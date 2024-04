Donosimo neke od najboljih prvoaprilskih šala koje su kompanije smislile ove godine

Otkad je interneta, tvrtke osmišljavaju kreativne kampanje i lažne proizvode za 1. travnja. Ova godina nije bila ništa drugačija, a neke od najboljih šala postale su viralne.

Tako je Tinder objavio oglas za posao za “potpredsjednika lova na duhove”, koji bi trebao “predvoditi novu Tinderovu strategiju za umanjenje ghostanja“, ponašanja u kojemu osoba naglo prekida kontakt. Uvjeti, kaže Tinder, uključuju da je kandidat bio “dokazano ghostan u ranijoj vezi” i “preporuke (od nekog tko će zaista i odgovoriti na poruku)”.

Empire State Building najavio je novi dodatak svom 86. katu: “Najviši kafić u prašumi na svijetu”.

Lee Kum Kee, tvrtka koja proizvodi srirachu, predstavila je pastu za zube s okusom tog ljutog umaka, “kako biste se mogli osvježiti i zaštititi od karijesa odvažnim, žestokim okusom za vrhunsku oralnu higijenu.”

Američka željeznička tvrtka Amtrak jučer je uvela novi vagon, i to za emocionalnu prtljagu, pozvavši korisnike na X-u da “označe prijatelja kojima je potreban – mi to možemo podnijeti.”

Subway je na X-u objavio kako uvode “sendvič koji niste ni znali da vam treba”: takozvani Gherkin Grinder, sendvič u “pecivu” od kiselih krastavaca.

Tvrtka za probiotička gazirana pića Olipop najavila je suradnju s proizvođačem čipsa Pringles za zdravi sok s okusom kiselog vrhnja i luka. To su nazvali “suradnjom života.”

Milijarder i žestoki kritičar Disneya Elon Musk na X-u se jučer ujutro našalio kako je on novi “direktor za različitost i uključivost” u Disneyu, rekavši kako jedva čeka da “radi s Bobom Igerom i Kathleen Kennedy na tome da sadržaj postane još više woke!”

Kada je Google 2004. pokrenuo Gmail, mnogi su mislili da je upravo to jedna prvoaprilska šala. Google je pokretanje Gmaila najavio upravo 1. travnja, a iz Associated Pressa kažu kako su nakon objave vijesti počeli dobivati pozive čitatelja koji su im govorili da je to sigurno šala.

Tvrtke već godinama koriste 1. travnja¸u marketinške svrhe. Direktori marketinga za Digiday kažu kako se taj dan gleda kao na odličan način za privlačenje pozornosti na neki proizvod ili uslugu, ali i pokazati kako brend ima osobnost, što je postalo iznimno važno u eri društvenih mreža. Jedan PR direktor za Digiday kaže kako se 1. travnja više smatra načinom za reklamiranje brenda, a ne kao nešto što bi trebalo povećati prodaju, što bi moglo objasniti zašto kampanje ne reklamiraju stvarne proizvode.

Kada stvari krenu po zlu

Ipak, brendovi ponekad znaju i pretjerati i odlučiti se na šalu koja ne pomaže njihovoj reputaciji, već prouzroči veliku štetu.

Tako je Elon Musk 2018. godine na Twitteru napisao: “Usprkos značajnim naporima da prikupimo novac, uključujući i masovnu prodaju uskršnjih jaja, nažalost moramo izvijestiti da je Tesla potpuno bankrotirala.” Mnogi su smatrali da je takva objava neprimjerena, budući da je tjedan dana ranije došlo do ogromnog povlačenja vozila, Moody’s je Tesli snizio rejting, a dogodila se i fatalna nesreća. Dionice tvrtke 2. su travnja zbog svega pale za pet posto, izvijestio je Washington post. Godine 2021., Volkswagen je uoči 1. travnja objavio priopćenje rekavši kako mijenjaju ime svog brenda u SAD-u iz “Volkswagen Amerike” u “Voltswagen Amerike” kako bi pokazali koliko su posvećeni električnim vozilima. Šala nije uspjela jer su neki zaposlenici tvrtke mislili da je to – istina, prenosi USA Today.

