Španjolska zabranila Worldcoin Sama Altmana zbog strahova o prikupljanju podataka

Španjolska je zabranila Worldcoin, kripto projekt za digitalnu identifikaciju šefa OpenAI-ja Sama Altmana, i to nakon što je regulator za privatnost u toj zemlji izrazio zabrinutost zbog načina na koji tehnologija tvrtke za skeniranje očnih jabučica prikuplja i obrađuje biometrijske podatke.

Španjolska agencija za zaštitu podataka AEPD izdala je u srijedu preventivnu mjeru kojom na do tri mjeseca zabranjuje aktivnost Worldcoina u zemlji nakon što su zaprimili “nekoliko pritužbi” o navodno nedostatnim informacijama, prikupljanju informacija od maloljetnika i zabrinutosti zbog nemogućnosti povlačenja danog pristanka.

Worldcoinov World ID zahtijeva od korisnika da skeniraju svoje očne jabučice putem uređaja koji snima njihove šarenice, nakon čega dobivaju jedinstveni identifikacijski kod i kriptovalutu Worldcoina.

AEPD je zatražio od tvrtke Tools for Humanity, koja prikuplja i obrađuje podatke korisnika, da prestane prikupljati dodatne podatke novih korisnika u zemlji, kao i da prestane koristiti podatke koje je Worldcoin već prikupio.

Obrada biometrijskih podataka zahtijeva “posebnu zaštitu” zbog “visokih rizika za prava pojedinaca”, uključujući moguće prebacivanje podataka trećim stranama, rečeno je iz agencije.

Jannick Preiwisch, koji u Worldcoinu radi na zaštiti podataka, u izjavi za Forbes kaže kako španjolska agencija “zaobilazi EU zakone” i širi “netočne i zavaravajuće tvrdnje” o tvrtci, dodajući kako je World ID “rješenje koje u doba umjetne inteligencije najbolje štiti privatnost.”

Preiwisch je naglasio kako je Worldcoin u kontaktu s dužnosnicima za zaštitu podataka u Bavariji, regiji Njemačke gdje se nalazi Tools for Humanity. Michael Will, predsjednik bavarskog regulatora za privatnost podataka, za Reuters kaže kako će razgovori s Worldcoinom “vrlo skoro” dovesti do “finalne evaluacije” za ostale europske agencije.

Četiri milijuna ljudi u 120 zemalja svijeta dosad se prijavilo za skeniranje očiju Worldcoinocim uređajem, kaže kompanija.

Projekt Worldcoin pokrenut je prošle godine nakon višegodišnjeg razvojnog procesa. Projektom se željelo riješiti probleme koje predstavlja razvoj umjetne inteligencije, uključujući one po pitanju potvrđivanja nečijeg identiteta. Worldcoin korisnicima daje jedinstveni digitalni identitet nakon skeniranja očiju. Potencijalni korisnici pozvani su da se u projekt pridruže putem Worldcoinovog kripto tokena koji postaje dostupan svim novim korisnicima.

Worldcoin se od pokretanja bori s tehničkim problemima: neki korisnici kažu kako nakon skeniranja nisu mogli pristupiti svojim tokenima, dok jedan operator iz Kenije za Forbes kaže kako Worldcoin nije odgovorio na stotine pritužbi nakon što je njihova mreža pala manje od dva tjedna nakon pokretanja. Neki korisnici također su uređaj za skeniranje uspjeli prevariti, kreirajući nekoliko Worldcoin profila za istu osobu.

