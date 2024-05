Elon Musk kaže kako robotaksijima ne treba optički radar, a istovremeno ih Tesla kupuje od Luminara

Informacija da je Tesla ključni kupac Luminara po prvi put je otkrivena u izvješću o kvartalnim rezultatima tog proizvođača laserskih radara.

Elon Musk sve upornije Teslu želi pretvoriti u giganta robotaksija, a čitavo vrijeme tvrdi kako su kamere zapravo jedini senzori potrebni autonomnim vozilima i odbija prihvatiti korištenje radara (lidar) koji je standardna oprema za autonomna vozila kojima upravlja Waymo i druge kompanije. Ipak, to nije spriječilo proizvođača električnih automobila da ove godine kupi veliku količinu ovih uređaja.

Iako je impulzivni šef Tesle lidare usporedio s beskorisnim organima poput slijepog crijeva i govorio kako su kompanije koje ih koriste “osuđene na propast”, tvrtka Luminar u utorak je u izvješću za prvi kvartal otkrila kako su u tom periodu upravo kupnje Tesle bile ključne za prihode kompanije.

Tvrtka je izvijestila kako us im prihodi tijekom prvog kvartala porasli za 45 posto u odnosu na prošlu godinu, na 21 milijun dolara, što je u skladu s njihovim smjernicama. Iako je u tom periodu pala prodaja lidara kupcima koji nisu iz automobilske industrije, taj pad je “neutraliziran prodajom senzora Tesli”, stoji u pismu dioničarima. Štoviše, tvrtka je bila “naš najveći kupac lidara u Q1 i činila je preko 10 posto naših prihoda u kvartalu,” kažu iz Luminara. To sugerira kako je Tesla dosad ove godine kupila nekoliko stotina, ako ne i preko tisuću radara.

Ovo je prva službena potvrda da, usprkos Muskovim komentarima, inženjeri u Tesli koriste lidar u sklopu napora da razviju zaista autonomna vozila. Iz Tesle nisu odgovorili na upite za komentar.

Luminarov LiDAR / FOTO: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

To je zanimljio jer je prije tek nekoliko tjedana Tesla objavila razočaravajuće rezultate za prvi kvartal, nakon čega je Musk još jednom ponovio kako vjeruje da lidari i radari nisu nužni za autonomna vozila.

“Postalo je vrlo jasno kako je pristup temeljen na vidu s end-to-end neuralnim mrežama pravo rješenje za autonomiju,” rekao je Musk tijekom poziva 23. travnja. “Tako zapravo voze i ljudi. Naša čitava mreža cesta dizajnirana je za biološke neuralne mreže i oči. Prirodno je kako su za trenutni sustav cesta rješenje kamere i digitalne neuralne mreže.”

Alphabetov Waymo, Cruise u kojeg investira GM, Zoox od Amazona i druge kompanije koje žele usavršiti autonomne robotaksije koriste nekoliko kamera, kao i lidara i radarskih senzora kako bi njihova vozila mogla vidjeti svoju okolinu, pješake, druga vozila i uvjete na cesti tijekom dana ili noći i u uvjetima slabije vidljivosti. Kamere samostalno to ne mogu uvijek postići.

“Nema šanse da bilo koji automobil može obavljati dinamične zadatke poput vožnje u bilo kojim uvjetima uz pomoć samo računalnog vida. To je nemoguće,” kaže Missy Cummings, profesorica na sveučilištu George Mason koja je nedavno radila kao savjetnica NHTSA-e za autonomna vozila. “Jednostavno nema sposobnost točno vidjeti svijet. Ako će se automobili isključivo oslanjati na računalni vid, ljudi će pogibati.”

Uz Teslu, Luminar svoje senzore prodaje proizvođačima poput Volva i Mercedes-Benza. Dionice tvrtke pale su jučer za 1,2 posto na 1,65 dolara, ali porasle su za 3 posto nakon objavljivanja izvješća o zaradi nakon zatvaranja burzi.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Elon Musk Says Robotaxis Don’t Need Lidar – As Tesla Buys Them From Luminar

(Prevela: Nataša Belančić)