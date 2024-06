Čim Rusi na Krimu postave protuzračnu obranu – ukrajinske snage je rasture

Moguće je kako su u napadu u utorak, 11. lipnja, uništena čak tri ruska radara. Što to znači za situaciju na Krimu, analizira novinar Forbesa David Axe

Ukrajinska vojska je sredinom svibnja ispalila 10 američkih raketa ATACMS (Army Tactical Missile System) na rusku bazu u Belbeku pored Sevastopolja na Krimu.

Napad je prouzročio štetu kakvoj su se Ukrajinci mogli samo nadati. Fotografije su potvrdili kako su ATACMS-i uništili radar i dva lansera protuzračne baterije S-400, a pojavila su se i izvješća da su oštećena čak četiri ratna zrakoplova na obližnjoj vojnoj pisti.

Belbek i Sevastopolj važne su baze za ruske zračne snage i ono što je preostalo od ruske crnomorske flote, zbog čega ne čudi da su Rusi bez odugovlačenja zamijenili uništene komponente S-400.

Gotovo je smiješna činjenica da su Ukrajinci u utorak ponovno bombardirali iste položaje.

Nepoznata artiljerija – vrlo vjerojatno iste one rakete ATACMS M39A1 koje su na Belbek pale u svibnju – ponovno je ispaljena na sustave S-400 u Belbeku, kao i na dvije druge obližnje baterije: još jedan S-400 i S-300 koji ima nešto manji domet.

“U napadu je upotrijebljeno najmanje 10 ATACMS-a,” rečeno je iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije, “a ruski sustavi protuzračne obrane nisu presreli nijedan od njih.”

Iscrpljujuća zamka za najbolje ruske sustave

Uništena su dva radara, tvrdi ukrajinsko ministarstvo obrane – po jedan iz sustava S-300 i S-400. “Što se trećeg radara tiče, još uvijek razjašnjavamo informacije,” dodalo je ministarstvo. “Detonacija streljiva zabilježena je na sva tri područje gde su se nalazili sustavi protuzračne obrane.”

Belbek za najbolje ruske sustave protuzračne obrane postaje iscrpljujuća zamka. Ukrajinci ih udaraju novim projektilima istom brzinom kojom ih Rusi na to područje i postavljaju. Prije napada u utorak, Rusi su već izgubili dva zapovjedna centra, četiri radara i 16 lansera; barem toliko su izbrojali analitičari Oryxa.

Nakon utorka bi ovaj broj mogao biti mnogo više. Moguće je da su Ukrajinci uništili dijelove četiri ili pet sustava S-400. Ironično je da su ovi sustavi osmišljeni da imaju proturaketne sposobnosti, ali očito je da one ne funkcioniraju. Ruski sustavi S-400 ne mogu braniti obližnje trupe, kao niti same sebe.

Ruske zračne snage imaju više od 50 ovih sustava, što znači da ih neće ponestati, ali oni su za Ruse beskorisni ako ne mogu preživjeti ukrajinske raketne napade. Što ih više postave u Ukrajini, to će ih više i izgubiti.

Neki ruski promatrači zabrinuti su da bi uskoro mogli doći još gori napadi. Ako Ukrajinci slijede američku doktrinu, napadi na sustave protuzračne obrane samo su prvi korak. Nakon toga, “avijacija temeljena na avionima F-16 stupa na scenu, a u sklopu nje izbacuje se čitav spektar artiljerije,” naglasio je jedan ruski bloger u poruci koju je preveo estonski analitičar War Translated.

Ukrajinske zračne snage dobivaju 85 aviona F-16 iz Europe, a već sada imaju proturadarske projektile i precizne klizne bombe koje će F-16 izbacivati.

Prvi avioni bi trebali iz Danske stići svakog časa. Nikoga ne bi treblo iznenaditi ako se oni velikom brzinom uključe u napade na ruske baze na Krimu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian ATACMS Rockets Are Blowing Up Russia’s Best S-400 Air Defenses As Fast As The S-400 Can Deploy To Crimea

(Prevela: Nataša Belančić)