Kineze, zaposlenike TikToka, američki državni agenti podvrgavaju posebnom tretmanu na granici

Agenti granične službe tražili su od zaposlenika platforme koji putuju u SAD, a od kojih su mnogi Kinezi, informacije o njihovom pristupu osjetljivim podacima Amerikanaca i članstvu u Komunističkoj stranci Kine.

U posljednjih nekoliko godina, TikTok i njegova matična kompanija iz Kine, ByteDance, pod sve većim su povećalom američkih regulatora koji se boje da bi Komunistička stranka u Kini preko aplikacije mogla dobiti pristup podacima Amerikanaca ili utjecati na informacije koje vide.

Političari su u nizu saslušanja ispitivali direktore o tome zapošljavaju li u svojoj platformi članove Komunističke stranke i, ako da, koje ovlasti ti zaposlenici imaju u donošenju odluka u kompaniji. Tijekom jednog saslušanja u siječnju, američki senator, Republikanac Tom Cotton, uporno je ispitivao izvršnog direktora platforme, Shoua Zi Chewa o tome je li on ikada bio član Komnističke stranke, usprkos činjenici da mu je Chew stalno odgovarao kako je on – iz Singapura.

Forbes sada saznaje od informiranih izvora i materijala kako je preko 30 zaposlenika TikToka zaustavljeno na granici pri ulasku u SAD, gdje su im slična pitanja postavljali granični policajci.

Izvori kažu kako su mnogi od tih zaposlenika Kinezi zaposleni na nizu raznolikih pozicija u ByteDanceu i TikToku. Između ostalog, rade na strojnom učenju i podatkovnom inženjeringu. Pitanja koja su im postavljali policajci fokusirala su se na odnos između TikToka i ByteDancea i naporima tvrtki da kineskim zaposlenicima zabrane pristup privatnim informacijama američkih korisnika. Interno nazvan projekt Teksas, u njega je uloženo već milijardu dolara. Agenti su zaposlenike ispitivali o njihovom pristupu podacima korisnika iz SAD-a, gdje se nalaze podatkovni centri u Americi, kao i koliko sudjeluju u projektu Teksas.

Izvršni direktor TikToka, Shou Zi Chew, na saslušanju u američkom Kongresu / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zaposlenici su dobivali i osobna pitanja, poput onog jesu li članovi Komunističke stranke Kine, kao i o njihovom obrazovanju i političkim vezama u Kini. Jedan informirani izvor za Forbes kaže kako agenti koriste poseban, isprintani popis pitanja.

Ova ispitivanja događaju se istovremeno dok granična policija sve više ispituje kineske studente i akademike – pogotovo one zaposlene u areni znanosti – što je znak sve većeg straha tehnološke špijunaže iz Kine. Studenti i istraživači također su dobivali pitanja o akademskom radu i vezi s Komunističkom strankom.

TikTok već godinama pokušava spriječiti pristup podacima američkih korisnika zaposlenicima iz Kine, ali kompanija je u nekoliko navrata iznosila pretjerana obećanja o tome koliko su podaci zapravo sigurni. U ljeto 2022. godine BuzzFeed News je izvijestio kako su podaci američkih korisnika još uvijek naširoko dostupni zaposlenicima iz Kine, što je izazvalo zabrinutosti da bi ih kineska vlada mogla prisiliti da te podatke i podijele s njima, čak i protiv njihove volje. Nekoliko mjeseci kasnije, Forbes je saznao kako je tim iz Kine planirao koristiti TikTok aplikaciju za nadziranje američkih građana. Kompanija je pokrenula internu istragu, otkrivši kako je tim pratio lokacije novinara, uključujući autoricu ovog članka Emily Baker-White, kako bi otkrili tko su njihovi izvori.

Usprkos tome, TikTok i ByteDance nastavili su inzistirati kako su podaci iz SAD-a sigurni. Ipak, Forbesove istrage otkrile su kako se podaci, uključujući bankovne podatke kreatora i oglašivača, čuvaju u Kini, usprkos činjenici da je izvršni direktor TikToka u ožujku 2023. godine na saslušanju u američkom Kongresu izjavio kako se “podaci iz SAD-a uvijek čuvaju u Virginiji, a ranije i u Singapuru”. Nakon Forbesovih izvještaja o čuvanju podataka, lideri u Senatu ispitivali su TikTok o “netočnim tvrdnjama”.

Prošlog tjedna, američki predsjednik Joe Biden poduzeo je povijesni korak, potpisavši zakon koji bi mogao rezultirati zabranom TikToka. Bio bi to prvi put u povijesti da je američka vlada zabranila neku popularnu aplikaciju ili internetsku uslugu. Zakon predviđa da Apple i Google uklone TikTok iz svojih trgovina aplikacija za 270 dana ako ByteDance do tada ne proda svoj udio u američkom poslovanju TikToka.

I TikTok i ByteDance obećali su da će ovaj zakon pokušati srušiti sudskim putem, no istovremeno se suočavaju s još nekoliko pravnih izazova od američke vlade. Ministarstvo pravosuđa otvorilo je kriminalnu istragu u ByteDance prošle godine, nakon što je tvrtka priznala da su TikTok koristili za špijuniranje američkih građana. Uz to, američki Odbor za strane investicije (CFIUS) istražuje ByteDance i njegovu akviziciju aplikacije Musical.ly, koja je s vremenom postala TikTok, još od 2019. godine. Prošle godine CFIUS je donio odluku koja je sada postala zakon: ByteDance se mora odreći TikToka ili bi se aplikaciju trebalo zabraniti.

Ovi slučajevi mogu ponuditi neke naznake o tome kako i zašto granična policija ispituje zaposlenike. Ta ispitivanja često se koriste za prikupljanje informacija o pojedincima ili kompnaijama koje su predmet vladinih istraga, a granična policija dio je ministarstva domovinske sigurnosti na čijem čelu je član deveteročlanog odbora u CFIUS-u.

“Zadatak granične policije je zaštita granica naše zemlje, ali i provođenje niza zakona na ulazu u državu u ime nekoliko vladinih agencija, uključujući lokalnu i saveznu policiju. Svi međunarodni putnici koji pokušavaju ući u SAD, ali i svi građani SAD-a, mogu biti podvrgnuti ispitivanju,” rekao je glasnogovornik agencije za graničnu kontrolu.

Stranim zaposlenicima TikToka i ByteDancea sve je teže putovati u SAD zbog posla. Prošle jeseni promijenjena su interna pravila u tvrtci, čime su sva poslovna putovanja u SAD ograničena na maksimalno 30 dana, stoji u internim materijalima koje je pregledao Forbes.

Iz TikToka nisu odgovorili na upite za komentar.

Autor originalnog članka: Emily Baker-White, Forbes

Link: TikTok Employees Are Being Singled Out For Interrogation At U.S. Border

(Prevela: Nataša Belančić)