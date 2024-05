Održan Lean Spring Summit 2024 u Rijeci: Spoj znanosti i poslovne prakse

Na konferenciji ‘Lean Spring Summit 2024’ u organizaciji Culmene okupili se stručnjaci u industriji – govorilo se o digitalizaciji i aktualnim temama poput ESG-a

‘Lean Spring Summit 2024’ u organizaciji Culmene uspješno je održan u prekrasnom Hiltonu Costabella u Rijeci. Ovaj događaj, koji je postao nezaobilazan za sve pojedince i tvrtke zainteresirane za najnovije trendove i inovacije u Lean Managementu, pametnim tvornicama i ESG praksama, pružio je inspirativno i edukativno iskustvo tijekom dva dana.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, što je pridonijelo akademskoj težini događaja.

Posebno zanimljivo bilo je predstavljanje ESG (Environmental, Social, and Governance) strategije raznih poduzeća, a između ostalog i samog hotela Hilton Rijeka Costabella, čime su demonstrirali svoju predanost održivom poslovanju.

Konferencija je obuhvatila teme poput pametne tvornice, Lean Managementa, optimizacije procesa i poslovanja, digitalne transformacije, Lean i zelene transformacije, Industrije 4.0 i digitalnih tehnologija, Industrije 4.0 naspram Industrije 5.0, zelenog poslovanja i zelenih tehnologija, ESG poslovanja te Culis strateške metodologije za transformaciju u pametnu tvornicu.

Među renomiranim govornicima i stručnjacima koji su dijelili svoja znanja i uvide o najnovijim trendovima, idejama i inovacijama novog doba, istaknuli su se:

Prof. Nedeljko Štefanić, CEO Culmene, koji je otvorio konferenciju prezentacijom na temu “SMART FACTORY 4.0 VS 5.0: Let’s Lean Into Digital Future”. Tomislav Ridzak, zamjenik predsjednika uprave HANFA-e govorio je o “Efektima primjene Lean Managementa u hrvatskim poduzećima za razdoblje 2008. do 2024.” Dr.sc. Goran Becker iz INNOM savjetovanja predstavio je temu “EU fondovi – poticaj razvojnim i kapitalnim zelenim projektima proizvodnog sektora”.

Sudionici su imali priliku sudjelovati i u zanimljivoj i praktičnoj radionici “Mirno more – APS rješenja za smanjenje rizika i kontinuiranu operativnu sigurnost”, koju su vodili stručnjaci iz tvrtke Lean Scheduling Europe iz Slovenije.

Drugi dan konferencije bio je posvećen znanstvenim temama, a predstavljen je i projekt DRWO 4.0. Među brojnim prezentacijama znanastvenog programa, istaknule su se:

Marinela Nutrizio s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta koja je govorila o “Digitalizaciji netoplinskih ekstrakcija proteina iz biljnih nusproizvoda i elektroformiranju kao izlaznom proizvodu”. Zoran Kunkera, Biserka Runje i Nataša Tošanović prezentirali su “Model implementacije Lean alata u brodograđevnim procesima u uvjetima pretežno prilagođene proizvodnje”. Bruno Bilić i Nedeljko Štefanić govorili su o “Primjeni tehnologija Industrije 4.0 u praćenju zdravlja ljudi”. Tomislav Slavina predstavio je “TIPAS – novi univerzalni TPM model implementacije za proizvodna poduzeća”.

Konferencija je zaključena svečanim zatvaranjem, čime je obilježen uspješan završetak razmjene znanja i uspostavljanja novih poslovnih veza.