Hrvatski tehnološki magovi tvrde kako na tržištu nedostaje ‘dobrih pripovjedača’

Na hrvatskom tržištu rada nedostaju kadrovi koji znaju ispričati priču o brendu tako da privuku stotine tisuća pa i milijune korisnika. To je završni detalj u kadrovskoj kruni tehnoloških divova. Investitori su prije desetak godina hvalili hrvatske inženjere i negodovali zbog prodavača koji nemaju kapacitet osvojiti globalno tržište. No, prodajna se scena otada razvila i napredovala, slažu se suosnivači Infinuma, Productivea, Infobipa, Photomatha i Microblinka

Napredovali smo u odnosu na 2012. godinu, ali još uvijek može biti bolje. U zajednici nemamo tisuće ljudi s iskustvom prodaje na globalnom tržištu. Sve business-to-business (B2B) tvrtke koje imaju takve vještine vjerojatno možemo nabrojiti na prste dvije ruke. Smatram da nam treba više toga, istaknuo je Tomislav Car, suosnivač Infinuma i izvršni direktor njegove spin off tvrtke Productive, sudjelujući na panelu o strategijama rasta u B2B segmentu.

Jedna od uzdanica tvrtki za rast svakako su ljudi, a suosnivači i predstavnici nekih od najvećih tehnoloških tvrtki u Hrvatskoj komentirali su kako zapravo na tom području stojimo.

Ta se zanimljiva rasprava odvijala u ponedjeljak poslijepodne u zagrebačkom coworking prostoru Wespa pred predstavnicima startupova i investitora. Susret službenog naziva Growth Strategies for Startups organizirao je investicijski fond rizičnog kapitala Silicon Gardens. “Želimo stvoriti ekosustav koji mi nismo nikada imali”, objasnio je suosnivač i izvršni direktor fonda Gregor Rebolj povod okupljanja. Naglasio je i kako je fond na hrvatskom tržištu osnažen venture partnerima iz Zagreba Lukom Abrusom, što nije nova informacija, i Izetom Ždralovićem koji im se nedavno pridružio.

Suosnivač i izvršni direktor Silicon Gardensa Gregor Rebolj, Foto: Anita Krtalić

Lani je Silicon Gardens fond obilježio zatvaranje inicijalnog investicijskog perioda Silicon Gardens Fund II uloživši u sedam startupova, većinom u one koji su već u portfelju fonda. Uz to uložili su i u šest novih startupova iz trećeg fonda vrijednog 30 milijuna eura. Rebolj je za Forbes Hrvatska najavio kako će u ovoj godini uložiti u 12 startupova.

“Iz moje perspektive, treba nam više ljudi koji se razumiju u brendiranje. Mi znamo napraviti lijepu internetsku stranicu, prodajni lijevak i oglase, ali Amerikanci rade bolji branding. Proizvode im prati bolja priča. To je kod nas dosta zahrđalo. Kod nas se jasno prenose ideje u stilu: ‘Ovo je softver, on može to i to, dođite i kupite ga!’ U SAD je to veća priča. Sjećam se direktora jedne tvrtke o kojem je Forbes pisao kako je imao četiri iskustva kliničke smrti. Mi nekako kao da nismo skloni tome”, pojasnio je suosnivač i direktor tvrtke Productive udobno zavaljen u fotelju.

Odgovarao je na pitanje moderatora Ivana Brezaka Brkana s Netokracije koji se prisjetio kako su 2012. godine na Seedcampu u Zagrebu investitori prigovarali kako Hrvatska ima izvrsne inženjere, ali ništa ne može prodati.

