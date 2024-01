Samsungov Galaxy S24 Ultra zauvijek bi mogao promijeniti pametne telefone

Nadolazeći Galaxy Unpacked, event na kojem Samsung predstavlja svoje nove uređaje, postavit će standard za svaki novi pametni telefon ove godine. Telefonom Galaxy S24 Ultra Samsung želi definirati budućnost pametnih telefona.

Prvo, Galaxy S24 Ultra mora biti, blago rečeno, “zaista dobar mobitel.” Na njemu ne bi smjelo biti nikakvih očitih grešaka, ne bi smio biti slabiji od konkurencije i morao bi biti sve ono što potrošači očekuju od vodećeg Androida. Ponavljajući pristup Samsunga mogao bi značiti da će se uspjeh koji su ostvarili s modelom S23 Ultra jednostavno nastaviti uz potrebne nadogradnje specifikacija.

Također se ne smije zaboraviti da je S24 Ultra dio obitelji pametnih telefona, što znači da i modeli Galaxy S24 i S24+ moraju ispunjavati standarde – svi problemi u čitavom portfelju utjecat će i na S24 Ultra.

To je jedan od razloga zašto su promatrači osjetljivi na jaz između sklopova čipova Exynos i Snapdragon koje koriste slabiji modeli. Srećom za one koji žele najveću moć, S24 Ultra imat će cijenjene Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čipove.

Popularnost Samsunga, interes novinara i vodeća uloga u svijetu Androida garantira da će upravo Galaxy S24 Ultra postati glavni konkurent za sve druge pametne telefone u budućnosti.

Event Galaxy Unpacked fokusirat će se na korištenje umjetne inteligencije na pametnim telefonima. Ako niste primijetili znakove, pozivnica s koje vrišti “Galaxy AI dolazi” otkriva karte. Južnokorejska kompanija neće otvoriti ovaj događaj nespremna – njihov sustav Samsung Gauss AI službeno je predstavljen krajem 2023.

Nekoliko konkretnih AI značajki već sada je poznato, poput one “Zoom with Galaxy AI” koja je prikazana u reklamnim videima prije početka eventa. Još je važnije to što su i Qualcomm i Samsung osigurali da će setovi čipova Snapdragon i Exynos imati poseban hardware za poboljšanje tih programa.

Samsungov Exynos pridružuje se i pojačava Qualcommov Snapdragon, MediaTekov Dimensity i Googleov Tensor, nudeći hardversku podršku za sve AI i ML rutine. To znači kako će Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra konsolidirati tržište. Na taj način, AI može postati dostupan u čitavom ekosustavu Android telefona.

U čitavoj ovoj priči ne treba zaboraviti koliko je kupcima ugodno kupovati Samsungove uređaje. Iako je Googleovo predstavljanje modela Pixel 8 i Pixel 8 Pro temeljeno na obećanju umjetne inteligencije, tržišni udio modela iz serije Pixel nije u istom svemiru s onim Galaxyjevih uređaja. Samsung može donijeti umjetnu inteligenciju najširem tržištu diljem svijeta.

Potrošači koji ušetaju u dućan kako bi “kupili novi Samsung” imat će u svojim rukama umjetnu inteligeniciju, najprije sa serijom S24, a potom i tijekom godine s novim modelima serije Galaxy A i tabletima Galaxy Tabs. Praktičan utjecaj umjetne inteligencije bit će dio OneUI-ja, a o “Galaxy AI-ju” bez sumnje će se pričati tijekom čitavog predstavljanja i na svakoj lokaciji za prodaju.

Postoji još jedan sektor gdje Samsung može postaviti standarde za budućnost. Tvrtka bi mogla dati jednako obećanje kao i Google: sedam godina sigurnosnih i softverskih ažuriranja u cijeloj seriji Galaxy S. Google je pokazao koliko je ta opcija atraktivna, a Samsung bi se mogao nametnuti kao lider šireg potrošačkog tržišta.

Kako će Galaxy S24 oblikovati svijet pametnih telefona ove godine? Fokusom Samsunga na AI, povjerenjem potrošača u brend i širokom hardverskom i softverskom podrškom.

Autor originalnog članka: Ewan Spence, viši suradnik Forbesa

Link: How Samsung’s Galaxy S24 Ultra Will Change Smartphones Forever

(Prevela: Nataša Belančić)