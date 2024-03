Swiss Air postaje prva aviokompanija koja će plaćati startupu za lov na CO2 iz zraka

Švicarski startup Climeworks koji izvlači ugljični dioksid direktno iz zraka i skladišti ga ispod površine zemlje u krutom obliku, potpisao je partnerstvo sa Swiss Air Linesom kako bi iz zraka uklonio tone CO 2 u ime tog europskog avioprijevoznika. Čini se kako je ovo prvi takav sporazum ikada.

Sedmogodišnje partnerstvo između dvije kompanije trajat će do krata desetljeća, kaže za Forbes suosnivač i jedan od izvršnih direktora Climeworksa, Jan Wurzbacher. On i izvršni direktor Swiss Aira, Dieter Vranckx, kažu kako je ovo prvi projekt direktnog uklanjanja ugljuka u zrakoplovnoj industriji, iako ni jedan ni drugi nisu detaljno objasnili koliko tona ugljičnog dioksida će biti uklonjeno u sklopu sporazuma i koliko za tu uslugu avioprijevoznik plaća. Jedan dio izvučenog kemijskog spoja možda će s vremenom biti iskorišten u proizvodnji održivog goriva za zrakoplove, a ne skladišten.

“Imali smo mnogo klijenata iz financijske industrije ili uslužnih djelatnosti, ali ovo je naša prva aviokompanija,” rekao je Wurzbacher. “To nije kao čeličana, ali jedan avioprijevoznik – dakle tvrtka iz industrije koja snažno onečišćuje – je zaključio kako uklanjanje ugljičnog dioksida, konkretno direktno hvatanje, može biti nešto vrlo vrijedno.”

Climeworks je prikupio oko 800 milijuna dolara investicija, a vrijednost startupa procjenjuje se na 1,9 milijardi dolara. Godine 2021. na Islandu su u rad pustili postrojenje Orca, prvo veliko postrojenje za uklanjanje ugljika na svijetu. Orca koristi velike ventilatore za hvatanje ugljičnog dioksida iz okolnog zraka, a potom ga miješa s vodom kako bi se stvorio kruti materijal koji se skladišti ispod površinezemlje. Orca godišnje može ukloniti 4.000 tona ugljičnog dioksida, ali Climeworks sada gradi mnogo veće postrojenje u blizini Rejkjavika. Imena Mammoth, ono bi trebalo iz zraka uklanjati čak 36.000 tona ugljičnog dioksida godišnje.

Orca / FOTO: Climeworks

Prije ugovora sa Swiss Airom, Climeworks je objavio višegodišnje projekte u suradnji s JP Morgan Chaseom, Microsoftom, BCG-jem, Stripeom i osiguravajućom kućom Swiss Re.

Direktno uklanjanje CO 2 brzorastuće je polje čiste tehnologije, a reklamira se kao ključno u naporima za “čišćenje” industrija transporta, proizvodnje i energetike od fosilnih goriva. Ipak, kako bi se posljedice klimatskih promjena usporile, iz zraka bi na godišnjoj razini trebale biti uklonjene tisuće gigatona ugljičnog dioksida.

Za razliku od kredita koje su avioprijevoznici i druge kompanije kupovali dugi niz godina, a vezuju se za stvari poput sadnje drveća ili izgradnje farmi vjetrenjača, tvrtke za uklanjanje ugljičnog dioksida kažu kako mogu točno izmjeriti koliko CO 2 su uklonili.

Mete za smanjenje CO2

“Swiss International Air Lines postavio je mete da upola smanji svoje emisije CO 2 do 2030. godine, a da do 2050. godine dođe do neto nulte stope emisija,” kaže za Forbes izvršni direktor Vranckx. Uz moderniziranje flote čišćim zrakoplovima i prebacivanjem na održiva goriva, projekt Climeworksa “još je jedna komponenta kojom želimo ispuniti te ciljeve.”

Jedan od razloga zašto Swiss ne želi objaviti jasnu količinu ugljičnog dioksida koju će Climeworks ukloniti u njegovo ime jest činjenica što je direktno hvatanje ugljika iz zraka (DAC – Direct Air Capture) još uvijek nova tehnologija i možda nije najjeftinija opcija. “Možda u sljedećih par godina, ako DAC zaista postane ekstremno obećavajuć na skali koja nadilazi naša očekivanja, tada ćemo se za smanjenje emisija fokusirati upravo na tu metodu, a manje na” održivo gorivo, rekao je Vranckx.

Dieter Vranckx / FOTO: BENOIT DOPPAGNE / AFP / Profimedia

Zrakoplovne tvrtke 2022. godine su bile odgovorne za 12 posto globalnih emisija ugljičnog dioksida u industriji transporta, pokazuju podaci Međunarodne energetske agencije. Cilj Swissa za postizanje neto neutralnosti u emisijama do 2050. godine dijeli i ostatak industrije.

Trenutno se procjenjuje kako uklanjanje samo jedne tone CO 2 iz zraka stoji do 1.000 dolara, a troši do 2.000 kW/h energije. U fokusu da poveća ukupne kapacitete za eliminiranje CO 2 , Climeworks nije prioritizirao postizanje tog cilja uz potrošnju što je moguće manje energije ili uz što je moguće manji trošak, iako će se oboje poboljšati s vremenom, kaže Wurzbacher.

“Naša strategija bit će velika ulaganja u daljnje poboljšanje tehnologije, pogotovo povećanje kapaciteta i smanjenje troškova,” rekao je on. “Najprije moramo povećati kapacitete. Ne možemo odmah smanjiti cijene na one koje očekujemo jednom kada povećamo kapacitete. To je popriličan izazov.”

Climeworks će dobiti konkurenciju u ovom sektoru, budući da neke energetske kompanije, ali i startupovi, ubrzano ulaze na ovo tržište. Equatic, tvrtka iz Los Angelesa, radi na tome da komercijalizira uklanjanje CO 2 uz pomoć oceana, što je proces, kako vjeruju, koji može biti mnogo jeftiniji i energetski učinkoviji, uz cijenu od tek 100 dolara po toni. Ipak, njihova tehnologija još uvijek je u ranim fazama.

“Mislim da neće samo jedna tehnologija rješavati ovaj problem,” kaže Wurzbacher. “Za 20-ak godina bit će ih mnogo.”

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Swiss Air Is The First Airline To Pay For Pulling Carbon From The Air

(Prevela: Nataša Belančić)