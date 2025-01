INA povećala plaće, no dio radnika njima i dalje nije zadovoljan

Pregovori s reprezentativnim sindikatima rezultirali su povišicama i najavom potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Plaće djelatnicima na benzinskim postajama najmanje su, pa će i najviše rasti – 10 do 18 posto. Ipak, Nezavisni sindikat radnika Hrvatske nezadovoljan je ponuđenim iznosom i upozorava Inu da su radnici spremni na sindikalnu borbu.

INA se u srijedu pohvalila kako je završen proces pregovora s reprezentativnim sindikatima. To su Sindikat gospodarstva (SING), INAŠ i Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala (EKN). Rezultat je povećanje plaća do deset posto za osam tvrtki INA grupe. U tvrtki INA Maloprodajni servisi u kojoj su rade zaposlenici benzinskih postaja plaće su najmanje. Povećanje koje su oni dobili iznosi 10 do 18 posto.

I dok spomenuti sindikati smatraju kako je navedeno povećanje dovoljno, Nezavisni sindikat radnika Hrvatske (NSRH) i dalje je nezadovoljan. Njihov uvjet bio je 500 euro bruto povećanja u tri Inine kompanije u kojima imaju članove. Isticali su kako u Maloprodajnim servisima ima plaća koje su (bez dodatka) manje od minimalca. INA je pak isticala kako je NSRH nereprezentativni sindikat koji agresivnim nastupom želi privući što više članova.

NSRH traži bolju ponudu prije potpisivanja kolektivnih ugovora

NSRH sada ističe kako je Inina reakcija izazvalo veliko nezadovoljstvo među radnicima, a posebno njihovim članovima. Dodatno ih je uvrijedila izjava prema kojoj INA NSRH ne smatra glasom radnika. Tvrde da su upravo oni istinski glas radnika INA Grupe, čije stavove reprezentativni sindikati nisu ispravno prenijeli.

Tvrde i kako su radnici ogorčeni i spremni na odlučnu sindikalnu borbu jer je ovo prijelomni trenutak za njihov opstanak i dostojanstvo. Inu pozivaju odmah promijeni svoj stav i dodatno povećate ponudu povećanja plaća prije potpisivanja Kolektivnog ugovora.

INA: Ovo je već šesto povećanje plaća

Novi kolektivni ugovori potpisat će se u devet Ininih tvrtki ovog tjedna, s primjenom od 1. siječnja 2025. To su INA, STSI, INA Maziva, Plavi tim, Crosco, Top računovodstvo servisi, INA Maloprodajni servisi, INA Vatrogasni servisi i Hostin.

Iz Ine poručuju kako je ovo već šesto uzastopno povećanje primanja radnika u INA Grupi. Kolektivnim ugovorima propisani su dodaci koje svaki radnik dobiva na osnovnu plaću, a isto tako kompanija isplaćuje i poticajne dodatke, ovisno o učinkovitosti radnika.

„INA njeguje socijalni dijalog gotovo tri desetljeća imajući u vidu dobrobit radnika, očuvanje radnih mjesta i dugoročno poslovanje. Cilj nam je ovim promjenama osigurati konkurentnost Ine na tržištu rada, na način da uspješno zadržavamo talente i nagrađujemo vjernost kompaniji. Želim zahvaliti pregovaračkim timovima na trudu uloženom u ovu pozitivnu promjenu za naše radnike“, rekla je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.