Bugari ucjenjivali Feravino, CARNET im oduzeo domenu

Tvrtka Osilovac, odnosno vinarija Feravino na trenutak je ostala bez svoje internet adrese. Iz bugarske tvrtke ponuđeno joj je da je otkupi natrag za 2500 eura, no na kraju je sve riješeno CARNET-ovom arbitražom.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET koja upravlja .hr domenama, provela je arbitražu na zahtjev slavonske tvrtke Osilovac i bugarskoj tvrtki Costrar oduzelu domenu Feravino.hr

Tvrtka Osilovac iz Feričanaca kod Našica poznata je po brendu Feravino koji je istovremeno i naziv njihove vinarije. Iz tog razloga niz godina imali su internet adresu Feravino.hr na kojoj se nalazio sadržaj vezanu uz ponudu njihovih vina. Ove godine zaboravili su su produžiti vlasništvo nad svojom domenom, što je uočila bugarska tvrtka i kupila je. Nakon toga od Feravina odnosno tvrtke Osilovac zatražili su 2500 eura kako bi im vratili domenu.

To je nepoželjno, ali dozvoljeno ponašanje s primjerice .com domenama, no u slučaju .hr domena pravila su nešto drugačija. Tu CARNET ima mogućnost oduzeti domenu trenutnom vlasniku ako strana koja se smatra oštećenom plati 345 eura za provođenje arbitraže. U tom postupku potom se utvrđuje jesu li ispunjena tri preduvjeta za oduzimanje domene od njezinog trenutnom vlasniku. To su korištenje zaštićenog imena, izostanak legitimnog interesa za korištenje domene i registracija domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Kako su sva tri uvjeta ispunjena, arbitar Fran Pelicarić dobio je odluku kako se domena oduzima Costraru i vraća Osilovcu.

