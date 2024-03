Hrvatski softver za rezervaciju izleta probija se na azijsko i južnoameričko tržište

Turizam u Hrvatskoj ima značajnu ulogu u gospodarstvu – ima dvoznamenkasti udio u BDP-u, i od njega neposredno i posredno živi veliki broj ljudi. Stoga i ne čudi da su i neke softverske tvrtke priliku vidjele upravo u tom sektoru.

Ivan Ilijašić je nakon karijere IT stručnjaka u financijskom sektoru, prije desetak godina odlučio krenuti u poduzetničke vode i tada je nastao Orioly. Radi se rješenju u cloudu za organizatore izleta, muzeje, turističkih doživljaja – razgledavanja gradova, ture na biciklima, kajacima, vinske ture i slično.

“Ako ste organizator tura, naše rješenje će vam omogućiti postavljanje tura, cijena, datuma polazaka, dostupnost bicikala, čamaca za ture, upisati vodiče koji rade ture. Nakon toga, postavljanjem sustava za rezervacije na vaše stranice, naša platforma će turistima omogućiti rezervaciju i plaćanje, a vaši zaposlenici će putem platforme moći pravovremeno vidjeti popunjenost na turi, bez mogućnosti overbookinga. U isto vrijeme, gosti će putem maila dobiti informaciju o plaćanju, polasku i uputama kako se pripremiti za turu ako se radi o nekom adrenalinskom izletu”, pojašnjava Ilijašić.

Među klijentima i Nacionalni park Plitvička jezera

Aplikacija ima i mogućnost administracije poslovanja, izdavanja računa i omogućuje povezivanje firmi na više od 35 platformi za prodaja tura i doživljaja, kao što su GetYourGuide, Viator ili TripAdvisor.

“Ono što je vrlo bitno, omogućavamo povezivanje tih firmi s hotelima i drugim turističkim agencijama te onda iste te firme ih ne moraju zvati i slati mailove za provjeru dostupnosti, već svi ti partneri mogu prodavati njihove ture i izlete, online ili u uredu, a organizatori mogu odmah dobiti informacije o novim gostima. Ovo je izrazito bitno, jer tako im olakšavamo logistiku, operacije, a poboljšavamo prodaju”, kaže Ilijašić.

Prema našim istraživanjima, koje već radimo zadnje dvije godine tek 20 posto hrvatskih turističkih agencija omogućava turistima online rezervaciju uz plaćanje. Ivan Ilijašić, Orioly

Dao je primjer nekoliko klijenata iz Zadra, koji organiziraju vlastite gastro ture i ture brodovima. Oni su istovremeno povezani i s partnerima pa mogu prodavati i njihove ture čime nadopunjuju svoju ponudu. Istovremeno, njihovu platformu koristi još nekoliko agencija za najam apartmana iz Zadra, tako da oni mogu svojim gostima ponuditi iste te ture putem svog weba korištenjem njihove aplikacije.

“Na taj način, pojedinačne firme koriste naš sustav za rezervacije na svom webu i dobivaju direktne rezervacije, distribuiraju svoje izlete na velikim portalima, a lokalni partneri također nude njihove izlete. Nema potrebe za telefoniranjem i provjerom dostupnosti putem maila”, kaže Ilijašić.

Iako Orioly kao aplikacija funkcionira samostalno, u nekoliko slučajeva, za veće klijente radili su dodatne integracije u njihove poslovne sustave. Konkretno, radi se o Nacionalnom parku Plitvička jezera i Dalmalandu.

Plitvička jezera su postala prvi hrvatski nacionalni park koji je uveo Orioly channel manager za distribuciju svojih turističkih proizvoda, čime si optimiziraju troškove logistike, operacija i marketinga, a u isto vrijeme mogu ciljati nova tržišta i razvijati premium paket aranžmane. Na primjer, njihov Digital detox vikend. Dalmaland je još jedan primjer firme koja je upogonila online prodaju ulaznica putem naše platforme, no razmišljali su već korak dalje te kako se povezati s lokalnim hotelima i kako povezati svoj sustav za ulazak u zabavni park”, kaže Ilijašić.

Turizam je još uvijek prilično konzervativan oko korištenja novih tehnologija

Turizam, na globalnoj razini, generira vrlo velike prihode, ali sama industrija je još prilično konzervativna, kada je u pitanju korištenje online tehnologija. Tek oko 20 do 25 posto firmi posluje online u punom smislu riječi. Recimo, kada su u pitanju kanali za prodaju tura i izleta, gotovo 38 posto odnosi se na upite telefonom ili mailom, a manje od 10 posto putem online sustava za rezervaciju, što pokazuje da postoji vrlo veliki prostor za rast.

“Po našim istraživanjima, koje već radimo zadnje dvije godine na hrvatskom tržištu, tek 20 posto hrvatskih turističkih agencija omogućava turistima online rezervaciju uz plaćanje. Svjetski prosjek je nešto veći. Razlog tome je velika fragmentacija vrsta usluga, jer nije isto ako se baviti sezonskim turama, ture brodom i kajacima ili vođenje pješačke ture. No veći je problem što neke firme koriste ili zastarjele sustave koji nemaju poveznice na web, a uvijek postoji i tradicionalni otpor uvođenju tehnologije. Kada smo 2022. godine gledali korištenje online booking sustava za ture u Hrvatskoj, došli smo do brojke od 17 posto, no detaljnim uvidom brojka je pala na 10 posto, jer dobar dio firmi je koristila neadekvatne sustave koji su radili neispravno ili su bili deaktivirani. Možete zamisliti kako to vide potencijalni turisti koji posjećuju te web stranice”, kaže Ilijašić.

Očekuju dva velika ugovora u Aziji i Juženoj Americi

Orioly trenutno zapošljava 28 ljudi. Pretežno IT stručnjake, ali uz njih imaju i marketinške i prodajne timove. Također, imaju i nekoliko zaposlenika koji dolaze iz turizma, što je, kako kaže Ilijašić, značajan faktor za uspjeh, kako njihov, tako i njihovih klijenata.

“Polazimo od toga kako moramo razumjeti njihove potrebe, a preko te poveznice znamo i kako pametnije riješili njihove probleme”, pojašnjava.

Iako su na tržištu već desetak godina, Ilijašić procjenjuje da je tek sada pred njima najuzbudljivije razdoblje, s obzirom na to da su pred zaključenjem nekih vrlo zanimljivih poslova.

“Mi smo u ovom trenutku blizu finalizaciji dva velika ugovora, jedan u Aziji, jedan u Južnoj Americi, gdje ćemo biti u prilici pružiti našu tehnologiju i omogućiti digitalizaciju tisuća turističkih agencija te će njihova ponuda biti dostupna putem velikog broja hotela, online platformi. Nedavno smo započeli razgovore s dva hotelska lanca u Americi koji imaju vrlo značajan interes pokriti ovaj segment njihovog poslovanja, a mi im možemo pružiti tehnologiju za to. Čeka nas uistinu zanimljiva godina”, zaključuje Ilijašić.