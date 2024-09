Ovaj kreator robotskih kamiona u potrazi za profitabilnošću razmišlja revolucionarno

U Kodiaku, kompaniji koju vodi bivši inženjer u Googleu, misle kako prebacivanje pijeska do naftnih i plinskih polja putem izoliranih, privatnih cesta koje imaju manje vozila, pješaka i pravila može biti zlatna koka za tehnologiju autonomne vožnje.

Startup Kodiak Robotics iz Silicijske doline radi na razvoju autonomnih kamiona koji prevoze teret na autocestama. Sada svoju tehnologiju pokušavaju uvesti u šire komercijalno poslovanje na sporednim cestama na kojima znakovi, druga vozila, javne agencije i regulacije ne predstavljaju toliki problem. Startup je nedavno potpisao prvi ugovor za svoje robotske kamione za tvrtku Atlas Energy na ruti između izoliranih rudnika pijeska na zapadu Teksasa i naftnih i plinskih polja. Teret prevoze privatnim cestama što je, kako kaže izvršni direktor i osnivač Don Burnette, revolucija za njegovu kompaniju.

“Željeli smo pronaći industriju koja je imala stvarnu potrebu i koja je mogla iskoristiti naše kvalitete koje smo razvili u proteklih nekoliko godina,” kaže on za Forbes. Atlas shvaća “benefite autonomnosti, a imaju i stvarnu potrebu jer je zaista teško zaposliti vozače u toj okolini.”

Ne žele otkriti detalje o financijama

Početkom sljedeće godine, šačica autonomnih kamiona opremljena Kodiakovim softverom, senzorima i računalnim sustavom prevozi će pijesak na rutama dugim do 40 kilometara u jednom smjeru do lokacija bogatih naftom. Vozit će bez prestanka. Uz činjenicu da se ne moraju baviti većinom potencijalnih rizika koje predstavljaju autoceste – pogotovo kada je riječ o drugim vozilima koja voze velikim brzinama – valja napomenuti i da će kamioni putovati brzinom manjom od 32 kilometra na sat.

“To drastično pojednostavljuje problem iz perspektive percepcije sezora, dometa, reakcije, zaustavljanja,” kaže Burnette. “Sve je jednostavnije.”

Kodiak i Atlas, koji su već krenuli testirati nove autonomne vožnje, ne odaju financijske detalje. Ako stvari budu išle dobro i broj autonomnih kamiona poraste, prihodi bi mogli “biti mnogo viši od nekoliko milijuna dolara,” kaže Burnette. “Mislimo da nas ovaj ugovor vodi na put ka profitabilnosti.”

Sigurno je da ispunjava potrebu. Atlas “kamione koristi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Moraju platiti vozače koji će voziti u tri smjene. Naftna i plinska industrija nikada ne staje. Treba im konstantna opskrba pijeskom,” govori on. Takav biznis donosi profitabilnost “jer se na kraju sve svodi na marže.”

FOTO: Kodiak, Atlas Energy via FORBES

Donedavno su izgledi za samovozeće automobile djelovali nejasno, uz vrlo malo svijetlih točaka za industriju koja je prikupila milijarde dolara, ali nije uspjela ispuniti optimistična očekivanja. Ipak, čini se kako se stvari mijenjaju: Waymo je velikom brzinom proširio svoju uslugu robotaksija, a autonomni kamioni startupa Gatik prevoze dućanske potrepštine i uredski pribor na fiksnim rutama od skladišta do dućana.

Izazovi robotskog prijevoza

Ne tako davno je ideja o autonomnim kamionima djelovala kao atraktivna opcija za autonomne vožnje, budući da su autoceste manje komplicirane od gradskih ulica, a vozača kamiona nema dovoljno, što znači da je potražnja sigurna stvar. Uz Kodiak, koji je od 2018. godine prikupio 170 milijuna dolara, milijarde su prikupile tvrtke kao što su TuSimple, Embark, Ike, Starsky Robotics, Aurora i Waymo kako bi usavršile tehnologiju.

Ipak, izazovi su značajni. TuSimple, Embark, Ike i Starsky su se ugasile ili su ih kupile druge kompanije, a čak i Waymo je prekinuo svoje snove o robotskim kamionima. Nuro, startup koji su osnovala dvojica Burnetteovih kolega iz Googlea i koji se bavio razvojem malenih robotskih vozila za dostavu, nedavno je svoj softver licencirao Nvidiji.

Kodiak nastavlja raditi na primjenama svoje tehnologije na autocestama, dok se Aurora nada pokrenuti komercijalnu uslugu vožnje bez vozača na rutama do 1.600 kilometara već ove godine. Waabi iz Toronta također se nada upravljati robotskim kamionima s komercijalnim teretom na autocestama unutar sljedećih par godina.

Uz svoj novi ugovor s Atlasom, Kodiak je također dobio sredstva američkog ministarstva obrane za razvoj autonomnih vojnih vozila. “Surađujemo s američkom vojskom na programu robotskog borbenog vozila već više od dvije godine,” kaže Burnette. “Ide nam iznimno dobro.”

Burnette ima duboke korijene u industriji samovozećih automobila. Prije nego je 2018. godine osnovao Kodiak bio je dio Googleovog projekta samovozećeg automobila, preteče Waymoa, do 2016. Otada radi na autonomnim kamionima, najprije za tvrtku Otto koju je osnovao bivši inženjer Googlea Anthony Levandowski, a koju je kupio Uber.

Godine rada na tehnologiji autonomne vožnje i proučavanju različitih primjena uvjerile su Burnettea da je najbolji način da se autonomna vožnja pretvori u dobar biznis ciljanje industrija kojima je to zaista potrebno.

Bilo je “mnogo prepreka, mnogo nepoznanica oko vremenskih rokova. Za kompanije koje se financiraju rizičnim kapitalom, u jednom trenutku vrijeme istekne,” kaže on. “Uvijek je najvažnija potreba, a zato mislim da su komercijalne primjene bolje od osobnih automobila.”

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: This Robot Truck Developer Goes Offroad In Search Of Profitability

(Prevela: Nataša Belančić)