Bivša direktorica u TikToku optužuje šefove tvrtke u SAD-u da lažu o stupnju kontrole iz Kine

Bivša direktorica u TikToku koji tuži platformu u ponedjeljak je izjavila kako ByteDance, matična kompanija TikToka sa sjedištem u Kini, ima mnogo veću kontrolu nad tom društvenom platformom nego što tvrde, dok se istovremeno izvršni direktor TikToka, Shou Zi Chew, bori protiv potencijalne zabrane TikToka u SAD-u upravo inzistirajući kako platforma nije vezana za Kinu.

Bivša direktorica u marketingu Katie Puris TikTok je tužila u veljači, tvrdeći da je dobila otkaz zbog dobne i rodne diskriminacije.

U izmijenjenoj tužbi od ponedjeljka tvrdi se kako su, nakon što je Puris inicijalno podnijela pritužbu za diskriminaciju, pravni savjetnici platforme rekli da ByteDance nije zaposlio nju niti bilo koga drugoga. Ta tvrdnja je, kako kaže Puris, “potpuna neistina” iznesena u sklopu napora TikToka da uvjeri političare i javnost da platformu ne kontrolira ByteDance, tvrtka koja ima sjedište u Pekingu.

Nekoliko direktora ByteDancea kontrolira funkcije i svakodnevno poslovanje na TikToku poput marketinga, brendiranja, procese pritužbi, dodjelu budžeta, zapošljavanje i odluke o otkazima, navodi Puris, dodajući kako su ti direktori, a ne Chew, “oni koji odlučuju o TikToku”, a da je Chew primarno “tek kanal” za njih.

U tužbi se TikTok optužuje za “laganje Kongresu” o razini Chewove neovisnosti.

Puris tvrdi kako je njen nadređeni dobio otkaz nakon što su lideri u ByteDanceu kritizirali njegove marketinške poteze, zahtijevali da se konzultira s njima i bojali se kako bi njegove kampanje mogle naštetiti odnosima ByteDancea s drugim tech kompanijama u Kini. U tužbi se također tvrdi kako je neimenovani viši lider TikToka iz SAD-a poslao poruku Puris nakon što je dobila otkaz, rekavši joj da je kineska kontrola platforme postala “još ekstremnija” nakon njenog odlaska, pozivajući se na navodnu poruku višeg menadžera koji je rekao kako su “postavili vođe koji diktiraju sve što žele iz Kine.”

Iz TikToka nisu odgovorili na Forbesov upit za komentar.

Puris je ove optužbe iznijela nedugo nakon što je američki predsjednik Joe Biden potpisao zakon kojim se zahtijeva da ByteDance proda platformu ili će u suprotnom biti zabranjen u SAD-u zbog strahova da podatcima Amerikanaca na platformi pristupa kineska vlada. ByteDance je dobio oko devet mjeseci da krene u prodaju platforme, uz opciju produljenja tog roka za još 90 dana ako Bidenova administracija vidi “značajan napredak” ka prodaji.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Former TikTok Exec Accuses Company Of ‘Lying’ About China-Based ByteDance’s Control

(Prevela: Nataša Belančić)