“Tomislav je u pravu kad kaže kako nemamo dovoljno kompanija koje funkcioniraju na razini na kojoj bi trebale biti. No napredujemo. Mlade tvrtke danas imaju dobar storytelling, otvorenije su tome, ali još je važnije da su sklonije riziku. Još dok razvijaju proizvod, one naprave početnu stranicu kako bi isprobali imaju li dobar use case i je li on djelotvoran ili nije. Ponude i newsletter da provjere hoće li se ljudi predbilježiti i ima li interesa za time. Volio bih da smo mi to radili. U naše vrijeme, mi bismo napravili proizvod i shvatili da to nije dobro, da ga nitko neće kupiti. Danas su pametniji. Napredniji su i što se tiče proizvoda. Nama je u rastu Photomatha bio izazov kako naći osobu koja može prodati sto tisuća i milijunima korisnicima. Tada u Hrvatskoj nismo imali taj talent, ali sada smo zahvaljujući našoj zajednici i postignućima u tome bolji”, nadovezao se Izet Ždralović, suosnivač Microblinka i Photomatha.

Foto: Anita Krtalić Foto: Anita Krtalić Luka Abrus, Foto: Anita Krtalić Tomislav Car, Foto: Anita Krtalić Izet Ždralović, Foto: Anita Krtalić Ervin Jagatić, Foto: Anita Krtalić

Napredak kompanija i talenata ne može se ignorirati, slaže se i Ervin Jagatić, direktor proizvoda u Infobipu.

“Uvijek nedostaje talenata. Nije lako pronaći talente za product thinking i storytelling. Uvijek će postojati taj jaz između ponude i potražnje. No, u posljednjih deset godina u Hrvatskoj je ostvaren veliki napredak, što se tiče talenata i kompanija. Tu su Infinum, Infobip, Microblink, Rimac. Scena se razvija u dobrom smjeru. Talenti napreduju, nastaju nove kompanije. To će ići samo na bolje. Optimist sam. Uvijek na tržištu nedostaje određenih vještina, ali ako nastavimo s inovacijama i raditi na zanimljivim stvarima, bit će sve bolje,” zaključio je Jagatić.

Da nije loše poslovati na prostoru regije potvrdili su na drugom panelu Tana Zimmermann, suosnivačica online trgovine Bazzar, i Franci Zidar, suosnivač Bird Buddyja, pametne kućice za ptice koja je osvojila ponajprije srca Amerikanaca. Matija Goljar, moderator panela koji se bavio rastom u business-to-customer (B2C) segmentu upitao je sudionike smatraju li kako je to što su rođeni na Balkanu otegotna okolnost.

Franci Zidar, Foto: Anita Krtalić Drugi panel, Foto: Anita Krtalić Tana Zimmermann, Foto: Anita Krtalić

Baš suprotno, smatra Zidar. “Mislim da imamo puno toga u našem balkanskom DNK što nam osigurava uspjeh. Činjenica da smo odrasli u razdoblju promjena i imamo iskustvo drugog režima i drugog načina života na neki nam način također pomaže. Imamo spoznaju da ništa nije vječno i lakše nam je prihvatiti promjenu”, obrazložio je suosnivač slovenskog startupa Bird Buddy koji je osmislio hranilicu za ptice koja slika pernate posjetitelje i stvara unikatnu kolekciju fotografija.

Treba nam malo više samopouzdanja, dodala je Zimmermann. Zapravo smo u prednosti što smo iz malih zemalja. “Ako radiš nešto dobro, lakše te primijetiti. Ako si tako mali i pokrećeš posao u SAD-u, nitko te ne bi primijetio. Nema se smisla pravdati da tvrtka ne uspijeva zato što je osnovana u Hrvatskoj, Sloveniji ili Srbiji. To je izlika”, rekla je suosnivačica Bazzara koji zapošljava 140 ljudi, a odnedavno je proširio poslovanje i na tržište Bosne i Hercegovine.

Također, kazala je i kako je najrasprostranjenija pogrešna percepcija oko startupa to da su cool. “Nemamo novaca, radimo 24/7 i ne znamo hoće li se to isplatiti. To baš nije cool“, zaključila je Zimmermann.