bi i da je gotovo 80% korisnika Copilota navelo da ga želi nastaviti koristiti.

Važno je napomenuti i da smo svjesni da implementacija bilo koje nove tehnologije, uključujući i umjetnu inteligenciju kao što je Copilot, donosi i neke izazove. Nekim korisnicima bi moglo trebati vremena da se priviknu na novi sustav i nauče kako ga maksimalno iskoristiti. Zato smo mi u Microsoftu posvećeni tome da pružimo potrebnu podršku i resurse da pomognemo korisnicima u procesu prilagodbe.

Radite s javnim i privatnim organizacijama, prihvaćaju li umjetnu inteligenciju?

Da, već vidimo niz obećavajućih poteza i u Adriatic regiji i u susjednim zemljama širom jugoistočne Europe. Zanimljivo, vlade u ovom dijelu svijeta su među prvima koje prihvaćaju tehnologiju umjetne inteligencije.

Vlada Grčke, je, na primjer,implementirala generativnu AI u suradnji s Microsoftom kao dio svog strateškog plana da učini javni sektor pristupačnijim, učinkovitijim, održivijim i još više orjentiranim na ljude. Ministrarstvo digitalnog upravljanja predstavilo je prvog nacionalnog chatbota u javnom sektoru, svakodnevnog pomoćnika za Grke, koji je u prvih 24 sata od predstavljanja ostvario nevjerojatnih 26 000 interakcija. Taj chatbot dostupan je putem vladinih web stranica i daje točne i ažurne informacije o širokom spektru usluga, politika i procedura. Korisnici više ne moraju pretraživati web stranice ili kontaktirati više ureda – samo zamislite lakoću, brzinu i kvalitetu usluge za sve građane, dok državni službenici imaju više vremena za rješavanje kompleksnijih pitanja.

Javni sektor Albanije predstavio je virtualnog asistenta – rješenje temeljeno na AI osmišljeno da pojednostavni interakcije građana s javnim institucijama i olakša im život. Sustav koji radi na Azure OpenAI servisu zadovoljava vladine zahtjeve za robusnom sigurnošću i upravljanjem te je projektiran da bude prilagodljiv za daljnje razvijanje. Vlada trenutno radi planove za verziju 2.0, koja će ponuditi glasovne i slikovne mogućnosti, što će dodatno unaprijediti iskustvo.

Privredna komora Srbije nedavno je predstavila BizChat – digitalnu uslugu koja se temelji na umjetnoj inteligenciji te poduzetnicima i tvrtkama omogućava da brzo i jednostavno dobiju poslovno relevantne informacije u stvarnom vremenu, 24/7. Informacije obuhvaćaju različite podatke, od usluga komore, analize tržišta, poslovnih uvjeta i ulaganja do potencijala tržišta rada i obrazovnog sustava. BizChat je jedan od prvih chatbotova u Europi namijenjenih poslovnoj zajednici, apokrenulo ga je poslovno udruženje. Riječ je o potpuno automatiziranoj međunarodnoj usluzi, baziranoj na Microsoft Azure AI platformi i stvorenoj da gospodarstvu pruži ključne informacije koristeći napredne AI tehnike za optimizaciju procesa i poboljšanje poslovnih odluka.

Kada je riječ o privatnom sektoru, jedan od sjajnih primjera koje želim istaknuti je uspješna suradnja koju smo imali s IKEA Bugarskom, a rezultirala je predstavljanjem Sofije, AI chatbot asistenta kojipokreće Microsoftova OpenAI GPT-4 tehnologija. Napravljen je da poboljša korisničko iskustvo i pruži niz usluga. Sofia asistira korisnicima tijekom kupovine, od potrage za proizvodom do rješavanja upita o online narudžbama, radnom vremenu skladišta, jamstvu i drugim temama. Očekujemo da se ovaj projekt proširi i na Grčku.

