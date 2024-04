Estonija je najavila veliku pošiljku granata za Ukrajince: Što to znači za nastavak rata?

Sedam tjedana nakon što je zamjenik češkog ministra obrane Jan Jires najavio kako je češka vlada identificirala 800.000 (kasnije milijun) granata koje bi ukrajinski saveznici mogli kupiti za tu zemlju, i estonski ministar obrane Hanno Pevkur rekao je kako je njegova vlada za Ukrajinu pronašla još milijun granata i raketa.

Pevkur za Postimees kaže kako pokušava od istih zemalja koje su za prvu isporuku streljiva iz Češke platile 1,3 milijuna dolara iznaći još 2,2 milijarde za streljivo iz Estonije.

“Ako kombiniramo tih milijun granata, potencijalnu kupovinu Čeha, naše kupovne kapacitete i Britance,” – koji navordno organiziraju vlastitu inicijativu prikupljanja streljiva za Ukrajinu – “usuđujem se reći da bi bilo moguće ove godine Ukrajini poslati dva do dva i pol milijuna granata, pod uvjetom da su sredstva dostupna,” rekao je Pevkur.

Uz 2,5 milijuna dodatnih granata i projektila, Ukrajinci bi svoje zalihe topništva izjednačiti s ruskima, tvrdi on. To bi bilo prvi put u godinu dana da Ukrajinci mogu ispaliti jednaki broj raketa i granata kao i Rusi.

Ima još dobrih vijesti za prijatelje slobodne Ukrajine. Ako predsjednik američkog Zastupničkog doma, Republikanac Mike Johnson, održi svoju riječ i na dnevni red napokon – nakon šest mjeseci blokade od strane proruskih Republikanaca u Kongresu – stavi glasanje o daljnjoj američkoj pomoći za Ukrajinu, snage Kijeva u narednim bi mjesecima mogle postići i superiornu poziciju po pitanju topništva.

Pevkur nije želio konkretno navesti odakle bi točno Estonija nabavila granate i rakete. “Uglavnom iz zemalja izvan Europe,” rekao je, “ali i od nekih u Europi. Nažalost, ne mogu reći ništa konkretno. U mnogim slučajevima prodavači ne žele da se za njih zna.”

Pevkur je objasnio kako se među topništvom nalaze 155-milimetarske granate standardne za NATO, ali i 152-milimetarske sovjetskog tipa, kao i rakete Grad, implicirajući tako da su se Estonci za nabavu dijelom okrenuli prema istočnoj Europi i Balkanu. Neki od kandidata mogu se nalaziti i u Africi. Češka inicijativa navodno je topništvo nabavljala iz Južne Koreje, Južnoafričke Republike i Turske.

Vrijeme je ključno. Neki od potencijalnih prodavača voljni su uzeti novac od ukrajinskih saveznika, ali i od Rusije – tko prvi, njegova djevojka. “Događa se utrka za to tko će ih prvi dobiti,” kaže Pevkur.

Čak i ako Estonci ne uspiju kupiti milijun granata i raketa, bilo koja količina topništva koju nabave pomoći će Ukrajincima riješiti najveći problem s kojim se bore još od početka pune invazije.

Nakon što je stala isporuka pomoći iz SAD-a, ukrajinsko topništvo moralo je smanjiti kapacitete od 6.000 ispaljenih granata dnevno na samo otprilike tisuću, dok su Rusi mogli nastaviti izbacivati gotovo 6.000 granata dnevno. Bez streljiva, Ukrajinci su često vidjeli ruske jurišne skupine, ali bili su bespomoćni.

Nedostatak topništva jedan je od glavnih razloga zašto se ukrajinski garnizon u gradu Avdiivki na istoku zemlje morao povući sredinom veljače, nakon žestokih borbi. Rusi su ulaskom u razrušenu Avdiivku ostvarili najveći teritorijalni napredak u devet mjeseci, i preuzeli zamah u ratu.

Osjetivši nestašicu topništva u ukrajinskim gradovima, Rusi su nastavili napadati zapadno od Avdiivke, no ti napadi poklopili su se s pokretanjem češke inicijative. Uvjereni da im pristiže još granata, ukrajinski topnici navodno su posegnuli za rezervama u slučaju nužde i povećali stopu ispaljivanja.

“Ovaj iskorak pomogao je Ukrajincima spriječiti gubitak važnih obrambenih položaja na istoku i usporiti daljnji ruski napredak,” kaže ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight. “Usprkos inicijalnom uzbuđenju u ruskoj javnosti i namjerama ruskog zapovjedništva da se probije dublje kroz ukrajinsku obranu nakon Avdiivke, ruske snage na kraju nisu uspjele osvojiti značajan teritorij nakon okupiranja Avdiivke.”

Ako čak i maleni porast ukrajinskih topničkih kapaciteta može zaustaviti ruski napredak, bi li veliki porast mogao preokrenuti situaciju? Drugim riječima, bi li milijun novih granata mogao Ukrajincima pomoći promijeniti tijek rata?

Snage Kijeva imaju i drugih problema: nedostaje im ljudi, kao i protuzračnih projektila, a popravci oštećene opreme traju predugo.

Ipak, najozbiljniji problem za njih je upravo nestašica topništva, a čini se kako ukrajinski saveznici, doduše pomalo nespretno, taj problem ipak rješavaju.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Estonia Just Found Another Million Shells For Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)