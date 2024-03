Cijena kakaa oborila novi rekord: Što to znači za uskrsnu košaricu?

Ionako visoka cijena kakaa ponovno je skočila u utorak, po prvi put premašivši cijenu od 10.000 dolara po metričkoj toni. Neke tvrtke planiraju na ovo povećanje odgovoriti povećanjem cijena proizvoda, smanjenjem veličina pakiranja i reklamiranjem slatkiša s manjom količinom kakaa u sastavu.

Ova cijena gotovo je dvostruko veća od cijene zabilježene u siječnju, kada je pala na nešto ispod 4.200 dolara, i gotovo pet puta veća u odnosu na prošli ožujak kada su cijene iznosile najviše 2.927 dolara, pokazuje izvješće Međunarodne organizacije za kakao (ICCO).

Najveći proizvođači čokolade Hershey i Mondelez (proizvođač Cadburyja) kažu kako namjeravaju podići cijene proizvoda kako bi nadomjestili troškove, što znači da će kupci u dućanima čokoladu plaćati više.

Ova metoda u prošlosti se pokazala uspješnom jer tvrtke nisu bilježile pad potražnje tijekom stabilnog rasta cijena kakaa u posljednjih nekoliko godina, ali moguće je da nisu donijele promjenu prošle godine, budući da je Hershey zabilježio pad obujma prodaje za 6,6 posto u četvrtom kvartalu.

Druge kompanije, poput Marsa, odlučile su se smanjiti veličinu svojih proizvoda i nastaviti ih prodavati po istoj cijeni, ili promovirati slatkiše s manje kakaa, poput proizvoda na bazi lješnjaka, pokazuje izvješće Bloomberga.

Američka Nacionalna federacija prodavača predviđa kako će potrošnja na uskrsne slatkiše ove godine u SAD-u pasti na 3,1 milijardu dolara ili 24,78 dolara po kupcu. Prošle godine ona je iznosila 3,3 milijarde dolara, odnosno 26,31 dolar po kupcu, stoji u nedavno objavljenom izvješću.

Od El Niña do cijene šećera

Oko 70 posto kakaa uzgaja se u zapadnoj Africi, izvještava CropLife International. Porast cijena rezultat je slabog uroda u toj regiji izazvanog nepovoljnim vremenskim uvjetima. Fenomen El Niño, koji izaziva nadprosječne temperature površine mora u Pacifičkom oceanu i utječe na globalnu klimu, prouzročio je više temperature i obilne kiše na zapadu Afrike, zbog čega je urod bio loš. ICCO “netipično obilne kiše” navodi kao glavni razlog problema u opskrbi kakaom tijekom prošle godine. Te kiše dovele su do širenja gljivične infekcije koje pogađaju stabla kakaa i izazivaju truljenje.

Istovremeno, raste i cijena šećera. Globalna cijena šećera dosegla je krajem 2023. godine najveću vrijednost od 2011. i, iako je u veljači došlo do pada, one su ponovno na uzlaznoj putanji, kaže Međunarodni monetarni fond. Predviđa se kako će maloprodajne cijene šećera i slatkiša 2024. godine porasti za 5,6 posto, pokazuju podaci američkog ministarstva poljoprivrede, a analitičari predviđaju kako će cijene šećera u SAD-u krajem godine iznositi 24,5 centi za nešto ispod pola kilograma, što je 19 posto više u odnosu na kraj 2023. godine. I za ovaj porast u cijenama odgovoran je El Niño, zbog kojeg je došlo do smanjenja proizvodnje šećera u južnoj i jugoistočnoj Aziji. Ipak, proizvodnja šećera raste u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču, iako je izvoz posljednjih mjeseci pao, izvještava ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo također predviđa kako će proizvodnja u Meksiku biti najniža u posljednjih 12 godina, također zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: Cocoa Prices Reach All-Time High: What This Means For Easter Baskets

(Prevela: Nataša Belančić)

