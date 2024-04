Softver za planiranje mladog zagrebačkog startupa već sada koriste neke od najvećih hrvatskih kompanija

Farseer već sada koriste kompanije poput Hrvatskog telekoma, distributer Alca, proizvođač higijenskog papira Violeta, Plinacro, revizorska kuća Mazars, investicijska kuća InterCapital, farmaceutska kompanija JGL itd.

Srednje i velike kompanije, one s više stotina ili tisuća zaposlenih, za poslovno planiranje koriste razna softverska rješenja, koja uglavnom isporučuju globalni igrači poput Oraclea, IBM-a ili SAP-a. Ili koriste Excel.

No, zagrebački startup Farseer razvio je softver koji u mnogim segmentima nadmašuje rješenja koja su do sada bila prisutna na tržištu. Iako postoje tek nekoliko godina, te su kao startup, još uvijek u ranoj fazi razvoja, već sada njihov softver koriste neke od najvećih većih hrvatskih kompanija.

Planovi su im izuzetno ambiciozni. Ne namjeravaju se zadržati samo na hrvatskom ili regionalnom tržištu. Žele postati globalni igrač. Da njihove globalne ambicije nisu bez osnove sugerira činjenica da su se već drugi put našli na listi najboljih svjetskih alata za financijsko planiranje “Third Gen FP&A”, koju je izradila grupa financijaša na čelu s Amerikancem Paulom Barnhurstom, jednim od najpoznatijih “influencera” u svijetu financijskog planiranja i analiza.

Farseer su krajem 2020. godine osnovali Luka Mijatović, Zrinko Dolić, Matej Trbara i Matija Nakić, koja je ujedno i direktorica firme. Trenutno imaju oko 20 zaposlenih, prošle godine primili su prvu investiciju, od 1,5 milijuna dolara. Među investitorima su venture fondovi, ali i neke fizičke osobe.

Njihov softver već sada koriste kompanije poput Hrvatskog telekoma, distributer Alca, proizvođač higijenskog papira Violeta, Plinacro, revizorska kuća Mazars, investicijska kuća InterCapital, farmaceutska kompanija JGL itd. Uglavnom, respektabilna lista klijenata za startup koji je krenuo prije nešto više od tri godine.

Planiranje se sada radi konstantno, ne jednom godišnje kao nekad

Matija Nakić za FORBES Hrvatska kaže da su se trendovi u poslovnom planiranju dosta promijenili. Sve je postalo znatno dinamičnije.

“Planiranje više nije godišnji sport. Prije 15 ili 20 godina napravio bi se godišnji plan, budžet bi se ‘zaključao’ i to je bilo to. Eventualno bi se sredinom godine napravila jedna revizija. No, u zadnjih četiri, pet godina stvari su se promijenile. Raste trend kontinuiranog planiranja. Praktički se u svakom trenutku rade planovi za godinu dana unaprijed. Naš softver pokriva, zapravo, sve što ima veze s poslovanjem. Ne samo financijsko planiranje, već i operativne planove koji utječu na poslovanje”, pojašnjava Nakić.

Kao jednu od prednosti ističe to što je njihov softver prilično jednostavan za korištenje i s obzirom na to da ima izgled proračunske tablice, korisnicima izgleda poznato i omogućuje jednostavno snalaženje. Čak se i laicima zabavno “poigrati” s nekim brojkama i vidjeti kako se mijenja konačni rezultat. Na primjer, moguće je simulirati koliko bi promjena određenog popusta na robu, za određenog kupca, utjecala na financijski rezultat kompanije.

“Razvili smo tehnički jak proizvod”

“Osim jednostavnog korištenja, jedan od bitnih postulata razvoja jest inzistiranje na tehnički jakom proizvodu. Farseer omogućuje korisnicima da izuzetno brzo kalkuliraju, planiraju i rade simulacije. Njegov snažan kalkulacijski engine omogućava milijune računskih operacija u sekundi, što ga čini znatno bržim i učinkovitijim od, na primjer, Excela”, pojašnjava Nakić.

Korisničko sučelje Farseera

Proizvođač toaletnih proizvoda Violeta njihov softver koristi za planiranje prodaje. Violeta ima četiri proizvodna pogona u dvije zemlje, 1300 zaposlenih i 300 vlastitih proizvoda, a uz to distribuiraju i proizvode drugih kompanija.

Jedan od glavnih izazova bio im je planiranje prodajnih ciljeva, za što je zadužen tim od 35 prodajnih predstavnika i brand managera, koji moraju definirati prodajnu strategiju, cijene i rabate za pojedine ključne kupce, zalihe itd. Iz navedenog je jasno da se radi o prilično kompliciranim operacijama, za što su koristili Excel. Implementacija Farseera omogućila im je da drastično pojednostave sve te procese – izvješća generiraju s nekoliko klikova – a nakon mjesec dana njihovi zaposlenici počeli su potpuno samostalno koristiti aplikaciju.

Kao što smo već spomenuli, u vlasničkoj strukturi Farseera dva su fonda. Konkretno, radi se o američkom fondu Apertu Capital, koji je specijaliziran za ulaganja u startupe u ranoj fazi razvoja. Uz njega je i hrvatski fond SQ Capital, kao i nekoliko fizičkih osoba.