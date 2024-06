Gaming kampus u Novskoj dobio očekivanu financijsku injekciju, gradnja kreće do kraja godine

Još raspisivanje javne nabave za izvođača radova i svi preduvjeti za početak izgradnje gaming kampusa u Novskoj su zadovoljeni. U utorak je potpisan ugovor o financiranju prve faze projekta vrijedne 26,4 milijuna eura. To je prvi projekt koji se financira iz Fonda za pravednu tranziciju

U utorak je u Novskoj svečano potpisan ugovor o financiranju prve faze projekta Centar gaming industrije. U Poduzetničkom inkubatoru Sisačko-moslavačke županije PISMO powered by A1 svoj su potpis na dokument vrijedan 26.337.392 eura stavili su ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić i ravnateljica Regionalnog koordinatora SMŽ Andreja Šeperac.

U prvoj fazi projekta gradit će se fakultet, studentski dom s 201 ležajem i infrastruktura za sportske sadržaje – bazen, sportska dvorana, igrališta na otvorenom. Projekt obuhvaća i izgradnju inkubatora i akceleratora gaming industrije, energane i prometnice. Kako će izgledati kampus, već smo pisali.

Iz inkubatora PISMO su za Forbes Hrvatska potvrdili kako se početak izgradnje planira do kraja ove godine.

Premijer Andrej Plenković s gamerima u Novskoj, Foto: Tomislav Koran

Na potpisivanju ugovora bili su i predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak te gradonačelnica Novske Marija Kušmiš.

Premijer je pohvalio dosadašnje uspjehe vizionara iz Novske. Zahvaljujući njima u srednje škole u Sisku i Novskoj uveden je smjer tehničar za razvoj videoigara, Inina zgrada u Novskoj adaptirana je u učenički dom, a u Sisku se radi i na Regionalnom centru kompetentnosti Tehničke škole. Istaknuo je i njihov doprinos razvoju akademske zajednice te rekao kako će uspostava kampusa koji će se prostirati na devet hektara u Poduzetničkoj zoni Novska izazvati veliki priljev mladih.

“Ako neki projekt može uistinu označiti početak jedne nove razvojne ere u fazi razvoja i Novske i Sisačko-moslavačke županije, onda je to ovaj strateški projekt Vlade Republike Hrvatske – izgradnja Centra gaming industrije u Novskoj. Prvi je to projekt koji se financira iz Fonda za pravednu tranziciju. Jedinstven, jer na karti Europe nema sličnih i to je uistinu hvale vrijedno za sve koji su dio ovog projekta. Za cilj ima transformaciju prema novim industrijama, podržavajući razvoj novih tehnologiju, novih radnih mjesta te povećanju konkurentnost za cijelu Hrvatsku” , poručio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Erlić.

Digitalna vizualizacija projekta; Foto: Loomi i Hiroma Design/PISMO

Prema projektu, Centar gaming industrije u Novskoj uključuje izgradnju nekoliko objekata na 9 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska. Zgrada fakulteta koji se prostire na 12.000 kvadrata i studenskog doma od 5000 kvadrata, uz sve studentske sadržaje poput restorana i ugostiteljskih objekata, tu su i bazen te sportska dvorana. Studenski dom imat će 201 ležaj, a akcelerator 200 radnih jedinica i moderno opremljeni VR studio. Inkubator za testiranje videoigara ima 2500 sjedećih mjesta. Sve je povezno sa širokim sustavom prometnica, a predviđen je i niz sportskih igrališta, rukometno, nogometno, odbojkaško igralište, golf vježbalište, teretana na otvorenom te teniski tereni. Projektom je predviđena i energana.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, državne tajnice Spomenka Đurić i Zrinka Raguž, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Vedran Bilas, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte, i fondove EU i direktor Razvojne agencije SIMORA Darjan Vlahov, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana SMŽ Sanja Mioković, , zamjenica ravnateljice Regionalnog koordinatora SMŽ Ivana Matanović, zamjenik novljanske gradonačelnice Siniša Kesić i predsjednik gradskog vijeća grada Novske Ivica Vulić.

Nositelj projekta „Centar gaming industrije“ je Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, uz partnere Sisačko-moslavačku županiju, Razvojnu agenciju SIMORA i Grad Novsku.