U Hrvatskoj imamo još jedan izvrstan primjer kako umjetna inteligencija može poboljšati korisničko iskustvo te pružiti, brzu, dostupnu i personaliziranu podršku. Infobip, globalna cloud komunikacijska platforma, po prvi put je integrirala GenAI rješenja kroz Microsoftovu Azure OpenAI tehnologiju u svoju ponudu za korisnike. Osiguranje Laqo koristilo je Azure OpenAI servis putem Infobipove cloud komunikacijske platforme da razvije digitalnog asistenta Pavla, i postalo prvi hrvatski potpuno digitalni pružatelj osiguranja.

Da rezimiram, i organizacije iz javnog sektora i tvrtke iz privatnog sektora sve više prihvaćaju umjetnu inteligenciju zbog njenog transformativnog potencijala. To je razumljivo jer se generativna umjetna inteligencija pojavila kao nužnost za vlade, motivirala je lidere iz svih vrsta institucija i organizacija da poboljšaju svoje sustave, procedure, pa čak i svoje kulture. Tijekom 2023. godine priznali su sposobnost tehnologije da se pozabavi nekim od najznačajnijih društvenih problema, a 2024. godina je kada je uvode u primjenu. Ključno je fokusirati se na ono što je važno!

Hoće li umjetna inteligencija zamijeniti ljude? Kakvu budućnost vidite za umjetnu inteligenciju?

Umjetna inteligencija je tu da poveća naše sposobnosti, a ne da ih zamijeni. Ključno pitanje je kako ljudska inteligencija može surađivati s umjetnom inteligencijom da dobijemo proširenu inteligenciju. Inovacije koje pokreće umjetna inteligencija uskoro će se proširiti na sve industrije. Umjetna inteligencija će zaista preoblikovati neke poslove, ali će stvoriti i nove mogućnosti. Prilagodba je ključna za opstanak i uspjeh.

Radije nego da se bojimo da ćemo biti zamijenjeni, trebali bismo se fokusirati na to kako nas umjetna inteligencija može osnažiti da postignemo više. Ključno je promijeniti naš način razmišljanja i usmjeriti ga ka neprekidnom stjecanju vještina jer samo stalnim učenjem, stjecanjem novih vještina i obukom možemo učinkovito upravljati brzim digitalnim transformacijama koje već traju.

Budućnost uključuje odgovorne inovacije i suradnju te u tu svrhu ostajemo predani istraživanju i razvoju, radu sa širim ekosustavom na odgovornom razvoju novih tehnologija, podršci studentima, startupovima i developerima u stvaranju revolucionarnih rješenja, suradnji s partnerima i korisnicima u rješavanju ključnih izazova s kojima se susreću poslovni sustavi bilo koje veličine i stupnja razvoja u svim industrijama.

Koju poruku imate danas za tvrtke?

Istražite umjetnu inteligenciju! U današnje vrijeme čekati znači zaostati. Digitalna transformacija ili AI transformacija je dugotrajan put koji od nas zahtijeva da se prilagodimo, učimo i napredujemo u dinamičnom okruženju. Od vitalne je važnosti biti među prvima koji koriste nove tehnologije, posebno umjetnu inteligenciju, i istražiti kako mogu unaprijediti naše poslovne procese, korisničko iskustvo i inovacije, u skladu s našim poslovnim ciljevima.

Prema tome, radije nego da težimo savršenoj AI strategiji od starta, trebali bi prihvatiti eksperimentiranje kao ključni alat za učenje. Tehnologija nam omogućava da brzo testiramo i usavršimo svoje ideje na temelju povratnih informacija i rezultata. Eksperimentiranjem, a ponekad i neuspjehom, ubrzavamo svoju krivulju učenja. Ono što je najvažnije jest da možemo prilagoditi svoju strategiju na temelju implementacije u stvarnosti. U ovom procesu neophodno je razmišljanje usmjereno na rast jer moramo biti znatiželjni, fleksibilni, spremni na rizik i fokusirani na napredak, a ne na savršenstvo. Umjetna inteligencija je stvarnost i ne možemo si priuštiti da čekamo besprijekornu strategiju jer bi to ometalo našu konkurentnost. U digitalno doba vrijeme je ključno. Potičem nas sve da izbjegnemo dugotrajno planiranje i krenemo u akciju, čak i ako nam potezi nisu savršeni.